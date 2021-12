Plebiscyt eLki 2021

Legijny rok 2021 to był prawdziwy roller coaster. Zaczął się znakomicie, a zakończył fatalnie. W ostatnich dniach przesyłaliście swoje propozycje nominacji do 21. edycji Plebiscytu eLki. Napiszemy wprost - tegoroczne nominacje do zdominowała jedna osoba, a jest nią Dariusz Mioduski. Właściciela klubu nominowaliście w różnych kategoriach - Postać Roku, Szmacianka (antybohater), a niektórzy potrafili nawet dostrzec w nim Odkrycie Roku. Obecny prezes wielokrotnie pojawiał się także w kategorii negatywnego zaskoczenia oraz zdominował hasło i piosenkę roku, które to kategorie wyjątkowo bardzo się pokrywały. Nie zabrakło także wielu cytatów prezesa. Wszystkie Wasze liczne nominacje, za które serdecznie dziękujemy, maksymalnie uporządkowaliśmy. Wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i tradycyjnie pogrupowaliśmy w 17 kategoriach. Kto i co zasługuje na wyróżnienie? Kto był rozczarowaniem, kto odkryciem, a kto strzelił najpiękniejszego gola w 2021 roku? Która oprawa była najlepsza? Zapraszamy do głosowania na specjalnej stronie:

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

AdamJ - 32 minuty temu, *.chello.pl A gdzie szmacianka dla poznańskiego sabotażysty Michniewicza?! odpowiedz

zel - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Przy szmaciance szkoda że nie można wszystkich trzech opcji zaznaczyć. Co do oprawy i hasła raczej nie miałem wątpliwości, ale postać roku to trudny wybór. odpowiedz

axlrose - 55 minut temu, *.tpnet.pl O widzę, że nie tylko ja mam chwilę wolnego przed Wigilią, tak że najpierw życzę dużo zdrowia. Teraz do meritum: to właściciel poprzez swoich pracowników zatrudnia i sprzedaje graczy i trenerów, on ustala budżet, i TYLKO I WYŁĄCZNIE on odpowiada za całokształt.

Zrzucanie odpowiedzialności na podwładnych jest bardzo nieładne. odpowiedz

axlrose - 53 minuty temu, *.tpnet.pl @axlrose: O przepraszam, źle nacisnąłem. To miała być odpowiedź dla: koneser polskiej piłki klubowej odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl mam nadzieję, że szmaciankę dostaną pseudokopacze, które ustawiają mecze i nie są zaangażowane, a nie jak zwykle wlaściciel/trener, to kopacze są winni!!! Oni w 100% odpowiadają za grę, a nie potrafią wymienić 2 podań bez straty, ale zapewne dostanie ją miodek, bo kibice chronią kopaczy odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.