Klasyfikacja kanadyjska: Jesienią najlepszy Emreli

Po rundzie jesiennej sezonu 2021/22 na czele klasyfikacji kanadyjskiej znajduje się Mahir Emreli , który ma na swoim koncie 11 goli i 2 asysty. Na drugim miejscu jest Rafael Lopes z 5 golami i 3 asystami. 7 asysty zanotował trzeci w tej klasyfikacji Josue . Aktualny bilans sezonu 2021/22 36 meczów: 15 zwycięstw - 3 remisy - 18 porażek, bramki: 43-52 średnia punktów: 1,33 gole na mecz: 1,19 gole stracone na mecz: 1,44 Ciekawostki: 35 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 10 padło po strzałach z główki. 32 to gole z akcji, 10 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 1 bezpośrednio z rzutu karnego. Najczęściej Legia strzelała w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 11 trafień. Rywale najmniej trafień zanotowali między 61-75 minutą - trzy bramki. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 4 trafienia, a najwięcej traciła w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 11 goli przeciwników. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,33 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,59 l . Żaden zawodnik nie wystąpił we wystąpił we wszystkich meczach. Po 33 spotkania na koncie mają Mahir Emreli , Bartosz Slisz i Mateusz Wieteska . Najwięcej minut na boisku spędził Mateusz Wieteska (2962). W obecnym sezonie 15 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2021/22 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

L - 52 minuty temu, *.tpnet.pl Jakby Emreli prezentował takie samo zaangażowanie w meczach ligowych co w pucharach to by miał tych goli ze dwa razy więcej. odpowiedz

