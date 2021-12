Rusza 21. edycja Plebiscytu "eLki", w którym podsumowujecie mijające 12 miesięcy. Od teraz czekamy na Wasze propozycje nominacji w poszczególnych kategoriach. Właściwe wybory rozpoczną się 24 grudnia i potrwają do 4 stycznia 2022. Zapraszamy do udziału w plebiscycie! ZGŁOŚ NOMINACJE

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Luk - 9 minut temu, *.eurotel.cz Miodustki to postać az sie idzie posrac. odpowiedz

Kibic CWKS - 42 minuty temu, *.aster.pl Nie wiem kogo dać na postać roku, bo takiej brak.

Mógłby ktoś podrzucić linka do nowych flag i graffiti z tego roku, bo Sobie nie przypominam żadnych, będę mega wdzięczny odpowiedz

Pawciu - 36 minut temu, *.net.pl @Kibic CWKS: ja bym stawial na Marka Golebiewskiego - za odwage w wejscia w wybijajace szambo odpowiedz

Frank Stilwell - 47 minut temu, *.vectranet.pl W dupie mam takie nominacje do niewiadomo czego po co i na co jak wszystko przegrywają.Najgorszy napastnik Emreli Pekhart Lopez najgorszy pomocnik Ślisz Josue Charatin i inni.Najgorszy obrońca Jedrzejczyk i pozostali.Wystarczy Panie Plebiscycie z mojej strony na nominacje? odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ook już jest ma dole odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zróbcie też i anty bohatera odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.