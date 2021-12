Pekhart nie zagra z Radomiakiem

Środa, 15 grudnia 2021 r. 21:05 Mishka, źródło: Legionisci.com

W 30. minucie meczu z Zagłębiem Lubin żółtą kartką ukarany został Tomas Pekhart. Było to czwarte tego typu upomnienie napastnika Legii Warszawa w obecnym sezonie, co oznacza, że nie zagra on w niedzielnym spotkaniu z Radomiakiem Radom.