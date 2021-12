Średnia wieku składu Legii w rundzie jesiennej 2021/22

Czwartek, 23 grudnia 2021 r. 11:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

W obecnym sezonie we wszystkich meczach średnia wieku wyjściowej jedenastki Legii Warszawa wyniosła 26,33 lat. To ponad 1,5 roku mniej niż 12 miesięcy temu (27,92). Jeżeli dodamy do tego zawodników, którzy pojawiali się na boisku z ławki rezerwowych, to średnia zmniejsza się do 25,98 lat. W Ekstraklasie grali nieco mniej doświadczeni zawodnicy - średnia wyniosła 26,03 lat, a w pucharach bardziej doświadczeni - średnia 27,07 lat.



Najstarsza Legia zagrała w rewanżowym meczu z Florą Tallin - średnia 28,45 lat. Wówczas w składzie nie znalazł się żaden nastolatek, czterech zawodników miało powyżej 30 lat. Z kolei najmłodszy skład Czesław Michniewicz wystawił w 1. kolejce Ekstraklasy z Wisłą Płock - 22,82 lat. W tym meczu na boisku było aż siedmiu zawodników poniżej 22 lat (w tym czterech nastolatków).



W sumie w 36 meczach sezonu 2021/22 zanotowaliśmy:

- 42 występy graczy poniżej 20 roku życia [7,9%] (Włodarczyk, Skwierczyński, Kisiel, Miszta, Tobiasz, Skibicki, Rosołek)

- 259 występów graczy między 20-25 rokiem życia [48,8%]

- 61 występów graczy między 26-29 rokiem życia [11,5%]

- 169 występów graczy co najmniej 30-letnich [31,8%]



Dla porównania jesienią poprzedniego sezonu w 21 meczach zanotowaliśmy:

- 31 występów graczy poniżej 20 roku życia [10,3%] (Karbownik, Rosołek, Skibicki)

- 92 występy graczy między 20-25 rokiem życia [30,5%]

- 75 występów graczy między 26-29 rokiem życia [24,8%]

- 104 występy graczy co najmniej 30-letnich [34,4%]



Zmalał procent występów nastolatków, ale zwiększyła się ich liczba.



W grającym składzie zdecydowanie wzrósł odsetek zawodników między 20-25 rokiem życia - blisko 50% w porównaniu z 30% w ubiegłej jesieni.



Najstarszym zawodnikiem Legii jest Artur Boruc - 41 lat, a najmłodszym, który pojawił się na murawie, był 18-letni Jakub Kisiel, urodzony 5 lutego 2003 roku.