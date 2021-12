Statystyczne podsumowanie rundy jesiennej

Niedziela, 26 grudnia 2021 r. 12:26 Wiśnia i Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na nasze statystyczne podsumowanie meczów Legii Warszawa w trwającym sezonie. Poniżej prezentujemy ogrom liczb, szczegółowe wykresy, grafiki i indywidualne dorobki każdego piłkarza stołecznej drużyny, który pojawił się jesienią na boisku w sezonie 2021/2022.



Mecze Legii



15 (42%)

ZWYCIĘSTWA 3 (8%)

REMISY 18 (50%)

PORAŻKI



W tym sezonie Legia przegrała połowę rozegranych meczów, co jest wynikiem najgorszym od niepamiętnych czasów. Jednocześnie mistrzowie Polski notują ujemny bilans bramkowy, co również jest sytuacją bez precedensu. Statystycznie stołeczni piłkarze nieco lepiej radzili sobie na swoim boisku, na którym zdobywali średnio 1,47 pkt. na mecz, natomiast na obiektach rywali średnia ta była gorsza o 0,26 pkt. Takie samo przełożenie możemy zaobserwować w stosunkach liczby goli strzelonych oraz straconych. U siebie bilans bramkowy wyniósł "zaledwie" -1, a na wyjazdach było to już -8.



Największą liczbę goli strzelonych przez obydwie drużyny obejrzeliśmy do tej pory kilkukrotnie. strzelonych w jednym meczu obejrzeliśmy do tej pory kilkukrotnie. Pięciokrotnie bramkarze zostali pokonani w meczach z FK Bodo/Glimt (3-2), Rakowem Częstochowa (2-3), Piastem Gliwice (1-4) SSC Napoli (1-4) oraz Górnikiem Zabrze (2-3). Jak na dłoni widać więc, że w momentach, kiedy przeciwnik idzie z "Wojskowymi" na wymianę ciosów, to zazwyczaj tę wojnę wygrywa. Najbardziej efektowne zwycięstwo w tej rundzie miało miejsce niedawno, bo przed nieco ponad tygodniem. 15 grudnia na własnym stadionie Legia wysoko ograła Zagłębie Lubin (4-0). Najdotkliwsze porażki [przydarzyły się z kolei z SSC Napoli (0-3/1-4), Piastem (1-4) czy na pożegnanie obecnego roku z Radomiakiem Radom (0-3).



Jedyne trzy remisy w tym sezonie Legia zanotowała w europejskich pucharach - Dinamo Zagrzeb (1-1), Slavia Praga (2-2), a także w Superpucharze Polski - Raków Częstochowa 1-1.









Ogółem

Liczba meczów: 36 (15-3-18)

Bramki: 43-52

Średnia pkt na mecz: 1,33

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,19/1,44

Liczba meczów bez zdobytej bramki: 10

Liczba meczów bez straconej bramki: 9



U siebie

Liczba meczów: 17 (8-1-8)

Bramki: 21-22

Średnia pkt na mecz: 1,47

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,24/1,29



Na wyjeździe

Liczba meczów: 19 (7-2-10)

Bramki: 22-30

Średnia pkt na mecz: 1,21

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,16/1,58





Ekstraklasa



O ligowej grze Legii w tym sezonie napisano już wiele, ale pora podsumować zmagania mistrzów Polski w tych rozgrywkach w pierwszej części trwającego obecnie sezonu. Rok 2021 Legia zakończyła w strefie spadkowej, co jest dla niej oczywistą kompromitacją. W rozegranych 18 meczach obrońcy tytułu zgromadzili na swoim koncie ledwie 15 punktów, co w efekcie pozwoliło jedynie na wyprzedzenie zamykającą stawkę Termalikę Nieciecza. Kolejnym powodem do wstydu jest liczba porażek legionistów, którzy z liczbą 13 są najgorsi w lidze. Ponadto zawodnicy przodują również w statystyce przegranych u siebie jak i na wyjeździe.





Liczba meczów: 18 (5-0-13)

Bramki: 19-30

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,06/1,67



U siebie

Bilans: 4-0-5

Bramki: 12-13



Na wyjeździe

Bilans: 1-0-8

Bramki: 7-17



Miejsce Legii w tabeli po poszczególnych kolejkach:







Puchar Polski



Puchar Polski może okazać się w tym sezonie jedyną przepustką do gry w europejskich pucharach. Dlatego właśnie niezwykle ważnym jest, aby skoncentrować na tych rozgrywkach odpowiednie siły. Jak na razie mistrzom Polski idzie w krajowym pucharze bardzo dobrze. Wygrali wszystkie trzy mecze i mogę oczekiwać kolejnego spotkania w nowym roku. Trzeba jednak przyznać, że jak na razie legioniści nie mieli na swojej drodze zbyt wymagających rywali. Najpierw ograli Wigry Suwałki, potem Świt Skolwin Szczecin, a ostatnio okazali się zbyt silni dla Motoru Lublin. W każdym z tych pojedynków stołeczny zespół nie miał jednak łatwej przeprawy, a rywale do ostatnich chwil mogli walczyć o korzystny rezultat. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z Motorem, ponieważ był to jeden z niewielu meczów w ostatnim czasie, kiedy Legii udało się odwrócić losy spotkania. To piłkarze z Lublina jako pierwsi wyszli na prowadzenie, ale późniejsze trafienia Luquinhasa i Szymona Włodarczyka kompletnie odmieniły losy rywalizacji.



Liczba meczów: 3 (3-0-0)

Bramki: 6-2

Gole strzelone/stracone na mecz: 2/0,67

Europejskie puchary



Obecny sezon paradoksalnie był dla Legii najlepszy w europejskich pucharach od lat. Po długim czasie oczekiwania mogliśmy zobaczyć "Wojskowych" w fazie grupowej europejskich pucharów, w którym do czasu również radzili sobie bardzo dobrze. W sumie na czternaście meczów rozegranych na arenie międzynarodowej legioniści zwyciężyli w połowie z nich. Na pewno najbardziej pamiętne były wygrane z Leicester City czy Spartakiem Moskwa, ale również wyrównane starcie z Dinamem Zagrzeb przysporzyło kibicom sporo emocji.





Ogółem

Liczba meczów: 14 (7-2-5)

Bramki: 17-19

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,21/1,35



Grupa

Mecze: 6 (2-0-4)

Bramki: 4-11







Gole strzelone i stracone



Gole: z akcji nogą z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze















Gole strzelane i tracone w przedziale czasowym











Najlepsi strzelcy:

11 - Mahir Emreli

5 - Ernest Muci, Rafael Lopes

4 - Tomas Pekhart

3 - Luquinhas

2 - Lirim Kastrati, Mateusz Wieteska

1 - Ihor Charatin, Mateusz Hołownia, Mattias Johansson, Josip Juranović, Bartosz Kapustka, Kacper Kostorz, Filip Mladenović, Maik Nawrocki, Lindsay Rose, Szymon Włodarczyk



Najlepsi asystenci:

7 - Josue

5 - Filip Mladenović

3 - Maik Nawrocki, Rafael Lopes, Kacper Skibicki

2 - Mahir Emreli, Josip Juranović, Bartosz Slisz, Yuri Ribeiro

1 - Mateusz Hołownia, Mattias Johansson, Lirim Kastrati, Luquinhas, Ernest Muci, Mateusz Wieteska





Kluczowe podania:

6 - Filip Mladenović

4 - Luquinhas

2 - Mahir Emreli, Josue, Kacper Skibicki

1 - Andre Martins, Ihor Charatin, Bartłomiej Ciepiela, Artur Jędrzejczyk, Mattias Johansson, Tomas Pekhart









Klasyfikacja kanadyjska pierwszej części sezonu 2021/22 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Emreli 11 2 13 33 2066 Lopes 5 3 8 31 1393 Josue 7 7 27 2029 Muci 5 1 6 27 1265 Mladenović 1 5 6 28 2220 Pekhart 4 4 27 1289 Luquinhas 3 1 4 31 2301 Nawrocki 1 3 4 22 1869 Kastrati 2 1 3 16 752 Wieteska 2 1 3 33 2962 Juranović 1 2 3 9 699 Skibicki 3 3 20 1106 Johansson 1 1 2 17 1163 Hołownia 1 1 2 17 1239 Ribeiro 2 2 15 1125 Slisz 2 2 33 2515 Kostorz 1 1 4 111 Kapustka 1 1 4 200 Włodarczyk 1 1 9 203 Rose 1 1 9 533 Charatin 1 1 13 590

Stan na 20.12.2021.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.





Ekstraklasowe statystyki InStat każdego piłkarza Legii