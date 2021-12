Komentarze (5)

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Bramka bardzo ladna jak kiedys Szarmach odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.236.74 Błagam zabierzcie go z tego klubu... Gość się kina z piłką co najmniej dwa razy na mecz ! Nie widzę w nim potencjału na Legie. Nie ten kaliber niestety.

Zawsze jakaś strata głupia albo piłka nad nim przeleci. On nie umie obliczyć toru lotu piłki i ma coś z koordynacją ruchową nie tak.

Wzmocnienia potrzebne na każdej pozycji w sumie. odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl @bum:

Niekoniecznie. Faktycznie, z obecną formą nie nadaje się on do Legii. Pamiętaj, że koleś jest po długiej kontuzji, a wcześniej nie dostawał za dużo szans gry. Zauważ, że jeszcze 2 lata temu identycznie grał Wieteska. Też robił co najmniej dwa groźne babole na mecz, a teraz się ogarnął. Co prawda ostatnie kilka meczów w wykonaniu Wieteski jest słabe, ale słabo gra cały zespół... odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.236.74 @kaktus:

O Wietesce mam podobne zdanie i nie zmienię go już nigdy. Legia żeby się wyrwać z marazmu musi o dwie klasy lepszych piłkarzy ściągnąć na ich pozycję. Gości aspirujących do grania w reprezentacji a nie jakiś uzupełnień. Ani Hołownia ani Wieteska do Legii się nie nadają. Wieteska jakby trzymał poziom ten swój najlepszy to jeszcze jeszcze ale Hołownia to wyjazd z miejsca. Jak my mamy wrócić grania którego liga nam zazdrościła jak mamy takich platfusów w szeregach. Legia spadła o kilka poziomów piłkarskich w dół na przestrzeni 4 lat. Słabo to wygląda. No ale tak się kończy budowanie "silnej" Legii mioduskiego po kosztach. Co on myślał ? Że za 1/3 ceny będzie miał takich samych piłkarzy jak miał Leśnodorski? Pomylił się i to bardzo. Spuścił klub w otchłań a jedyne co się zgadza to jego prywatna sakwa. ROWOLUCJA!!! TYLKO! odpowiedz

Lechu Brd - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @kaktus: proszę Cię - ogarnął się? Bez urazy ale jest tak słaby i co mecz przez jego babole zagrożenie pod naszą bramką. Jedyny który rokuje mimo błędu w LE to Maik a reszta obrony do wylotu. Obejrzyj jeszcze raz mecz z Zagłębiem i zwróć uwagę jak Wieteska nie trafia w piłkę - sytuacja z II połowy - na stadionie jedna wielka salwa śmiechu.pzdr odpowiedz

