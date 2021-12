Rafael Lopes: Jesteśmy smutni, kibice są smutni

Niedziela, 19 grudnia 2021 r. 23:22 źródło: Legia Warszawa

- Nie wyciągnęliśmy zbyt wiele z pierwszej połowy. Dobrze rozpoczęliśmy mecz, tak jak przeciwko Zagłębiu Lubin. Różnica jest taka, że wtedy strzeliliśmy gola, a dziś mimo okazji nam się to nie udało. Radomiak zdobył bramkę po jednej sytuacji, po dograniu z rzutu rożnego. Po tym było im łatwiej. Nastawili się na kontrataki i czekali na nasze błędy - powiedział po meczu Rafael Lopes.



- Jesteśmy w trudnym momencie, mamy teraz dwa tygodnie, by spędzić je z rodziną i odbudować mentalność, która pozwoli nam wrócić silniejszymi.



- Jesteśmy smutni, kibice są smutni. Przed nami teraz czas, by się odbudować, będziemy pracować i wrócimy lepsi. Musimy przywrócić Legię na miejsce, na którym powinna być Legia.