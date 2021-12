Frekwencja: Powrót po ograniczeniach

Jesienią na stadionie Legii rozegranych zostało 17 spotkań. W sumie obiekt przy Łazienkowskiej 3 odwiedziło 302 016 kibiców. Średnia na mecz wyniosła 17 766, czyli całkiem nieźle, biorąc pod uwagę ostatnie sezony przed różnymi ograniczeniami rządowymi. Formalnie stadiony mogły zapełniać się w 50% + osoby zaszczepione, w praktyce nie było to jednak żadnym ograniczeniem dla obecności kibiców. Na sześciu spotkaniach przy Łazienkowskeij frekwencja przekroczyła 20 tysięcy. 11 razy udało się przekroczyć połowę zajętości stadionu, czyli 15 tys. kibiców na mecz. Tylko raz pojawiło się mniej niż 10 tysięcy kibiców. FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH W WARSZAWIE W SEZONIE 2021/22:

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Yesman - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ostatnie chore ograniczenia do 30% niezaszczepionych już w praktyce wyglądało inaczej. Stop segregacji sanitarnej! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.