Vuković: Widać, że bak jest pusty

Aleksandar Vuković (trener Legii): Do straty bramki mecz w naszym wykonaniu można było odbierać pozytywnie, mieliśmy inicjatywę, kontrolowaliśmy przebieg gry, próbowaliśmy stwarzać sytuacje z ataku pozycyjnego. Mieliśmy kilka niezłych sytuacji. Niestety, nasza reakcja na straconą bramkę była zła. Zespół zareagował tak z różnych powodów, trzeba solidnie przepracować pewien okres, żeby to zmienić, żeby drużyna inaczej funkcjonowała pod kątem mentalnym. Wszystko jest ok., kiedy sytuacja układa się tak, jak chcemy. Mamy problem z tym, żeby wrócić do gry, dzisiaj możemy myśleć tylko o tym, co przed nami. Rok się kończy, jak się kończy, to był bardzo trudny czas dla klubu, drużyny i kibiców. Chyba każdy cieszy się, że ten rok się kończy, ja też. Wiem, że tę drużynę stać na dużo więcej i tak będzie po Nowym Roku. Potrzebujemy też jakości, piłkarzy, którzy udźwigną grę pod kątem poziomu. Na kilku pozycjach brakuje jakości i zawodników gotowych do gry. Problemem nie jest tylko aspekt mentalny, choć on jest najbardziej widoczny. Zastaliśmy drużynę "leżącą na podłodze" i w 2 dni musieliśmy ją podnieść do meczu z Zagłębiem. Potem straciliśmy kolejnych jakościowych piłkarzy, jak Pekhart czy Yuri Ribeiro. Tych jakościowych ludzi poza składem jest więcej, to duży problem. Widać, że bak jest pusty. Potrzebujemy dobrze przygotować się do gry, na nowo podejść do tego, żeby fizyczność piłkarzy była na dużo wyższym poziomie. Mamy już plany, listę zawodników, których chcemy zabrać do Dubaju.

Ant - 7 minut temu, *.chello.pl Klątwa redbuls albo Karma za wyśmiewanie się z Lecha przegrywusa,pycha kroczy przed upadkiem odpowiedz

Trampek - 29 minut temu, *.125.29 Cytat:"żeby fizyczność piłkarzy była na dużo wyższym poziomie. " To tylko ...ćwierć prawdy!Potrzeba podnieść psychikę piłkarzy oraz ... to czego im brak - styl gry. To może uratować LEGIĘ przed spadkiem.Inaczej to nawet Messi z Lewandowskim nie pomogą , bo kto ich obsłuży. odpowiedz

Stop segregacji! - 30 minut temu, *.orange.pl Vuko, trzeba sobie powiedzieć prawdę- z gówna bata nie ukręcisz, połowa tych wkładów do koszulek to szrot nierozumiejący w jakim klubie gra, kasa na konto , wakacje w Dubaju, a w dupie mają że Legia jest na przedostatnim miejscu! No ale pan Kucharski pewnie dumny siedzi w swoim gabinecie i wymyśla kolejnych do wieży babel! odpowiedz

Mączyński - 41 minut temu, *.plus.pl Vuko, a ten Dubaj to rozumiem nagroda za wyprzedzenie Termaliki w tabeli? Nie szkoda kasy na najemników? Z g... bata nie ukręcisz, tym bardziej w Dubaju. odpowiedz

Ziooom - 45 minut temu, *.plus.pl Dubaj? Nowy Dwór Mazowiecki w zupełności wystarczy! odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl to gdzie te konferencje prasową po meczu obejrzec? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Trzeba jak najszybciej wyj...ać Kuchara, co ma problem odebrać telefon. Taki typ nie ma prawa pełnić takiej funkcji, jaką pełni. I w dupie mam, że typ jest uczciwy, jak jest jełopowaty. Pasowałoby też pogonić prezesa. Ale tu może być problem. odpowiedz

Derk - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszołek do Polonii odpowiedz

JAK PRAWDZIWY LEGIONISTA W GÓRACH - 1 godzinę temu, *.com.pl ZAKOPANE - I NA GÓRKĘ BIEGIEM I TAK WYPRACOWYWAĆ FORMĘ JAK FACET , A NIE NA PLAŻY .... odpowiedz

Jakby_nie_patrzec - 51 minut temu, *.tpnet.pl @JAK PRAWDZIWY LEGIONISTA W GÓRACH : ja bym wysyłał na Kasprowy po stępelki. Ostatni nie dostaje kolacji. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.plus.pl Klub z największym potencjałem finansowym w Polsce za Mioduskiego przegrywa z Dudelange, Shariffem, Omonią, Qurabachem, więc nie można też wykluczyć, że spadnie z ligi. Problem tkwi właśnie w Mioduskim, gdy zaczynał nie podobało mu się zbyt duże ryzyko ponoszone przez Leśnodorskiego, teraz bez ponoszenia ryzyka stacza się finansowo po równi pochyłej. Dwie możliwości mogą przynieść korzystne zmiany. Pierwsza to znalezienie, przez Mioduskiego, kogoś, kto będzie umiał zarządzać klubem w jego imieniu. Na pewno nie powinien, to być nikt z obecnych zarządzających. Druga możliwość to sprzedaż klubu. Zarządzanie klubem przez Mioduskiego to dla niego dalsze straty finansowe, a dla nas dalsze degrengolada. odpowiedz

Cam - 52 minuty temu, *.plus.pl @Adam: w punkt odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. tu zaden Vukovic nie pomoze - sprzedac to vvszystko na bazarze natychmiast odpowiedz

Jakby_nie_patrzec - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pycha zawsze idzie przed upadkiem. Oby tylko kudłaty tym razem wyciągnął odpowiednie wnioski, bo następny sezon w Ekstraklasie zaczniemy za kilka lat. Nie będzie kasy za kopaczy, nie będzie kasy za "sukcesy", nie będzie kasy z pucharów. Nie będzie tego wszystkiego gdy co rundę będzie wymieniane pół zespołu a co roku trener. Można kupować grajków, którzy będą odbudowywać formę, gdy ma się solidną drużynę. Banasiak zrobił ekipę pracując 4 lata, a nie rok. odpowiedz

pique-nique - 1 godzinę temu, *.chello.pl zabrakło słowa "przepraszam" dla tych co powlekli się na stadion i zdzierali gardła w nadziei, że coś się ruszyło. A tu kolejne upokorzenie. odpowiedz

FANATYK - 1 godzinę temu, *.85.50 Dno totalne...

Do Dubaju?! W Bieszczady lub Tatry i niech zaperrrr....aż im gluty będą zamarzać! odpowiedz

Bartosz83 - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Ten sezon jeszcze jest do uratowania. Trzeba wygrać puchar i utrzymać się w lidze. Przypomnę , że wygraliśmy z Wartą, Górnikiem Łęczna, Zagłębiem. Legia nie grała jeszcze z Niecieczą. Czyli bezpośredni rywale w walce o utrzymanie byli ogrywani.

Radomiak to w listopadzie i grudniu chyba najlepsza drużyna ligi.

Wiem , że jest beznadziejnie , ale mam nadzieję na lepszą wiosnę.

Nie wiem co niektórzy się uczepili tego Dubaju? Będą tam solidni sparingpartnerzy, dobre warunki, zawodnicy mają się dobrze przygotować i tego wymagam.

A bieganie po górach to już przeżytek . Legia jest takim klubem , że jej zawodnicy muszą mieć dobre warunki do treningu.

odpowiedz

Groch - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jeżeli w tym Dubaju będzie siatkonoga ,regeneracja na plaży czy zwiedzanie miasta, to Vukoviowi lepa na ryj się nalezy odpowiedz

Vuko dostał 3 świąteczne bombki od Banasika - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Vuko miałeś gasić pożar w domu zwanym naszą Legią, a tymczasem dolałeś benzyny do ognia. Przecież nasi zagrali dzisiaj jeszcze gorzej niż za Gołębiewskiego. Nawet Artek Boruc się przy Tobie skiepścił, bo pierwszy gol to jakaś quasiprzewrotka w Jego wykonaniu, a drugi piłka wpadła mu między nogami. Vuko nasza Legia potrzebuje prawdziwego trenera a nie dyletanta. odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Vuko dostał 3 świąteczne bombki od Banasika: to niech grubas w końcu schudnie. Przecież każda jego interwencja tak wygląda. Pierwszy strzał broni, bo pamięć mięśniowa i refleks robi swoje ale jak już się rzuci to leży jak kłoda, bo ciężko mu podnieść bebech. Do tego każdy ruch w zwolnionym tempie. Jak Borucowi naprawdę zależy dla Legii to niech ogarnie formę fizyczną, bo momentami aż przykro patrzeć na to co zostało z tego świetnego swego czasu bramkarza. odpowiedz

Benio - 2 godziny temu, *.inetia.pl Weźcie wszołka będzie bez klubu. Hołownia Kastrati joshue kharatin Pekhart Włodarczyk miszta celhaka na wypożyczenie. Przeprosić lukiniasa zagra Emreli i dokupić jeszcze jednego. Dodatkowo bramkarz obrońca i dobry pomocnik. Powinno być dobrze. odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Benio:Wszołek był na meczu ,już go w dupę parzy pobyt w Berlinie i wróci wcześniej niż myślał z podkulonym ogonem odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Benio: Przecież tu nie ma kompletnie obrony. Jeden obrońca nie wystarczy. Wszystkie mecze przegrywamy po indywidualnych błędach obrońców. Potrzebny jest w zasadzie komplet w tej formacji ponieważ zmiennicy mimo, że się starają są na pograniczu rezerw. Transfery, które Kucharski nazywa szumnie "wzmocnieniami" to po prostu zwykłe grzebanie w śmietniku.

Nie mam pretensji do piłkarzy, ze nie potrafią więcej ale mam pretensje do zarządu, że im wmówił, że pasują do tej ligi! odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Do Dubaju??? Za co taka nagroda??? odpowiedz

kalosz - 51 minut temu, *.mm.pl @Felek: popatrzec jak wieczysta trenuje i emrelego do domu odwiezc:) a tak na powaznie to moze kontrakty jakies popodpisywali wczesniej...stad dubaj co roku odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl Do Dubaju??? Chyba coś w głowach włodarzy się posrało, jest centrum i zapier......, Codziennie 30 km, do zerzygania, a jak nie pasuje to wypier...... odpowiedz

zyleta ole@wp.pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ty jesteś Legionistą? Zwykłym karierowiczem nie powinieneś obejmować tego badziewia niech mioduski się w to bawi

odpowiedz

Kolo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Spadek na 100%. Ta ekipa nie utrzyma klubu w ekstraklasie. Może trzeba było brać Leszka Ojrzyńskiego. odpowiedz

ja 1916 - 2 godziny temu, *.googleusercontent.com Proponuję polskie góry zamiast Dubaju. Jak będziecie wygrzewać jaja w Dubaju, to niestety ale zlecimy z hukiem z tej ligi.

Ci piłkarze są słabi i jedyna szansa na utrzymanie do odskoczenie fizycznie od rywali. odpowiedz

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl nie do Dubaju, tylko do Suwałk!!! odpowiedz

Niedowiar - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pinokio już zaczyna swoje gadki. Nic sie nie zmienił odpowiedz

Art’s - 2 godziny temu, *.orange.pl Może by tak odidje ściągnąć albo pokroju jego wielkiego byka do środka a nie te tancerki co każdy z nimi tańczy jak chce…. odpowiedz

Konrad1916 - 2 godziny temu, *.plus.pl Niech mioduski i kucharski zwołają konferencje prasową na której będę przedstawiciele kibiców i niech rozliczą się z tych transferów oraz z tego całego bagna.Legia to nie jest ich prywatny folwark że będą robić co będą chcieli.kucharski może tak sobie robić ale u siebie w domu!!!!! odpowiedz

kalosz - 54 minuty temu, *.mm.pl @Konrad1916: no moze oni wlasnie tak mysla(skoro kase wykladają )...a o kibicach pewnie mysla...pokrzyczą,pokrzyczą i sie po kosciach rozejdzie... odpowiedz

robson - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuko wyślij tych darmozjadów autokarem tam chociaż . odpowiedz

Amamm - 2 godziny temu, *.139.137 Vuko odpal kastratiwgo i josue ich nie zmienisz z pozostałych można coś wydusić odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pisałem po meczu z Lubinkami żebyście się nie zesrali.. Nie ma drużyny nie ma piłkarzy i trenerski dyletant bez warsztatu Vuko Pinokio nic tu nie zmieni.. Trza była brać Czerczesowa Węgrzy się nie zastanawiali. Mioduski skąpy traci dwa razy... Bierzesz trenerów amatorów piłkarski szrot.. I zarządcę Kucharskiego dyletanta to masz.. DRAMAT TAGEDIA... DNO odpowiedz

Niedowiar - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: tak pisałeś o tym i nawet Cię dzisiaj cytowałem w pracy. Niestety miałeś rację wtedy i masz racje teraz odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Niedowiar : Przykro mi że miałem rację... odpowiedz

Ajajaj ITI - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vuko z tą linia defensywna to ty chłopie miałbyś problem wygrać w lidze luxemburskiej ... drużynę się buduje od obrony i bramkarza .... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Moim zdaniem klub powiniem zrezygnowac z Dubaju a kase przeznaczyć na nowych graczy. Trenować mozna na TLC i na zadupiu w górach. odpowiedz

