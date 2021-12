Legia zmieni szefa skautingu i dyrektora akademii?

Z Legii Warszawa odejdzie dyrektor akademii Richard Grootscholten i szef skautingu Tomasz Kiełbowicz - taką informację podał serwis sport.tvp.pl. Według doniesień Piotra Kamienieckiego większą autonomię ma uzyskać Radosław Kucharski , który aktualnie nadzorowany jest przez członka zarządu Tomasza Zahorskiego . Grootscholten, który pracę w Legii rozpoczął w połowie 2019 roku, w pewnym momencie aspirował do roli dyrektora sportowego, ale wygląda na to, że jego przygoda w stołecznym klubie dobiega końca i ma udać się dna Bliski Wschód. Kto ich zastąpi? Sport.tvp.pl podaje nazwiska Piotra Zasady (menedżer do spraw kontraktów w akademii, trener Legii II) i Przemysława Małeckiego (dotychczasowy asysten trenera Michniewicza i Gołębiewskiego).

Trampek - 19 sekund temu, *.125.29 Decyzję tą można porównać do powiedzenia : " Jestem trochę w ciąży - a trochę nie. " To jest niemożliwe !!! O tym powinien wiedzieć właściciel LEGII . Andrzej Rosiewicz w jednej ze swoich zwrotek piosenki "Wieje Wiosna ze Wschodu" tak śpiewał cytat /z pamięci/ : ".....Trzeba okna otworzyć .Żeby klimat był zdrowy.Trzeba wreszcie przewietrzyć. Gabinet figur woskowych...." Niech to będzie mottem co / między innymi/ powinien zrobić właszciel LEGII. odpowiedz

Pawciu - 13 minut temu, *.net.pl To znalezli kozla ofiarnego w postaci Kielbowicza... odpowiedz

Kibolek - 14 minut temu, *.it-home.pl MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII. Legia za MIODUSKIEGO to jeszcze więcej kompromitacji i jeszcze większy dług niż za iti waltera. 180 mln zł długu tak zasłużył klub MIODUSKI odpowiedz

SEBO(L) - 21 minut temu, *.centertel.pl Dla strony legioniści.com karny qtas na wasze czoło. Wiecie za co... odpowiedz

RR - 27 minut temu, *.prosoft24.pl Przecież pół roku temu można było przeczytać, że kontrakt Grootscholtena kończy się, albo z końcem roku, albo po zakończeniu obecnego sezonu. Ale "kozackie posunięcie " po. prezesa - DRAMAT! A co z prawdziwymi nierobami w LW. odpowiedz

axlrose - 36 minut temu, *.tpnet.pl Kowal zawinił, a cygana powiesili

Kucharz zawinił, a Kiełbika wywalili. odpowiedz

bum - 47 minut temu, *.129.205 Hehe widzę że mioduski robi wszystkim na złość... Ale on musi mieć ubaw z nas wszystkich.

To jest ku...a niedorzeczne!

odpowiedz

Lolek - 49 minut temu, *.telkab.pl Ludzie skończcie w końcu te same gadki!!! Mioduski, Kucharski i Zachorski zostaną tu jeszcze długo! Po uj wałkować to samo...trzeba raczej pomyśleć o drużynie...jaki trener? Jacy zawodnicy przyjdą lub odejdą? odpowiedz

gniewko - 50 minut temu, *.vectranet.pl Pan kucharski większe kompetencje:)))))) odpowiedz

ach - 57 minut temu, *.as13285.net Struktura tak rozbudowana, ze nikt za nic nie odpowiada. Mozna zwolnic dyrektora skautingu i innego Miecia i ukazac widowni pozorne ruchy. Szkodniki wy.... z Legii!! jak spadniecie to mam nadzieje ze tych miodulskich zachorskich i kucharskich sie wywiezie z miasta i beda mieli zakaz pokazywania sie w stolicy!! szczury won!!! odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl Nie idzie pierwszej drużynie to Mioduski zmienia szefa skautingu i dyrektora akademii a dyrektorowi sportowemu który położył transfery daje większą autonomię przecież to pachnie pierwszą ligą i zakrawa na jawny sabotaż odpowiedz

bum - 44 minuty temu, *.129.205 @dino:

Wszystko na to wskazuje... Że tam nas miodek prowadzi. To było do stwierdzenia minimum dwa lata temu że katastrofa nadciąga... Mioduski realizuje swój niecny plan... Hooy wie czemu mi się to opłaca ale opłaca..... Inaczej by tego nie robił. To wszystko jest zaplanowane i skrupulatnie wdrażane od momentu przejęcia przez niego klubu... Adios ekstraklaso odpowiedz

bum - 42 minuty temu, *.129.205 @bum:

*Hooy wie czemu mu się to opłaca....* odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl A niejaki Mioduski kiedy wyleci??? To jest główny szkodnik! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Za co Kucharski zostaje w zarządzie?

Przecież to kpina pudla. Rozwalą ten klub do końca odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zachorski ,Kucharski,Mioduski mieli polecieć.

Tną koszty,konfidenta do akademii chcą wprowadzić. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oczekuje w zimę na trzy dobre transfery a nie dziesięć z czego do gry nadaje się dwóch.I trzeba skończyć z wymianą 12 piłkarzy co pół roku. Inaczej nic się nie zmieni. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl Najwyraźniej prezes ma kłopot ze słuchem, nie o nich były hasła o wyp... z Legii. odpowiedz

(L)egia - 2 godziny temu, *.196.19 Tej padaki końca nie widać. Trzeba zacząć od zmiany w głowie, czyli wypieprzyć nieudaczników: Mioduskiego i Kucharskiego. odpowiedz

Franco - 2 godziny temu, *.plus.pl Dyrektora akademii????.. dziwne przecież tak wielu mlodych gra teraz w pierwszym skladzie.... Panie Mioduski gdzie konsekwencja? Ale oczywiscie to czesc naszego d.n.a rewolucja raz w roku... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl A za 2 lata przeczytamy Zasada i Malecki odchodzą. A najwiekszy szkodnik dostał jeszcze wiecej władzy.Tylko żeby miał biedak czas chociaż telefon odebrać.

odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Dalej mieszanie w gównie (patrz kadra kierownicza).

Swoją drogą ciekawe jakiego haka ma Kucharski na Kudłatego? odpowiedz

bester - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejni amatarzy. ten pałecki to jakiś koniec świata.

Kucharski z większą autonomicznością.... co za bzdura, powinien dostać większą autonomiczność poprzez zwolnienie z L. wtedy miałby dopiero autonomiczność.. odpowiedz

Ursus1977 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Skoro Legia stała się korporacja to czemu nie zrobić rekrutacji z prawdziego zdarzenia a nie brać osoby pod reka odpowiedz

zdzicho - 3 godziny temu, *.16.195 Miodek!

co?

... nie znasz się na tym ;-) odpowiedz

Gorgoroth - 3 godziny temu, *.233.121 Darek nie bój się reform. Tylko za mało zwolnień. Pani Grażyna od konserwacji podłogi i pan Mundek od centralnego ogrzewania też nie są bez winy. Zwwolnić natychmiast! Masz takiego genialnego dyrektora że sam wszystko ogarnie i będzie pięknie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 a kiedy zmiana prezesa i dyrektora sportowego ? odpowiedz

legia to my - 3 godziny temu, *.194.12 @majusL@legionista.com: NIgdy!!!!!! :-) odpowiedz

kolko - 3 godziny temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: może jak spadniemy... odpowiedz

Maciex - 2 godziny temu, *.120.45 @majusL@legionista.com: "większą autonomię ma uzyskać Radosław Kucharski" jak widzisz Pan dyrektor jeszcze awans dostaje za swoje zasługi. HAH HAHA HA śmiech przez łzy.... odpowiedz

heh - 3 godziny temu, *.smgr.pl Obojętnie jak kto chu*owy jest... ale ludzie, czy my o zwolnieniach powinniśmy dowiadywać się z Internetu ze źródeł niezależnych? Czy klubu nie stać na informację prasową, aby pożegnać się z klasą z tym czy tamtym? Niedługo o planowanym zwolnieniu będziemy się z plotek.pl albo pudelka (sick) dowiadywać... czy z Legii trzeba pośmiewisko na każdym kroku robić? odpowiedz

Konrad1916 - 3 godziny temu, *.plus.pl To mioduskiego,kucharskiego i zahorskiego przydałoby się wpaść do domu z życzeniami odpowiedz

ajajajaj - 1 godzinę temu, *.net.pl @Konrad1916: popieram , a zna ktoś adres ? aby przynieść tym panom prezenty ? proszę o pomoc :) Święty Mikołaj

ps. obiecuję że przyniosę coś cięższego niż rózga ;) odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl Haha zamiast wywalić Kucharskiego to mu dają większa autonomie, ja pindole chyba czas na protest odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Tylko odejscie Mioduskiego mnie interesuje. WON ZLODZIEJU I NIEUDACZNIKU !!!!!!!!! odpowiedz

Misztal Powiśle - 3 godziny temu, *.chello.pl Nieźle, Małeckiego pierw bierze Czesiek. Późnej okazuje się donosicielem i gra przeciwko temu który go tutaj ściągnął. Teraz dostaje intratną posadę. Tak się robi karierę w dzisiejszej Legii. odpowiedz

eMoKa - 3 godziny temu, *.246.20 @Misztal Powiśle: Korpo Panie,w całej okazałości. odpowiedz

