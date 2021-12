Konferencja pomeczowa

Banasik: Czuliśmy się jak w domu

Niedziela, 19 grudnia 2021 r. 20:15 Mishka, źródło: Legionisci.com

Dariusz Banasik (trener Radomiaka): Jesteśmy bardzo zadowoleni z końcowego rezultatu. Mieliśmy trochę inny plan na ten mecz, chcieliśmy zacząć odważnie, tak, jak graliśmy ostatnio. Pierwsze minuty takie były, po przerwie Legia wybiła nas z rytmu, mocno nas zdominowała, ale nie wynikały z tego sytuacje podbramkowe. Strzeliliśmy gola jako pierwsi i statystycznie, kiedy tak się dzieje, wygrywamy. Po zdobytej bramce mój zespół uwierzył, że może powalczyć, stwarzaliśmy sytuacje. 2 połowa była już zdecydowanie lepsza, padły kolejne bramki, a poza dośrodkowaniami Mladenovicia, Legia nie stwarzała zagrożenia pod naszą bramką.



Możemy podsumować ten rok - jest dla nas fenomenalny, wywalczyliśmy awans, jesteśmy wysoko w tabeli Ekstraklasy, wysoko stawiamy sobie poprzeczkę.



To wspaniałe uczucie, wrócić tu i spotkać z ludźmi, których znam i szanujeę. To fajne uczucie, dziękuję piłkarzom i kibicom za stworzenie takiej atmosfery. To wspaniały prezent na moje dzisiejsze imieniny. Czuliśmy się tu trochę jak w domu, za to dziękuję. Atmosfera była wspaniała, widać, że kibice obu klubów są ze sobą mocno związani. Usłyszeć swoje nazwisko z Żylety to wielka sprawa. Moja rodzina i moi przyjaciele byli dzisiaj na trybunach. Dziękuję kibicom, że doceniają naszą pracę. Mimo że Legia jest w kryzysie, nie jest łatwo wygrać tu 3-0.