Wyniki legionistów w memoriale Zbigniewa Majewskiego

Na obiektach WOSiR Drzonków odbyła się ostatnia w tym roku impreza pięciobojowa - międzynarodowe zawody w ramach memoriału Zbigniewa Majewskiego. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Wiktoria Wierzba , która uzyskała 1323 pkt., o dziewięć mniej od Niemki, Cicelle Leh. Wierzba miała ósmy wynik w szermierce (27 wygranych), 12. czas w pływaniu (2:21.90 min.), piątą lokatę w jeździe konnej (293 pkt.) oraz drugi wynik w biegu ze strzelaniem (12:47.37 min.). Na miejscu piątym, a trzecim wśród Polek uplasowała się Małgorzata Karbownik , która uzyskała najlepszy czas w pływaniu - 2:07.83 min. Miejsce szóste zajęła Michalina Wierzba . W rywalizacji do lat 17, gdzie rywalizowano w pływaniu i biegu ze strzelaniem na dystansie 2400m (3x800m i trzy rundy strzelania), całe podium przypadło zawodniczkom Legii. Zwyciężyła Katarzya Dębska (najlepszy czas laser-runu: 9:22.29 min.), druga byłą Hanna Jakubowska (najlepszy czas w pływaniu: 2:18.21 min.), a brąz zdobyła Olga Cisek . Brązowy medal w kat. U-17 zdobył Igor Radomyski , który uzyskał drugi czas w pływaniu (2:08.00 min.) oraz trzeci w biegu ze strzelaniem (9:22.09 min.). Wyniki memoriału Zbigniewa Majewskiego: Open: 2. Wiktoria Wierzba, 5. Małgorzata Karbownik, 6. Michalina Wierzba, 9. Pola Wolska, 12. Paulina Myrda, 22. Katarzyna Dębska U-17: 1. Katarzyna Dębska, 2. Hanna Jakubowska, 3. Olga Cisek U-17: 3. Igor Radomyski, 7. Krzysztof Majcher

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.