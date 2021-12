Mladenović nie zagra z Zagłębiem

Filip Mladenović nie zagra w kolejnym meczu Legii Warszawa przeciwko Zagłębiu Lubin. Serb ujrzał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie ligowym, co automatycznie wyeliminowała go z występu z "Miedziowymi" w lutym przyszłego roku. Do dyspozycji Aleksandara Vukovicia będzie za to Tomas Pekhart, który pauzował z tego samego powodu w potyczce z Radomiakiem.



Żółte kartki legionistów:

6 - Artur Jędrzejczyk, Bartosz Slisz

4 - Filip Mladenović*, Tomas Pekhart

3 - Ihor Charatin, Josue, Luquinhas, Maik Nawrocki, Mateusz Wieteska

2 - Rafael Lopes, Andre Martins, Yuri Ribeiro

1 - Joel Abu Hanna, Artur Boruc, Bartłomiej Ciepiela, Mahir Emreli, Mateusz Hołownia, Mattias Johansson, Lirim Kastrati, Ernest Muci



* - pauza