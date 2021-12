Komentarze (29)

WBA - 22 minuty temu, *.as13285.net zaczyna sie odpowiedz

Szpic - 26 minut temu, *.chello.pl Dramatycznie przewidywalna i nieskuteczna gra Legii, a do tego jak zwykle strata bramki po stałym fragmencie. Ta drużyna w 50 proc. jest do wymiany. Slisz, Muci, Kastrati i Johansson mają w I połowie tyle strat ile czasem nie mają inne drużyny w 90min. Do tego każda piłka do Josue, który zazwyczaj zwalnia grę. Po prostu dramatu akt kolejny. odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.play-internet.pl Od dawna piszę: bez obrony meczu wygrać się nie da. Zwłaszcza, że z przodu tez atutów brak. Bez rewolucji zimą spadniemy. A żeby robic rewolucję, trzeba miec alternatywę do rzeczywistości.... odpowiedz

Daro - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Sędzia nam pomaga, Wieteska nam przeszkadza. odpowiedz

Strzały celne - 30 minut temu, *.getfiber.pl 2-5 , nie ma finiszu akcje zatrzymujemy do tyłu i w bok odpowiedz

Zbieracz kartonow - 31 minut temu, *.plus.pl Nic nowego chyba ten mecz z Zagłębiem to jednorazowy wypadek. odpowiedz

Sail - 21 minut temu, *.chello.pl @Zbieracz kartonow:

bo Lubin to jeszcze większe dno odpowiedz

Loku - 32 minuty temu, *.net.pl Brawo Wieteska. odpowiedz

Pl - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Pffffff żenady ciąg dalszy odpowiedz

Po(L)ubiony - 32 minuty temu, *.aster.pl Gramy z ekipą która jest 12 miejsc w tabeli, wyżej. Tak to musi wyglądać. Walczymy o utrzymanie i łatwo nie będzie. odpowiedz

Avatar - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Powtarzam ponownie: Wieteska jest największym zagrożeniem dla Legii odpowiedz

True - 27 minut temu, *.plus.pl Tez tak sądzę, ale nikt tego nie chce zauważyć . Ten gość to jeden wielki sabotażysta . odpowiedz

Joker - 26 minut temu, *.chello.pl @Avatar: Wszystkie zagraniczne panienki to zagrożenie dla naszego klubu. Wieteska kilka bramek walnął, ale dziś gra źle cały zespół. odpowiedz

TRENER trenerów - 35 minut temu, *.17.5 MUCI NIECH ZEJDZIE!NIECH !KTOŚ!POWIE!TRENEROWI!NIC!Z!NIEGO!NIE!BĘDZIE!ŁAWKA! odpowiedz

KLanik - 36 minut temu, *.chello.pl Już 0-1, było jak było ale się skończyło. Nie chce im się grać, psia ich mać. odpowiedz

bum - 37 minut temu, *.236.202 Buahahahaha jeeeeeeeeest! Wieteska na posterunku! On i Hołownia przerastają tą ligę ja prdl!!! Paralici odpowiedz

Syn trenera - 39 minut temu, *.plus.pl Hahaha paralitycy..... Zero gry.. barany... Brawo Wieteska... Rozgonić towarzystwo... Oczy krwawią jak się patrzy na te padake odpowiedz

Rafix - 42 minuty temu, *.chello.pl Sędzia z mazowsza wygląda jakby te Siedlce były bliżej Warszawy niż Radomia :)

ale fajny meczyk odpowiedz

Tom - 46 minut temu, *.play-internet.pl Muci i Kastrati są na boisku? odpowiedz

:) - 49 minut temu, *.plus.pl Niby przeważały ale niewiele wynika z tego. odpowiedz

Rysio - 59 minut temu, *.plus.pl Radomiak Pany,białozielone szatany:) odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wygrać dziś 5-0 i będzie dobrze. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl My nie mamy kim grać. Dramat. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Dzisiaj mecz przyjaźni, oby był remis. odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Proszę wygrać i gonić lidera. My jwstesmy Legia i dla nas się tylko mistrzostwo! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Piter: Lider dziś wygrał i już odjechał - nie do dogonienia - ale podium jest w zasięgu spokojnie. odpowiedz

Pacan - 57 minut temu, *.com.pl @Atmosferić: ta, z palcem w dupie odpowiedz

Goral - 2 godziny temu, *.rr.com Jak to poleciał do Brazyli ? lamus, to wszystko świadczy o Tym jak mu zależało na Legi ! Mioduski won! odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Goral:

Co Cię intwresuje co robi w wolnym czasie? odpowiedz

