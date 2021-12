Komentarze (118)

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Po cichu liczyłem na remis

Ale okazało się że Mistrz jest nagi! odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie wiem co Ci piłkarze sobie myślą. Miał być pościg za liderem, a jest strefa spadkową. Dla mnie dla kibica Legii, dla którego liczy się tylko mistrzostwo, sytuacja jest kuriozalna. Skończy się psychologiem, lekami albo alkoholizmem. odpowiedz

Urs 72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dzięki. Vuko musisz być na niezłym wkur....niu

dziś , pozdro odpowiedz

Wierny kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Chodziłem na Legie jak grał jeszcze Kazik Deyna przez tyle lat nie było takiego bagna odpowiedz

1 liga - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Vuko słaby trener

Do zwolnienia odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl padlina padlina i piach piach oni zapomnieli jak sie gra w pilke zero zgrania i walki jak mozna doprowadzic swoja druxyne na samo dno odpowiedz

Nie!Dubaj!tylko!Polskie!góryyy! - 3 godziny temu, *.17.5 Mièdzybrodzie ŻYWIECKIE, i hotel Gòralski, i po Gòralsku dwa tygodnie trenować pod gòrke z piłká i zgórki, boisko też na gòrce, Góralskie żarcie!chodzenie po gòrach z przewodnikiek i tak dwa tygodnie,ciało umysł odpocznie i stanie sie silniejsze waleczne itd można Dareczku M!? odpowiedz

aaa - 3 godziny temu, *.media.pl Chyba się nie łudziliście że Legia dziś wygra mecz. Przecież Radomiak to najlepiej zorganizowana drużyna w lidze. Przegrali ze 2 mecze tylko. Niedawno w meczu na szczycie pokonali lidera - Lecha. Dziś wygrali całkowicie zasłużenie. Ponadto był to kolejny mecz który potwierdził że Witeska jest za słaby na Legię. Z lepszymi obrońcami, jakimś skrzydłowym i napastnikiem można powalczyć o utrzymanie. No i przede wszystkim Vuković musi dostać czas na zgranie drużyny bo po kilku wspólnych treningach wygląda to obiecująco. odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @aaa: tu już nie chodzi o porażkę a o to, że po stracie bramki te łajzy zupełnie odpuściły, nie pierwszy raz w tym sezonie. Z Zagłębiem byłoby to samo ale szybko strzeliliśmy. Tutaj nie pomoże żaden trener. Dopóki wstęp do legijnej szatni mają ZDRAJCY pokroju slisza, wieteski czy hołowni, nic nie zmieni się na lepsze. ONI POWINNI ZOSTAĆ WYRZUCENI Z KLUBU NATYCHMIASTOWO. Nawet kosztem wypłaty całej przysługującej do końca kontraktów pensji. Chodzi o aspekt psychologiczny. WYRZUCIĆ ZDRAJCÓW, KTÓRZY ZDRADZILI TO CO W LEGII BYŁO ZAWSZE NAJWAŻNIEJSZE: WALKA O NAJWYŻSZE CELE. Miernoty WON! odpowiedz

Narcyz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Poproszę tego sędziego w każdym meczu. odpowiedz

Biała Siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Co tu gadać idę na 100 odpowiedz

:// - 3 godziny temu, *.plus.pl Zagraliśmy takiego Michniewicza jak w Gliwicach. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mioduski won nieudaczniku! odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Cóż w tej rundzie wygraliśmy tylko z Jaga i Zagłębiem których każdy prawie leje i 2 mecze z rywalami o 1 ligę warta i Łęczną. Po co to zmieniać trenerów jak i tak efekt cały czas ten sam? odpowiedz

sobal - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl zero umiejetnisci i zero ambicji kupic mlodych i zostawia serducho na boisku a nie tylko smrod odpowiedz

Maciek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A pełny stadion jest i kasa się zgadza. I nic się nie zmieni, Pudel robi co chce bo idioci i tak płacą za to. odpowiedz

Urs 72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzięki Vuko ...jak zostaniesz to duuuuzzzzoooooooo. .... bardzoooo dużo wkur......wien przed tobą ,pozdro odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl To niestety jest miejsce naszej ukochanej Legii. Kto wie, co się wydarzy na wiosnę, wszyscy się zepną, a z takimi grajkami i ich mentalem, będziemy strzyżeni, jak barany. Tragedia... odpowiedz

EN57 - 3 godziny temu, *.plus.pl Macie swojego Vuko to prezesa powinni na taczkach i OUT razem ze swoim kumplem Kucharskim. Ci z Harwardu pewnie się zastanawiają jak to możliwe by nasz absolwent tak słabo kierował klubem coś poszło nie tak.... odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trenera trzeba zmienić odpowiedz

Lysy - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak to możliwe, że oni po takiej rundzie jadą do Dubaju na zgrupowanie? Wytłumaczy to ktoś z zarządu? Przecież oni powinni biegać całe trzy tygodnie dookoła kanału, jak za dawnych lat odpowiedz

jsobal - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ja to bym chcial żeby spadli moze z polowa tych nieudaczników i dyrektorkow poszla by w p,,,u odpowiedz

Arczi - 3 godziny temu, *.aster.pl niech idą na urlopy ochłoną, przemyślą po co i dla kogo grają odpowiedz

Kolo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Spadek na 100%. Jedna z 3 najsłabszych ekip w ekstraklasie. Cała góra łącznie z prezesem powinna polecieć za to. Niestety jedynymi kozłami ofiarnymi są trenerzy, a to sztab nie trafił kompletnie z doborem ludzi do drużyny. odpowiedz

xyze - 3 godziny temu, *.autocom.pl w relacji live: "URLOPY !!!!!!!!!!!!" xd odpowiedz

Do prezesa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl I co dalej będziesz naszą Legię rozwalał odpowiedz

Gts - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wyj......c pół drużyny tych łazików.nasciagaly 5 gości co nie grają wogole i im płacą zamiast 2 konkretnych i dać im zarobić za tych 5 Ten slisz to jest dno nie ma sił w nogach jak i reszta cała w sumie.Josue wychwalamy jakie to on wolne nie strzela a jak na razie w żadnym meczu to z wolnego w bramkę nie celnal odpowiedz

Z tyłu to b klasa może grać - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co wy robicie dziady nie piłkarze odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl Bravo bravo bravo. Pendolino z flagą Legii mnie do... przodu no do I ligi. Oczywiście pudel dowodzi korpo szczur!. Chciało mu się ligiistrzów to będzie miał ligę pierwszą. Biznescieć i tyle. Pierwszy przegrywa. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Do wszystkich którzy twierdza ze wina jest w zagranicznych pilkarzach.

Dzisiaj wszystkie bramki zawalili wychowankowie...

A samoboj jest boruca a nie wieteski przyjrzyjcie sie dobrze od stoby boruca sie odbila.

Wlodar tez wymiata odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Dobrze, że to jest mecz przyjaźni. Gdyby Radomiak zagrał na 100%, dostalibyśmy z szóstkę. odpowiedz

Tytu - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nawet Klopp nie pomoże w tym mordorze odpowiedz

Łuka(Sz) - 3 godziny temu, *.chello.pl Co tu mówić o grze jak większość ma problem z prowadzeniem piłki a to przecież podstawa GRY. Żadne DNA jak tu pier....e trzeba piłkarzy którym się chce biegać walczyć grać i cieszyć się ta gra. Sorry ale Slisz, Hołownia, Ciepiela to nie są typki na Ekstraklasę robią parodie gry o własne nogi się przewracają.Żenada!! Dawno nie było takich lipnych transferów żaden nie trafiony. Tu Vukocić nie pomoże chyba że w zimę zrobią czystkę w składzie w co wątpię. odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Dno dna

Holownia witeska slisz mlade Won

Won Won

Won turonie Won won odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu . Nie lepiej siedzieć w domu z browarem żeby obejrzeć ten kabaret? Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. odpowiedz

Yo - 3 godziny temu, *.236.202 Czy ja ku..a śnie???????

Czy to wszystko się dzieje naprawdę??

:( odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Ciepiela, następny pan piłkarz! Buahaha odpowiedz

Joker - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lolo: Ciepiela, który gra drugi swój mecz i to po kilkadziesiąt minut ma uratować Legię? Portugalce i reszta zagranicznego szrotu, Josue i inni gwiazdorzy to jest DNO! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Z ulgą można odetchnąć,że to już ostatni mecz w tym roku.Na tę żanadę już nie da rady patrzeć.Tak słabej drużyny jaką obecnie ma Legia nie było w całej jej historii.Na dziś do wypier..lenia jest 5-6 piłkarzy i tworzenie nowej drużyny,która powalczy o utrzymanie w lidze.Z obecną kadrą utrzymanie się w lidze graniczyć już będzie z cudem. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Sebo(L): Całkowicie się zgadzam. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Sebo(L): Pożegnać, jak pożegnać, z tego co pamiętam, to ostatnio podpisywano umowy również z piłkarzami "na lata". Dariusz z radośći, aż pocierał piętami o tyłek. Teraz trzeba będzie albo wypłacić za cały kontrakt, albo go wypełnić. Nie chce się już nawet o tym wszystkim ani myśleć, ani pisać... odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl Pisałem po meczu z Lubinkami żebyście się nie zesrali.. Nie ma drużyny nie ma piłkarzy i trenerski dyletant bez warsztatu Vuko Pinokio nic tu nie zmieni.. Trza była brać Czerczesowa Węgrzy się nie zastanawiali. Mioduski skąpy traci dwa razy... Bierzesz trenerów amatorów piłkarski szrot.. I zarządcę Kucharskiego dyletanta to masz.. DRAMAT TAGEDIA... DNO odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zrozumcie ze nie mamy szans z druzynami ktorzych zawodnicy są zgrani. W rundzie wiosennej po pelnym zgrupowaniu bedzie mozna liczyć dopiero na lepszą gre. Ma Legia potencjał odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Żaden Dubaj, nauczyć ich biegać, biegać i walczyć. Tylko tyle wystarczy na naszą ekstraklasę. Nie potrzeba nam portugalców, którzy chcą gwiazdorzyć, albańców beznadziejnych i niestety naszych słabych grajków. Potrzeba nam piłkarzy pracowitych i z kondycją, umiejących podać celnie i strzelić na bramkę przeciwnika. odpowiedz

ss - 3 godziny temu, *.160.95 @KLanik: ZGADZAM SIĘ W 100% odpowiedz

Ripper - 3 godziny temu, *.chello.pl Darek Mioduski padł cytując klasyka odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl Pod lupą JOHANSSON:

Węgrzyn stwierdził że nasz Johansson to nie jest wahadłowy, bo nie potrafi grać do przodu. Jest typowym prawym obrońcą w ustawieniu 4 obrońców.

Ja się z nim zgadzam.

ale PYTAM dlaczego taki piłkarz trafia do Legii, kiedy założenie taktyczne jest takie że gramy wahadłowymi???? odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Kolejny łomot i oby była kolejna lekcja wychowawcza. Pomogło na Lubin, to może pomoże na przyszły rok. Ale dramat... odpowiedz

:/ - 3 godziny temu, *.plus.pl @KLani tu nie ma co gadać tu trzeba lać odpowiedz

Singer - 3 godziny temu, *.chello.pl no to teraz zmiana trenera i dawać Michniewicza do Dubaju odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gdzie jesteś Legio Warszawa? odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ci piłkarze nawet próbują i walczą, ale są piłkarsko bardzo bardzo ciency i maks o co mogą walczyć to o utrzymanie odpowiedz

Zibi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Włączyć powtórkę stracony dziś bramek i oglądać dokładnie co robi holowania a później Boruc. Macie jeszcze wątpliwości co z nami robią grajki. S p r zedawczyki odpowiedz

True - 3 godziny temu, *.plus.pl Wy naprawdę jesteście ślepi , jak można tak zarządzać klubem . Wieteska, Holownia , Skisz , Josuse out. Kur....wa otwórzcie oczy !!!!!!!! odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl Lopez, Ciepela, Włodarczyk >> atak marzenie

kim my mamy grać???

odpowiedz

Arczi - 3 godziny temu, *.aster.pl to już jest katastroficzna katastrofa na to się nie da wcale patrzeć dramatu ciąg dalszy odpowiedz

Salazar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i weszliśmy na "swoje obroty"... Oczy krwawią , zęby bolą. Ech... odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.lukman.pl Hołownia- patologia piłkarska przy drugiej bramce. W meczu z Zagłębiem ślizneło mu się, bo Zagłebie było cieniutkie, a i tak walił babole. Dziś zespół ciut mocniejszy i nasz mateuszek pokazuje na co go stać. Ale nie.... ważne że ma (L) w sercu.... odpowiedz

Pączek - 4 godziny temu, *.net.pl Buahaha odpowiedz

Belek - 4 godziny temu, *.orange.pl Spadną z ekstraklasy. Tyle. odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Pary starczyło tylko na słabiutkie Zagłębie... odpowiedz

Lolo Pindolo - 4 godziny temu, *.net.pl prezesie --- co ? ty wiesz co odpowiedz

BRY(L)US - 4 godziny temu, *.pro-internet.pl Dokladnie..zaczyna sie to co w sumie sie nie skonczylo..ja prdl odpowiedz

Ciąg dalszy dramatu - 4 godziny temu, *.plus.pl Vuko nic nie pomoże możecie dać nawet i Murinio czy Guardiolę jak chęci i organizacji umiejętności brak to 1 liga na takich czeka. Myślałem że najsłabszymi zespołami w lidze są Bruk-Bet i Zagłębie Lubin lecz do tego towarzystwa zaliczyć trzeba Legię Warszawa. Dubaj poza magnesikiem na lodówkę nic nie da odpowiedz

Yo - 4 godziny temu, *.236.202 DNOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!

Takiej padaki jak gra Legia to ciężko w drugiej lidze szukać. Spadek i h..j .

Przecież oni opsrani po pachy są wszyscy... Nikt nie gra do przodu co to ku...a jest?

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! odpowiedz

Odlaraj - 4 godziny temu, *.centertel.pl Hołownia x 2 odpowiedz

Lolo - 4 godziny temu, *.plus.pl Hołownia głupek kryje od bramki przeciwnika! Brawo odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Holownia Witeska

Buchaaaaaa

Drewna do kominka a nie gra

Na poziomie EX

Holownia Won

Witeska won odpowiedz

Mioduski Wielki tygrysie futbolowy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czerczesow trenerem Ferencvarosu odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.plus.pl I trzynasta porażka staje się faktem .. odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl Jaki urwa Dubaj najpierw skoszarować na 2 tygodnie w bentrum treningowym a potem 2 tygodnie bieszczady albo zakopane i niech biegają z kamieniami w plecakach.. Zrobią kondycję to chociaż zabiegają każdego bo innych rzeczy to u tych pseudo piłkarzy się nie poprawi.. DRAMAT... odpowiedz

Niezależny - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Nic się nie zmieniło. Legia jest nadal słabą. Vuko uwierzył, że jest geniuszem. Ale obecnie Zagłębie gra na poziomie 1-ligowego średniaka. Nawet Nieciecza czy Łęczna grają lepiej od legi. To już nie jest kryzys. To dramat. Zwróciłem uwagę na reakcje zawodników. Atmosfera w drużynie jest fatalna. A co jeśli odejdą pobici piłkarze? Nikt z zewnątrz tego legi nie zrobił. To sam klub jest dla siebie problemem. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Niezależny: ale czego ty oczekujesz? Że nowy trener w kilka dni wyciągnie drużynę z zapaści fizycznej? Przecież oni są fatalnie przygotowani, nie mają szybkości. Grają ja do ciebie ty do mnie. Jeśli drużyna jest dobrze przygotowana to zmiana trenera może pomóc ale tutaj jest fizyczny dramat. Niech ta koszmarna runda już się skończy. Oby do wiosny. odpowiedz

Mioduski jak ty mi zaimponowałes w tej chwili - 4 godziny temu, *.plus.pl Prezes działa na zasadzie Scarlet O Hary ,, pomyślę o tym jutro" odpowiedz

Szelka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Mioduski jak ty mi zaimponowałes w tej chwili: drobne sprostowanko zacytowanej przez Ciebie klasyki, tj.: "Jutro też jest dzień". Niby to samo ale jednak... odpowiedz

Rym - 4 godziny temu, *.plus.pl Vuko Vuko chyba dziś nas stłuką odpowiedz

Manuela za Mięciela - 4 godziny temu, *.plus.pl Tu się zmienia trenerów tylko dla zasady że coś się robi ale tak naprawdę planu i jakiejs perspektywy na lepsze nie ma. To takie działanie pozorowane pokazanie że działamy robimy ale nie wszystko zależy od nas. odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.236.202 Tragiczna gra.... Josue macha łapami i zwalnia grę tylko. Legia gra w bok i do tyłu... Nikt nie chce ruszyć do przodu i zdobyć teren. Czemu nikt nie strzela z daleka?

TO ZBIERANINA KALEK I ODCINACZY KUPONÓW!!!

Jazda z nimi! odpowiedz

Kibic z what's up'a - 4 godziny temu, *.plus.pl Oczy bolą. odpowiedz

Gocław - 4 godziny temu, *.net.pl Dziękujemy prezesie za prezent pod choinkę i wesołe Święta. odpowiedz

Fan - 4 godziny temu, *.plus.pl Dziś gramy takiego Gołębiewskiego panie prezesie odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.net.pl jeszcze 45 min i końcowe wpie......l na Święta dla fanów pod choinkę.

Dziękujemy panie prezesie.

ps. dobrych i upojnych wczasów w Dubaju i tych świetnych sparing partnerów. odpowiedz

O rety ! - 3 godziny temu, *.inetia.pl @LewLegia: W Dubaju kazałbym im kopać rowy na pustyni . Jaki Dubaj ? Zgrupowanie w Bieszczadach. Zima słaba to i niedźwiedzie nie śpią . Tak żeby szlifować formę . Ależ to są łamagi . odpowiedz

lol - 4 godziny temu, *.. nedza i dramat zaden Vukovic tu nie pomoze odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 4 godziny temu, *.plus.pl Brać Banasika na trenera żaden Vukovic Papszun tak będziemy się motać a jest trener co go sami wypromowaliśmy. odpowiedz

vuko = Pinokio - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie poddawaj się odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.chello.pl TYLKO LEGIA !!! Na dobre i złe. Kurde ludzie co z Was za kibice....jesteście z klubem tylko gdy jest dobrze ? Masakra....nie narzekać tylko trzymać kciuki i wspierać..... odpowiedz

Czecho(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @wojti: jasne! Rozj...emy wszystkich. Jesteśmy najlepszym klubem w Polsce! Nie poddajemy się nigdy. Jeszcze na wiosnę wszystkim się oczy otworzą! Tego Lecha to zjemy w walce o mistrzostwo. Nie można się załamywać! To tylko delikatny kryzys, który minie. odpowiedz

WBA - 4 godziny temu, *.as13285.net zaczyna sie odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl Dramatycznie przewidywalna i nieskuteczna gra Legii, a do tego jak zwykle strata bramki po stałym fragmencie. Ta drużyna w 50 proc. jest do wymiany. Slisz, Muci, Kastrati i Johansson mają w I połowie tyle strat ile czasem nie mają inne drużyny w 90min. Do tego każda piłka do Josue, który zazwyczaj zwalnia grę. Po prostu dramatu akt kolejny. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Od dawna piszę: bez obrony meczu wygrać się nie da. Zwłaszcza, że z przodu tez atutów brak. Bez rewolucji zimą spadniemy. A żeby robic rewolucję, trzeba miec alternatywę do rzeczywistości.... odpowiedz

Daro - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Sędzia nam pomaga, Wieteska nam przeszkadza. odpowiedz

Strzały celne - 4 godziny temu, *.getfiber.pl 2-5 , nie ma finiszu akcje zatrzymujemy do tyłu i w bok odpowiedz

Zbieracz kartonow - 4 godziny temu, *.plus.pl Nic nowego chyba ten mecz z Zagłębiem to jednorazowy wypadek. odpowiedz

Sail - 4 godziny temu, *.chello.pl @Zbieracz kartonow:

bo Lubin to jeszcze większe dno odpowiedz

Loku - 4 godziny temu, *.net.pl Brawo Wieteska. odpowiedz

Pl - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Pffffff żenady ciąg dalszy odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Gramy z ekipą która jest 12 miejsc w tabeli, wyżej. Tak to musi wyglądać. Walczymy o utrzymanie i łatwo nie będzie. odpowiedz

Avatar - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Powtarzam ponownie: Wieteska jest największym zagrożeniem dla Legii odpowiedz

True - 4 godziny temu, *.plus.pl Tez tak sądzę, ale nikt tego nie chce zauważyć . Ten gość to jeden wielki sabotażysta . odpowiedz

Joker - 4 godziny temu, *.chello.pl @Avatar: Wszystkie zagraniczne panienki to zagrożenie dla naszego klubu. Wieteska kilka bramek walnął, ale dziś gra źle cały zespół. odpowiedz

TRENER trenerów - 4 godziny temu, *.17.5 MUCI NIECH ZEJDZIE!NIECH !KTOŚ!POWIE!TRENEROWI!NIC!Z!NIEGO!NIE!BĘDZIE!ŁAWKA! odpowiedz

KLanik - 4 godziny temu, *.chello.pl Już 0-1, było jak było ale się skończyło. Nie chce im się grać, psia ich mać. odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.236.202 Buahahahaha jeeeeeeeeest! Wieteska na posterunku! On i Hołownia przerastają tą ligę ja prdl!!! Paralici odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl Hahaha paralitycy..... Zero gry.. barany... Brawo Wieteska... Rozgonić towarzystwo... Oczy krwawią jak się patrzy na te padake odpowiedz

Rafix - 4 godziny temu, *.chello.pl Sędzia z mazowsza wygląda jakby te Siedlce były bliżej Warszawy niż Radomia :)

ale fajny meczyk odpowiedz

Tom - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Muci i Kastrati są na boisku? odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl Niby przeważały ale niewiele wynika z tego. odpowiedz

Rysio - 5 godzin temu, *.plus.pl Radomiak Pany,białozielone szatany:) odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl Wygrać dziś 5-0 i będzie dobrze. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 6 godzin temu, *.netfala.pl My nie mamy kim grać. Dramat. odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Dzisiaj mecz przyjaźni, oby był remis. odpowiedz

Piter - 6 godzin temu, *.centertel.pl Proszę wygrać i gonić lidera. My jwstesmy Legia i dla nas się tylko mistrzostwo! odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl @Piter: Lider dziś wygrał i już odjechał - nie do dogonienia - ale podium jest w zasięgu spokojnie. odpowiedz

Pacan - 5 godzin temu, *.com.pl @Atmosferić: ta, z palcem w dupie odpowiedz

Goral - 6 godzin temu, *.rr.com Jak to poleciał do Brazyli ? lamus, to wszystko świadczy o Tym jak mu zależało na Legi ! Mioduski won! odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Goral:

Co Cię intwresuje co robi w wolnym czasie? odpowiedz

