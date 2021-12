Plan przygotowań do runy wiosennej. Sparingpartnerzy w Dubaju

Od 20 grudnia do 4 stycznia pierwsza drużyna Legii będzie miała przerwę od treningów. W Legia Training Center zawodnicy stawią się 5 stycznia, gdzie przeprowadzone zostaną dwudniowe testy. 6 stycznia zespół poleci na 16-dniowe zgrupowanie do Dubaju i rozegra tam trzy spotkania sparingowe. Znani są już dwaj sparingpartnerzy - Botew Płowdiw i FK Krasnodar. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich drużyna Aleksandara Vukovicia wróci 22 stycznia i do początku rundy rundy wiosennej będzie kontynuowała przygotowania w LTC. Tydzień przed meczem ligowym planowany jest mecz sparingowy Radomiakiem Radom. Spotkanie Zagłębie Lubin - Legia Warszawa odbędzie się w weekend 4-6 lutego. Plan Legii Warszawa 20.12.2021 - 4.01.2022 - przerwa od treningów 5-6.01. - testy w Legia Training Center 6-22.01. - zgrupowanie w Dubaju (trzy mecze kontrolne) 15.01. – sparing: Legia - Botew Płowdiw 19.01. – sparing: Legia - FK Krasnodar 23.01. - 4.02. - przygotowania w Legia Training Center

xyz - 8 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl A co was obchodzi co będzie robić drużyna pana prezesa Mioduskiego?

Przecież Legia to żyletka( malutka, schowana za kominiarkami) a szczególnie to imbecyle z autobusu. odpowiedz

Kumaty - 4 minuty temu, *.2degrees.nz @xyz: Odważny jesteś przez internet. odpowiedz

Bartosz83 - 13 minut temu, *.lukman.pl Trzeba się dobrze przygotować, na wiosnę czeka Legię walka o puchar i spokojne utrzymanie. Miejsce sprawdzone dlatego tylko trenować. Natomiast jakaś integracja poza kamerami by się przydała, żeby drużyna była jednością. Później w razie wtargnięcia do autokaru pogonią piłkarze napastników. odpowiedz

Zdzicho - 50 minut temu, *.tpnet.pl W dopach sie przewraca odpowiedz

Soltysowa Szydło - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr No im ten wyjazd się należy. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr A tym czasem Czerczesow prawdopodobnie zostanie trenerem Ferencvarosu.Brawo Miodulski. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 57 minut temu, *.play-internet.pl @MarioL : Stasiek woli miec autonomie a Miodek sam o wszystkim decyduje i z wnioskami ciezko. odpowiedz

joł - 12 minut temu, *.com.pl @MarioL : co wy się tak podniecacie tym Staskiem? to stara, toporna szkoła trenerska jest...od zapierd_lania jest Vuko! odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.aster.pl Po takiej rundzie to im się należy obóz na hałdach w Będzinie. odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Super, bedą grać w pięknej pogodzie, a potem start ligi na początku lutego i kompletnie inne warunki.

Jakie są pozytywy takiego wyjazdu??? odpowiedz

Danielo - 1 godzinę temu, *.comcast.net @Ja1916: wakacje po ciężkiej rundzie odpowiedz

Rado 1970 - 2 godziny temu, *.chello.pl K…a ,do jakiego Dubaju…zapi…alac ….na swoich śmieciach…w dupach się przewraca… odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.as9105.com dziewczyny jada do Dubaju :) codziennie filmik pt,, dziewczyny w Dubaju'' zapraszamy ! odpowiedz

