Każdy się wstydzi

Sędziowie

Główny: Krzysztof Jakubik

Asystent: Marcin Borkowski

Asystent: Michał Gajda

Techniczny: Mariusz Korpalski



Komentarze (148)

+ dodaj komentarz

dodaj

artic - 20 minut temu, *.55.149 Byla kiedys akcja lisc ostatnio akcja autokar teraz czas na akcje TACZKA duzych nie potrza loczek i kucharski spasieni nie są :) odpowiedz

Gino - 32 minuty temu, *.telus.net Pamiętam sezony, w których za bęcki trzema bramkami i więcej odejmowało się jeden punkt w tabeli. odpowiedz

RMFC - 39 minut temu, *.orange.pl Z tymi za przeproszeniem baranami sam Guardiola nic by nie wygrał!!! Przecież to są wieszaki na których są koszulki Legii!!!! Pajace bez ambicji i woli walki. Najważniejsze że co miesiąc wpada kasa a miejsce w lidze nieważne odpowiedz

Wolfik - 30 minut temu, *.mm.pl @RMFC: Mylisz się Kolego. Oni są zwyczajnie słabi. odpowiedz

Gruby Gekon - 41 minut temu, *.centertel.pl Kur.a!!!!!!!!!!!!!!!

KUR A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje!!!!!!!!!!!!!!!!!

To jest ku#wa walka o utrzynanie????????????

Walka??????????



Koniec cytatu.



Będę kibicem Legii nawet w IV lidze. Jak bedzie trzeba to zrzuce 30 kilogramów i będę kopał dla niej w B klasie Panienkom trzeba podziękować Dyrektorowi sportowemu wręczyć pamiątkową szarfę bo okazał się być jeszcze lepszym specjalistą od Trzeciaka... odpowiedz

Miki - 41 minut temu, *.. W „mazowieckich” mistrzostwach w gronie Legia-WisłaP-Radomiak warszawska drużyna zakończyła już swój udział z bilansem 3 pkt – przegrywając oba mecze z Radomiakiem a z Płockiem przegrywając w grudniu ale notując cenne honorowe zwycięstwo w lipcu.



Radomiak i WisłaP mają po 6 punktów (Wisła wygrała ich bezpośredni mecz ale zgubiła punkty z outsiderem), zdecyduje spotkanie na wiosnę.

odpowiedz

Mączyński - 44 minuty temu, *.plus.pl To co Artur Boruc odwalił rzucając piłką w Wieteske, to chamstwo i brak szacunku. W jednej z kolejnych akcji to Wieteska powinien cisnąć w Boruca, gdy po nieudanej interwencji bramkarza na linii pola karnego wybijał piłkę niemal z linii bramkowej. Ale w Mateuszu jest więcej klasy.

Ta sytuacja świadczy o tym co się dzieje w zespole i jak chłopaki siebie traktują. Mateusz Wieteska to wg mnie najlepszy gracz jesieni w Legii. Najmniej zarzutów jest do chłopaka, choć wiem że wielu z Was mówi że jest cienki. Okiem fachowca nie jest cienki, gra lepiej niż Nawrocki z Hołownią razem wzięci, o Jędzy to nie wspomnę. Nie raz d... ratował Legii swoimi ofiarnymi interwencjami. Więc szacunku Artur więcej do kolegi, tym bardziej że przy pierwszym golu sam nie byłeś bez winy.



PS. A teraz co? Cała banda nieudaczników na wakacyjki do Dubaju? Nagroda za 17 miejsce? Ja bym nieudaczników po Puszczy Kampinowskiej ganiał, żeby ćwiczyli kondycję, tym bardziej że sezon zaczyna się w lutym w zimnie i śniegu, a nie w grubo dodatnich temperaturach. Vuko, przemyśl temat! odpowiedz

123 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl No qurwa pierwszy raz od 30 lat na Ł3 nie wytrzymałem do końca meczu. odpowiedz

marcin b - 46 minut temu, *.play-internet.pl trzeba jeszcze kupic: Mongoła, Nepalczyka i Eskimosa - bedzie kompletny "dream team". Jaki trener? - bez znaczenia i tak nikt nie bedzie rozumiał co trener mówi odpowiedz

Kibic - 51 minut temu, *.net.pl Nic się nie stało piłkarze nic się nie stało, nic się nie stało, mioduski nic się nie stało.

Popatrzmy optymistycznie jesteśmy na drugim miejscu......od końca, nie przegraliśmy wszystkich meczów a kilka udało się wygrać, nie jest źle, może się uda i nie zajmiemy od końca miejsca na podium.....czyli może nie spadniemy. odpowiedz

bolo - 54 minuty temu, *.inetia.pl Po meczu z Zagłębiem pisałem że ten prawie-trener może trenować Eskimosów.Ta ciągła gadka o mentalu to próba ukrycia skąpego warsztatu(jeśli takowy ,w jego przypadku,istnieje).Legia, z klubu piłkarskiego,stała się pralnią kasy korporacji.(patrz kto doradza).Jeśli nie przyjdziecie na stadion to żadne zmartwienie,większa strata to więcej kasy do wyprania.Stąd ta ciągła praca nad tym aby Was zniechęcić do przychodzenia na stadion. Życzę zdrowia. odpowiedz

NaSpokojnie - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Zastanawiam się czy Papszun latem będzie chciał się pakować w taką sytuację....

Na jego miejscu bym się bał, drużynę musi zbudować od początku a nie wiadomo czy po kilku miesiącach nie wyleci za brak wyników... odpowiedz

LisekChytrusek - 58 minut temu, *.t-mobile.pl A weźcie Wy wszyscy przestańcie!!! Czy wy naprawdę tego nie widzicie że prezes ma na to wszystko dobry plan on widzi szerzej doskonale wie co robi! Ma przy sobie sztab bardzo kompetentnych ludzi którzy znają się na robocie jak mało kto jeszcze będziecie chodzić po Warszawie i nosić Dareczka na rączkach ja wam to mówię... Jeszcze raz ,prezes wie co robi dajcie mu czas tak samo piłkarza za jakiś czas się rozkręca jak nie po Dubaju to ja już nie wiem :) odpowiedz

Hey Legia - 58 minut temu, *.79.142 Jest jeden dobry trener zadaniowiec : WDOWCZYK on by ich wziął na mordy i utrzymał . Ewentualnie kogoś starej daty jak Lenczyk albo Engel . Tutaj nie ma czasu na majstrowanie . odpowiedz

Tbox - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Koledzy z redakcji zmieńcie tytuł. Ja się nie wstydzę Legii, zawsze głowa wysoko. Wstydzę się sposobu zarządzania i osób decyzyjnych. odpowiedz

kukurukuku - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Dlatego trzeba czym prędzej udać się do Dubaju i w sielankowej atmosferze na plaży odreagować te niepowodzenia. odpowiedz

Łuka(Sz) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Żeby nie Boruc to wymiar spotkania byłby większy dla Radomiaka. Problem Legii!? Brak grajków choćby na Ekstraklasę w obecnej sytuacji. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No niestety. Wstyd jak ch...j. Ale w sumie, można było się spodziewać. Choć aż takiej porażki się nie spodziewałem. A miałem też nadzieję na remis. Całe szczęście, koniec tej rundy, bo już patrzeć na to nie szło.



No cóż, trzeba liczyć, że, wiosna będzie nasza. odpowiedz

CWKS KING - 1 godzinę temu, *.79.174 Vuko out . Parodysta nie trener odpowiedz

Daro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ligę trzeba już odpusić. Wprowadzić młodzież i za dwa lata wrócić do Ekstraklasy. Vuko odpali na wiosnę, za rok. odpowiedz

januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl ratujmy co sie da... ktos niech powie ze lubinem nie bylo ustawki ;) odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl gdzie sa wywiady z konferencji pomeczowej ?ja sie pytam( te po porazkach,bo tylko po wygranych byly) ostatnich bezposredno po meczach... i dlaczego do wywiadów po meczu na boisku (ani trener,ani kapitan) tylko mlodych wysyłają...??? pełny profesjonalizm niema co... odpowiedz

(L)eo - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @kalosz: Vuko robił wywiad w lidze + ekstra. odpowiedz

PNS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ALE JAK MOZNA SPUSCIC LEGIE NA SAMO DNO NIECH MI KTOS TO WYTLUMACZY?????

odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @PNS: Dzwoń do Kucharskiego i Zachorskiego a potem z ich podpowiedzi sformułuj wniosek, wtedy wszystko ci się rozjaśni. odpowiedz

zzz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Uwaga, mam rozwiązanie obecnego kryzysu. Pierwszy mecz po powrocie Vuko był wygrany. Legia płaci równocześnie trzem trenerom. No to co mecz zmieniać trenera na jednego z tej trójki i co mecz będzie efekt nowej miotły. Mioduski to wizjoner, jakby płacił tylko dwóm trenerom to mogłoby być za mało, a tu w samraz do dobrej rotacji, odpowiedz

Oceniacz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja chciałbym poświęcić dwa słowa Kastratiemu. Jedyny walor jaki posiada ten piłkarz to szybkość, natomiast mam wrażenie że umie w pełni z niej skorzystać tylko na zmęczonym rywalu i jedyny sens gry tym piłkarzem to tak jak Michniewicz w Moskwie czy z Leicester w Warszawie, ostatnie 15-20 min i wtedy granie mu prostopadłej na kontrę i jest w stanie zrobić coś poźytecznego, granie nim od początku w pierwszym składzie jest bez sensu, w dodatku gdy gramy atak pozycyjny w którym nie ma z niego żadnego pożytku... Kastrati tylko na grę z kontry na końcówkę meczu. odpowiedz

Atmosferić - 50 minut temu, *.orange.pl @Oceniacz: no dzis wykastrowany przegral sprint w prostej linii z niejakim rossim z radomiaka - takze opowiesci dziwnej tresci darusia m były daleko przesadzone. odpowiedz

Miki - 38 minut temu, *.. @Oceniacz: Jest tu pewna trudność: żeby grać z kontry, najczęściej trzeba wygrywać.



Tj. przynajmniej dotychczas tak było, na wiosnę być może większość klubów będzie już musiała grać z Legią na wygraną i Kastrati się przyda. Tak że – doceńcie geniusz dyrektora sportowego, który tę sytuację przewidział już latem… odpowiedz

Wielka Wisła - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Pytanie do redakcji... Czy przez ponad 90 lat rozgrywek ekstraklasy miscz Polski spadał do 2 ligi...? odpowiedz

SzopeN - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wielka Wisła: Sportowo Polonia Bytom, za korupcję Zagłębie Lubin. odpowiedz

Kiku78 - 1 godzinę temu, *.195-33-dolnet.pl @Wielka Wisła: ŁKS i Polonia Bytom odpowiedz

SzopeN - 49 minut temu, *.vectranet.pl @Kiku78: ŁKS nie spadł sezon po zdobyciu Mistrzostwa. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. sprzedac to vvszystko na bazarze razem z trenerem i zaczac od novva odpowiedz

vuko = Pinokio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trenerzy na na lata odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jeśli gra się po przerwie nie zmieni to spadniemy jak Schalke proste. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski wyp...!!! odpowiedz

smok - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl tytuł przesadzony - Pudel się nie wstydzi odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Papszun, nie badz glupi. Dopoki Mioduski w Legii to bedzie coraz gorzej. odpowiedz

Afro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na żywo było widać ogromną różnicę w wyglądzie fizycznym piłkarzy Radomiaka i naszych "piłkarzy". Widać było, że Radomiaczki to sportowcy - nie dość, że bozia wzrostu nie pożałowała to na siłowni się nie opieprzają. Podejrzewam, że takiego Josue spotkać na ulicy to nie odróżnisz od studenta z wymiany z erasmusa już nie wspominając o takim Martinsie czy Luquiniasie. Jakby się jeszcze bronili talentem... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.247 Papszun nie przyjdzie do Legii dlaczego ?? Bo w Częstochowie ma własne zdanie co do transferów a tutaj będzie miodek z radziem podrzucać jemu swoje wynalazki tyle w tym temacie odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.135.39 A w tym Dubaju to nasze dziewczyny zrobią furorę. Kasę się jeszcze na tym zarobi. Mam nadzieje, że Artur nie poleci. To jest już ostatni Legionista na świecie. A zamiast tego ogranego snu o Warszawie to raz trzeba chociaż Mietka Fogga zaśpiewać. odpowiedz

Spokojny - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Kieł: akurat Artur, jest sliski. Kibicom nadaje na pilkarzy, pilkarzom na zarzad a zarzadowi ze tylko on sie stara naprawic sytuacje. Krowa ktora muczy malo mleka daje, ten co oglasza ze jest Legionista to ten co najbardzej Legie doi. Smutna prawda odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl vukovic nam przypomnial dlaczego sie nie nadaje, Mecz z zaglebimem to była iskra nie płomień. /dramatyczne transfery sa przyczyna tej katastrofy - takze ci trenerzy - tu nic nie dziala jak nalezy. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Atmosferić: Mecz z Zagłębiem wuefisty Żurawia był tylko tym iż te Zagłębie to poziom niż niż Świt Skolwin z którym Legia wygrała w pucharze Polski. Na tle tego Zagłębia to Lopes wyglądał jak Ronaldinho.

Dziś już normalnie pokazał że jest słaby odpowiedz

Kruszankin - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pekhart na trybunach uśmiech od ucha do ucha...ech, szkoda słów... odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.135.39 Człowiek tak się znieczulał że zapomniał postawić na gości. Ale jest słońce, jest Malta i trzeba mieć wszystko w dupie. Tylko szkoda,że Stanisław odjeżdża na Wegry. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Wolno, schematycznie, w poprzek , do boku i wrzutka. Rzygać się chce jak się to ogląda. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego meczu do wyeb... odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl tak sobie mysle ze te groje nie mysleli o sobie o swojej grze tylko ogladali sie na innych grojkow i mamy taki stan rzeczy jaki mamy z radomiakiem w radomiu sie zaczelo a w warszawie sie skonczylo michniewicz mistrz gry defensywnej a zawodnicy to trzeci sort kupieni z kontuzjami i przereklamowani takie jablko psujace sie od srodka , ze tego nikt nie sprawidzil i nie dostrzegl tak mozna dywagowac w nieskonczonosc tu jednak byly apetyty na kaske w europie a w lidze sonbie poradzimy jakos no i mamy te pazernosc ani ligi ani europy odpowiedz

Czesiu M. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na moje trenerskie oko to Legia od momentu wyjścia na boisko do pierwszego gwizdka sędziego dobrze się prezentowała. odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.tpnet.pl "ryba psuje się od głowy" odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Vuko nie widzi co wyprawia na boisku Josue i jak osłabia zespół ?

Pół składu do wywalenie - To piłkarski szrot ! odpowiedz

Tyson - 1 godzinę temu, *.chello.pl @gazza: taka prawda. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. @gazza: pol skladu to za malo moim zdaniem odpowiedz

Caa - 2 godziny temu, *.plus.pl Drużyna kompletna - jak to był łaskaw stwierdzić kilka miesięcy temu prezes 100-lecia odpowiedz

Salazar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Caa: Taaa dokładnie ... Kompletne DNO odpowiedz

Miasto Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Papszun będzie chciał przejąć pierwszoligowca,czy ma dżentelmeńską umowę z Mioduskim,że w przypadku spadku temat nieaktualny?

Ps.Najszybszy piłkarz Europy zszedł po pierwszej połowie,a co to się staneło? odpowiedz

SzB - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl @Miasto Rafałka:

Ktoś normalny przyjdzie pracować pod egidą Kuchrskiego i Mioduskiego? Wątpię. odpowiedz

gniewko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim 50-70 procent tej drużny jest do rozgonienia martunsy,slisze i fałszywi obrońcy typu johanson,mladenovic też i jeszcze kliku co najmniej.Personalnie ta drużyna ekstraklasy nie utrzyma odpowiedz

gniewko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A Radomiak ma takich bysiorów ,że hej.Chłop w chłopa,a zjadają nasze dziewczyny na śniadanie.Nie myślałem,że w Radomiu maja takich atletów odpowiedz

Spearman - 2 godziny temu, *.chello.pl trzeba było wziąć Leszka Ojrzyńskiego odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.. rozdygotane panienki odpowiedz

Niedowiar - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tu pomogą dwie rzeczy (w sumie trzy ale trzecia nie osiągalna). Pierwsza wyp..;enie wszystkich dosłownie wszystkich zawodników 1 składu, który oglądaliśmy w tej rundzie. Na czele z Wieteską, Sliszem i Mucim (śmiać mi się chce jak sobie przypomne, że Michniewicz widział w nim drugiego Messiego) dosłownie wszystkich i budowa zespołu na rezerwach. Drugie to pożegnanie tego Pinokia Vuco Aco DNA bo on nic nie zrobi. On wtedy z druzyny przyzwoitej zrobił padake tym bardziej teraz tego nie udźwignie. A to trzecie to sprzedaż klubu przez Mioduskiego lub zatrudnienie prezesa który zna sie na piłce ale to nie osiągalne. Zatem za...pier..lać po nowym roku w fabrykach, korporacjach, sklepach i zarabiać na chleb i na bilety na Legię bo piłkarzyki jak odpoczną sobie w Dubaju to na wiosne znowu zaczną grać. Dobranoc odpowiedz

ajg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Trzeba sie pozbyc większości tych zawodnikow! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pisałem po meczu z Lubinkami żebyście się nie zesrali.. Nie ma drużyny nie ma piłkarzy i trenerski dyletant bez warsztatu Vuko Pinokio nic tu nie zmieni.. Trza była brać Czerczesowa Węgrzy się nie zastanawiali. Mioduski skąpy traci dwa razy... Bierzesz trenerów amatorów piłkarski szrot.. I zarządcę Kucharskiego dyletanta to masz.. DRAMAT TAGEDIA... DNO Gdzie do Dubaju 10 kilo kamieni w plecak i w Bieszczady na 3 tygodnie... W KAŻDYM MECZU rozegranym przez Legie przeciwnik biega więcej niż nasze worki z kartoflami... odpowiedz

Jurek L. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kopacze byli już myślami w Dubaju. Tam cieplutko, zimne piwo, gorące dupki, żyć nie umierać. I to za nasze, kibiców pieniądze. Czy się stoi czy leży, kontrakt się należy. odpowiedz

(L)eo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale mamy przecież LTC i najszybszego piłkarza w Europie.. odpowiedz

True - 2 godziny temu, *.plus.pl Kiedy zrozumiecie , ze Miodyski to koń trojański Kulczyka , który ma się dobrze . Dostał zadanie spuszczenia Legii z ligi. I nie będzie już drużyny , która nie spadła z ligi. Tak ciężko wyciągnąć wnioski ? Z każdym sezonem jest zjazd sportowy . Gdzie ta akademia ? Gdzie talenty ? Nieudolny właściciel , zatrudnia nieudolnych pracowników , którzy się nue znają albo udają ., ze maja wiedzę . Mioduski spuści Legie z ligi . Jedli nie będzie buntu wśród kibiców to dalej będzie miał w dupie . Legia, obym się mylił , spadnie , a ten chu...jęk , sprzeda klub nawet za zaniżona cenę . Tylko Legia ! odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja się nie wstydzę i nigdy się nie wstydziłem z tego ze jestem z Warszawy i że jestem za Legią......a to ze mają gorsze dni no coz a kto ich nie ma....nawet naszym udającym idealnych kibolom to się zdarza.... odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Pod lupą JOHANSSON:

Węgrzyn stwierdził że nasz Johansson to nie jest wahadłowy, bo nie potrafi grać do przodu. Jest typowym prawym obrońcą w ustawieniu 4 obrońców.

Ja się z nim zgadzam.

ale PYTAM dlaczego taki piłkarz trafia do Legii, kiedy założenie taktyczne jest takie że gramy wahadłowymi???? odpowiedz

Obserwator - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i gitara odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Napiszę nieco przekornie - dobrze się stało, że Radomiak nas stłukł. W przeciwnym razie w klubie zapanowałoby uczucie ułudy, że wszystko jest pod kontrolą....



Nie mamy ŻADNYCH szans na utrzymanie w tym składzie personalnym. Na wiosnę potrzeba ugrać 25 punktów przy niesprzyjającym kalendarzu. Ci ludzie nie są w stanie tego dokonać.



By Legia utrzymała status drużyny ekstraklasowej własciciel klubu musi postąpić jak Cupiał bodajże w roku 2007 i sprowadzić doświadczonych zawodników, ba niemal gwiazdy jak na polskie warunki i to praktycznie na każdą pozycję (potrzebny bramkarz, trzech obrońców, dwóch wahadłowych, ofensywnego pomocnika będącego alternatywą/dodatkiem do Josue i napastnika. Czyli...8 solidnych piłkarzy.



Od razu napiszę, że nie wierze w taki ruch Mioduskiego. On raczej pozbędzie się kłopotu niż sięgnie głęboko do kieszeni by uratować klub. Moim zdaniem to koniec Legii w takim formacie i z tym włascicielem. Dziś Mioduski z Kucharskim napisali nowy rozdział historii klubu - spuścili go do 1-ej ligi. odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl @Wolfik:

Ja już nie wierzę, że ktoś kto ma poukładane cokolwiek w głowie przyjdzie pracować do Mioduskiego. Mowa zarówno o piłkarzach jak i trenerze. Tu nie ma szans na jakikolwiek rozwój, Kucharski kupi zawodników jakich on uważa za dobrych, a patrząc na tą młodzież i jej poziom, to o tym mitycznym już szkoleniu i wychowywaniu piłkarzy dobrze nic nie świadczy.



odpowiedz

W(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl No,to czas na relaks,w nagrodę Dubaj czeka,dziękujemy wam wkłady za serce,ambicję i umiejętności, jprdl od 50 lat jestem kibicem Legii i takiego padaki i upokorzenia nie pamiętam,rozgonić te wkłady w pizduuuuu. odpowiedz

Loku - 2 godziny temu, *.net.pl Oprócz grajków... odpowiedz

Wierny kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Chodziłem na Legie jak grał jeszcze Kazik Deyna. Przez tyle lat nie pamiętam takiego bagna. odpowiedz

Pe(L)e - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ludzie pusty stadion i koniec niestety kudlaty to KORPORACJA 110%czemu min w lidze angielskiej o transferach decyduje trener i nawet nie ma posady takiej jak jakiś dyrektor sportowy... Nie oszukujmy się jak by kudlatemu zależało na klubie to by inaczej postępował a wy róbcie te chore akcje wszyscy na mecz..... Jesteście maszynka do robienia komuś pieniędzy za to że kawę czy chu wie co pije a wy ciężko zarobione pieniądze na bilety wydajecie dopóki ten człowiek będzie rządził klubem to niestety tak będzie

odpowiedz

zbieg - 2 godziny temu, *.hawetelekom.pl nie ma komentarzy ? czy nie ma czego komentować? odpowiedz

eL - 2 godziny temu, *.. Najpiękniejsza akcja była w 42 minucie. Widać było frustrację jak Przyspawany fo linii rzucił pilka w Wieteske. Niestety Artur najlepsze lata ma za sobą. Nie wychodził do żadnego dosierodkowqnia. Stał na linii. Kastrata z mladenem to widać że ława. To teraz przerwa i na wiosnę Rycerze Wiosny odpowiedz

Wierny kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Chodziłem na Legie jak grał jeszcze Kazik Deyna przez tyle lat nie było w tej drużynie takiego bagna. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl Tu już nawet nie da się mieć pretensji do graczy. Oni nie są w stanie nic zagrać. Klepią w srodku pola, ale jak rozklepać żeby zrobić ze 2-3 czyste sytuacje? Tego nie ma. Michniewicz zniszczył tę drużynę. Był pozór gry bo w LE broniliśmy od 25 metra blisko siebie, a kiedy trzeba samemu przejąć pilkę i coś więcej zagrać gdy rywal się cofnie... dramat. Gołebiewski, kolejny głupi wynalazek Mioduskiego, nie był w stanie nic zrobić. Mamy najgorszy środek obrony w lidze. Kto z nami zamieniłby się w tej lidze na środek obrony? Ile w tej słabej lidze można przegrać razy? Ile razu można stracić 3 gole? Każda wrzutka w pole karne to panika. odpowiedz

kiler - 2 godziny temu, *.88.78 Co to się dzieje, Wąski ?! odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl I po co się było tak podniecać po meczu z Zagłębiem? Mówiłem, że z Radomiakiem w plecy będzie, bo po prostu Zagłębie jest obecnie żenujaco słabe, przegrywają wszystko. A tu już teksty o odrodzeniu Legii dzięki Vuko leciały... litości. odpowiedz

Ziggi - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszyscy won ! odpowiedz

miłek - 3 godziny temu, *.73.68 Zasłużona wygrana Radomiaka odpowiedz

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @miłek: to Legia przegrała mecz (samobój + karny). Radomiak przeciętnie, bez emocji. odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ja to się już właściwie tylko śmieje. odpowiedz

Gus - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo. Brawo. Strategia Pan M działa. Wszystko w okół spoko i dobrze działa, tylko trener zły. Każdy trener. Ale poczekajmy i oceńmy w kwietniu???? odpowiedz

Sharp - 3 godziny temu, *.chello.pl jednak można było wziąć Leszka Ojrzyńskiego odpowiedz

hahaha - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl buco trener na lata !!! odpowiedz

Frank Stilwell - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety kolejna porażka.Ani Vukovic ani Michniewicz ani Papszun ani nikt inny z tymi piłkarzami nie zdobędzie nic!!!!!!!!

Ale nie jest to wina piłkarzy którzy są obecni w składzie legii.Jest to tylko i wyłącznie wina zarządu.Z tymi zawodnikami oraz prezesem nic nie ugramy.Nawet jeśli pół składu odejdzie to w zamian przyjdą jeszcze gorsi tylko dlatego ze prezes takich wybierze a obecny trener zaakceptuje.

Niestety mamy nieudacznika prezesa który jest biznesmenem a nie prezesem sportowcem i póki ten człowiek będzie legii prezesował to prawdopodobnie legię w przyszłym sezonie zobaczymy w drugiej lidze.

A piłkarze legii?No cóż, grają jak grają nie ich wina ze grać w piłkę nie umią.

A z Zagłębie. L.to był zwykły przypadek. odpowiedz

Xiondz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co to qrwa było? odpowiedz

EN57 - 3 godziny temu, *.plus.pl Dobra zmiana w tej Legii z Gołębiewskiego na Vuko. I nie było widać energii w zawodnikach jaką miał dać nowy trener bardziej widziałem zmęczonych rundą bez sił bardziej myśleli już o wigilijnym stole. Szkoda. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Jeszcze nigdy nie czułem się tak upokorzony odpowiedz

Beck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Do tej pory nie wierzyłem w najgorsze.Jednak co może się zmienić na lepsze.Duet (M.K.) jest w stanie doprowadzić klub do 1-ej ligi.A tam łatwo nie będzie. odpowiedz

adamsowski - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jak widać trenerów można dawać dowolnych. I tak się nic nie zmienia. Jest coraz gorzej. Są dwa wyjścia z tej sytuacji. Kompletny reset drużyny i wymiana wszystkich oraz wymiana wszystkich i kompletny reset. Do tego doszło. Teraz już nie ma chyba na co czekać. Obecni zawodnicy zweryfikowali się sami. Chodzę na Legię od 1986 roku, ale jeszcze takiego syfu nie przeżyłem i zawsze miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Jednak życie potrafi zaskoczyć... odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No i dobra. Do lutego spokój. Teraz święta i nowy rok i wolne. Później wakacje w Dubaju i super. Mioduski i Kucharski...wy wiecie co. Tragedii ciąg dalszy odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.plus.pl Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj Nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla Was pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. odpowiedz

Real deal - 2 godziny temu, *.virginm.net @Wołomin NR: Alleluja odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.net.pl O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś... odpowiedz

Master - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Krzysztof Jakubik - pierwszy raz widziałęm go w roli sędziego. Jeden z najlepszych w tym spotkaniu. odpowiedz

Bydle - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Vokovic do dymisji. Tymczasowy trener z kosa konstancin a później niech wróci michniewicz. Wygra jeden mecz przegra kolejny zwolnić wziąć Golebiewskiego zwolnić wziąć vuko. Perpetum mobile odpowiedz

Kafin - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co tam sie dzieje to jest wstyd naprawde majac taki budrzet legia powinna zjesc ta lige sprowadzajagrajkow za darmo zero inwestycji w dobrych piłkarzy gdzie ida pieniadze odpowiedz

Normalny człowiek - 3 godziny temu, *.chello.pl Nikt z nich się nie wstydzi. Każdy się cieszy. Dubaj czeka. Trzeba tylko kremik zakupić i zasłużone wczasy za pasem. Kasa też się zgadza odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl Kompromitacji ciąg dalszy. W bok i do tyłu..... Szmaciarze..... odpowiedz

Warrior Error - 3 godziny temu, *.chello.pl Slisz Ciepiela Nawrocki Hołownia to jest przyszłość nie tylko Legii ale i całej Polskiej piłki. Kur.... A Panowie to są odpowiedni ludzie. Jak o i pięknie grają dają Legii pewności i haryzmy!!!! Zajebisci.... Są!!!! Parodia muszkieterów trwa. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Spokojnie. To nie koniec sezonu na szczescie... odpowiedz

Gargamel - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie poddawaj się …to jest śmieszne odpowiedz

Afro - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gargamel: Dziś nie było "nie poddawaj się". odpowiedz

wawa3 - 3 godziny temu, *.net.pl Wyrównany ANTYREKORD z 1936 roku. WSTYD I HAŃBA !!! odpowiedz

Ko(L)ega Ba(L)uch - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trzeba czasu, a nie ma czasu. Legia się utrzyma, ale wstydem jeszcze się obżerać będziemy... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czemu nie ma ocen 0 i minusowych... Pisałem po meczu z Lubinkami nie zas... cie się z radości.. W Legii nie ma na ten moment NIC.. Nie ma prezesa, nie ma trenera... Vuko Pinokio ze swoim warsztatem tu nic nie pomoże... A Czerczesow na Węgrzech już... Nie ma pionu szkoleniowego, nie ma dyrektora sportowego nie ma piłkarzy, nie ma piłkarzy rezerw, nie ma talentow nie ma nic.. Wszystko zostalo doszczetnie r... ne. I nawet moze to nie wina prezesa dyletant atylko jego pomagierow i doradców na czaele z Kucharskim baranem... odpowiedz

J1980 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nooo to teraz po tak świetnie wykonanej pracy na Święta a potem urlopik w Dubaju... Można? Można... odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Pomysł na grę - wrzucanie na ślepo w pole karne... coś pięknego. Vuković el salvador. Z piłkarzami typu josue, martins czy muci to nie awansujemy z powrotem z tej 1 ligi do której zmierzamy nieuchronnie. Radomiak praktycznie nic wielkiego nie zagrał tylko powalczył w środku i mógł spokojnie 5/6 goli strzelić.



Darek mioduski - wielkie brawa - to nie lada wyczyn by zniszczyć tak wielki klub. Wielu to się nie udało ale tobie się uda. odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Nie kopac lezacego odpowiedz

Ajajaj ITI - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja pitolę to przecież my prezentujemy poziom co najmnej klasy niżej niż gramy... oddać fartucha i wypitalac ... odpowiedz

Vuko dostał 3 świąteczne bombki od Banasika - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Vuko miał gasić pożar, a dolał benzyny do płonącego domu zwanego naszą Legią, bo dzisiaj grali jeszcze gorzej niż za Gołębiewskiego. Nawet Artek Boruc przy Vuko skiepścił się: pierwszy gol - samobój, quasiprzewrotka Artka. Drugi gol puszcza piłkę między nogami. Dziękujmy Bogu, że skończyło się 0-3, bo gdyby kilku grajków Radomiaka miało więcej przytomności przy rozegraniu, to mogłoby się skończyć 0-5 albo 0-6. Potwierdziliśmy bardzo silne aspiracje do spadku z jednej z najsłabszych lig w Europie. Wiosną będą heroiczne boje o utrzymanie się w tej mizernej lidze. odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Szrot Kucharskiego jak zwykle nie daje rady. Taktycznie dno totalne, cały mecz gra po kółeczku w 99,99% skończona stratą, trener Radomiak to wiedział, ekipa sprzątająca to wiedziała, wszyscy przewidywali, tylko nie trener Wukowicz. Wstydu rzeczywiście było sporo, do zobaczenia w Dubaju. odpowiedz

j24 - 3 godziny temu, *.105.75 Dramat trwa. Przy okazji kolejny mecz pokazuje, że obecna młodzież nie zbawi Legii, bo w gruncie rzeczy poza ambicją niewiele ma do zaoferowania. odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Miodulski i te pokraki na boisku się napewno nie wstydzą. odpowiedz

robert60 - 3 godziny temu, *.chello.pl Efekt Vuko wystarczył na jedno spotkanie. Trener bał się odważnych zmian i wyszła beznadziejna żenada. Szkoda słów! odpowiedz

Gostynin - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jesteśmy na dnie !!!

Zmiany w składzie, ale kto ma przyjść jak nas nie stać nawet na zawodników 3 sortu !

Przykro na to wszystko się patrzy ! odpowiedz

Aaaaa - 3 godziny temu, *.waw.pl Hahahhahahhahahahaaaa odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Bilans z Radomiakiem 1-6.

Ależ to będzie mecz w lutym z Bruk Betem liga mistrzów o utrzymanie.

Wesołych świąt odpowiedz

Urs 72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzięki Vuko. .... ale musisz być na wkur.........po meczu , to tyle ,pozdro odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Najpierw potrzeby jest prawdziwy,sprawdzony trener,a potem do wymiany prawie 80 procent składu.Był Czerczesow chętny do powrotu,ale nawet Miodulski nie rozmawiał z nim o tym.Będzie trenował chyba Ferencvaros.Ciężkie czasy nadeszły nad naszym klubem.Zapowiadają sie chude lata. odpowiedz

Nataszakita@icloud - 3 godziny temu, *.inetia.pl Pajace .wyp.... cały zaciąg najemników odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Nic i płakać i się napić masakra co tu się dzieje odpowiedz

Benio - 3 godziny temu, *.inetia.pl Radomiak normalnie wrzutka i gol . A u nas tysiące podań i nic. Tragedia. Obrona do wymiany pomoc tragedia ataku nie ma. Panowie my spadniemy. A ciężko będzie wròcić. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ta drużyna nie ma stylu, nie ma siły fizycznej. Oby do wiosny, niech ten koszmar się już skończy. Vuko powodzenia. odpowiedz

Robal - 3 godziny temu, *.rr.com Brawo chłopaki, wspaniałe podsumowanie sezonu, ciekawe dla ilu z was było to pożegnalny występ na tym stadionie. odpowiedz

zaba285 - 3 godziny temu, *.grupaping.pl nie dało się tego oglądać, niby mieliśmy piłkę ale kompletnie nic z tego nie wynikało. jesteśmy niestety na zasłużonym miejscu i będzie walka żeby nie spaść... odpowiedz

Belek - 3 godziny temu, *.orange.pl Spadną z ekstraklasy. Tyle. odpowiedz

Zibi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie każdy się wstydzi. Kasa musi się zgadzać! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Ale Dariusz, Prezes Tysiąclecia, Złotoloki i Złotousty, nie kryje dumy z osiągnięć klubu! odpowiedz

Ripper - 3 godziny temu, *.chello.pl cóż to można panowie powiedzieć na tałatajstwo odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.orange.pl Wstyd i hańba odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Niech się wstydzą ci co płacą za to gówno i ładują kase pudlowi odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.plus.pl "Ciszej nad tą trumną"... odpowiedz

Krk1234 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Wyjazd do Dubaju . Śmiech na sali ..

Lepiej na Sybir i tam uczyć się grać....

Panie prezesie odpuść sobie ..... odpowiedz

Maciek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A stadion nadal pełny, kasa się Miodkowi zgadza. Kiedy zrozumiecie, że tylko pusty stadion skłoni Szopena do refleksji. odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl wesolych swiat tu nie ma co ogladac

zastanawim sie po co Ci ludzie przychodza patrzec na ta padake odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.centertel.pl @mietowy: Ponieważ tak zachowują się kibice. Pozdrawiam Cię mietowy WIDZU. odpowiedz

To moje miasto - 49 minut temu, *.centertel.pl @Robert : kibicować można pałąku w różnych miejscach nie tylko na stadionie odpowiedz

Niepołomice - 3 godziny temu, *.inetia.pl Niepołomice pozdrawiają i zapraszają! odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trenera trzeba zmienić odpowiedz

Cch - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @tomiacab : a co to zmieni ? odpowiedz

wukashi - 2 godziny temu, *.197.174 @tomiacab : Tez tak mysle. Michniewicz out odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.