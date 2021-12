Włodarczyk: Nie jestem zadowolony ze swojego występu

Niedziela, 19 grudnia 2021 r. 22:16 źródło: sport.tvp.pl

- Przeważaliśmy w pierwszej połowie, ale chyba brak koncentracji spowodował, że padła bramka po stałym fragmencie gry. To nie była fajna sytuacja. Musimy mocno pracować w przerwie zimowej i zacząć wygrywać, bo jesteśmy Legią Warszawa. Musimy dać z siebie maksa i zasuwać. Nie do mnie należy mówienie, co jest złe w drużynie, ja muszę po prostu dawać z siebie 100%. Nie jestem zadowolony ze swojego występu. Miałem kilka okazji, może zabrakło trochę odwagi przy wyjściu do dośrodkowań. Przegraliśmy mecz i to jest dziś najgorsze. Oczywiście, wierzymy, że będzie lepiej, ale musimy dać z siebie wszystko - powiedział po spotkaniu z Radomiakiem Szymon Włodarczyk.