PP: WKS Wieluń 0-3 Legia Warszawa

Środa, 22 grudnia 2021 r. 20:56 Mishka, źródło: Legionisci.com

W 1/16 finału Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z WKS Wieluń 3-0. Legioniści gładko wygrali pierwszego seta. Druga partia była nieco bardziej wyrównana, rozstrzygnięcie decydowało się do ostatnich minut. W pewnym momencie to gospodarze wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Trzecia partia to zdecydowana dominacja gości. W kolejnej rundzie legioniści zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski, Jastrzębskim Węglem. Spotkanie odbędzie się 19 stycznia w Warszawie.



sety: 15-25, 23-25, 13-25