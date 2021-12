Al Abtal Cup: Saudi Future Falcons Green 3-0 Legia U19

W 2. kolejce turnieju Al Abtal International Cup drużyna Legii U19 przegrała 0-3 z Saudi Future Falcons "Green". Saudyjska kadra U19 już do przerwy uzyskała na boisku przewagę, ale Maciej Kikolski tylko raz, w 33. minucie, musiał poważniej interweniować. Po przerwie oba zespoły były bardziej aktywne, ale dużo skuteczniejsi byli Saudyjczycy, którzy zdobyli trzy gole i dość pewnie dowieźli przewagę do końca. Mecz rozegrano w hiszpańskiej Tarragonie. Następne spotkanie Legia rozegra 19.01, a gospodarzem będzie FC Midtjylland. W pierwszej kolejce legioniści ulegli 1-2 Szachtarowi Donieck. Pozostałymi przeciwnikami grupowymi będą z kolei: Saudi Future Falcons "White" (16 lutego) i Slavia Praga (23 marca 2022 r.). Al Abtal International Cup: Saudi Future Falcons Green 3-0 (0-0) Legia U19 Gole: 1-0 50 min. Abdullah Mahbub (rzut karny) 2-0 56 min. Abdullah Mahbub 3-0 67 min. Nawaf Al-Qumairi Strzały (celne): Falcons 17 (9) - Legia 8 (3) Legia: Maciej Kikolski – Miłosz Pacek (46' Kacper Knera), Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski (46' Kacper Imiołek) – Patryk Pierzak (73' Patryk Bek), Igor Strzałek, Osamah Al-Mubaireek (73' Jakub Jędrasik [05]) – Jakub Kwiatkowski, Wiktor Kamiński (73' Jordan Majchrzak), Dawid Niedźwiedzki (46' Dawid Kiedrowicz). Rzeerwa: Jakub Murawski [05](br) Trenerzy: Grzegorz Szoka i Mateusz Kamuda

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.