Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Wtorek, 21 grudnia 2021 r. 14:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Stawką środowego meczu w Zielonej Górze, kończącego pierwszą rundę sezonu 2021/22, jest udział w turnieju finałowym Suzuki Pucharu Polski. Awansuje do niego zwycięzca spotkania pomiędzy Zastalem i Legią. Mecz poprzedzi uroczystość, przy okazji której gospodarze uhonorują aktualnego kapitana Legii, który większość swojej kariery spędził w Zielonej Górze.



Przed rozpoczęciem meczu w zielonogórskiej hali CRS, nastąpi włączenie Łukasza Koszarka do galerii sław Zastalu Zielona Góra, a numer 55, z którym występował w tym klubie, zostanie zastrzeżony. Koszulka z tym numerem zawiśnie pod sufitem hali CRS. Łukasz Koszarek będzie trzecim zawodnikiem, po Walterze Hodge'u i Mariuszu Kaczmarku, który zostanie w tej sposób uhonorowany przez zielonogórski klub. W ciągu 8,5 sezonu w Zastalu, Łukasz Koszarek zdobył 5 tytułów mistrza Polski, 3 Puchary Polski i 2 Superpuchary. W minionym sezonie wywalczył wicemistrzostwo kraju, a od sezonu 2021/22 reprezentuje barwy Legii Warszawa. Od niedawna pełni również funkcję dyrektora sportowego reprezentacji Polski.



W środowy wieczór oprócz sympatycznych przedmeczowych uroczystości, niezwykle ważna dla Legii będzie postawa Koszarka na parkiecie. Wobec kontuzji Strahinji Jovanovicia, "Koszar" z pewnością spędzi na parkiecie więcej czasu niż zwykle i od jego dyspozycji będzie zależeć naprawdę sporo. Serbskiego rozgrywającego, który urazu (zerwanie dwóch więzadeł w stawie skokowym) nabawił się w pierwszej połowie meczu w Sopocie, czeka sześć tygodni przerwy. W tym czasie na "jedynkę" przesuwany będzie z konieczności również Muhammad-Ali Abdur-Rakhman, który w tej roli próbowany był przez pewien czas - tj. po rozwiązaniu kontraktu z Sharkey'em.



O ile w przypadku Jovanovicia mamy pewność, że nie zobaczymy go na parkiecie, pod znakiem zapytania stoi występ Dariusza Wyki. Nasz podkoszowy również w meczu z Treflem narzekał na ból w stawie skokowym i trudno jednoznacznie powiedzieć, czy sztab szkoleniowy zdecyduje się na wystawienie "Wyksona" do składu. Wynik środowego meczu co prawda zdecyduje o udziale w Pucharze Polski, a także może poprawić sytuację w tabeli, ale wątpliwe, aby trenerzy ryzykowali zdrowiem ważnego zawodnika, tym bardziej wobec sporej liczby meczów czekających nasz zespół w najbliższym czasie. W przypadku braku Wyki, na pewno więcej minut otrzymają Grzesiek Kulka i Jure Skifić.



Zastal do meczu z Legią przystąpi zaledwie 48 godzin po spotkaniu w Lidze VTB z niezwykle mocnym CSKA Moskwa. Rosjanie, którzy rywalizują również w Eurolidze (aktualnie miejsce siódme z bilansem 10-6), byli zespołem wyraźnie lepszym, który chciał zwyciężyć jak najmniejszym nakładem sił. Ostatecznie CSKA wygrało w Zielonej Górze 93:59, kontrolując przebieg spotkania właściwie od samego początku. Najwięcej punktów dla Zastalu w tym meczu zdobyli Nemanja Nenadić (16) i Dragan Apić (14).



Ten ostatni, serbski środkowy mierzący 206 centymetrów, trafił do Zastalu po występach w czarnogórskiej Buducnosti Podgorica, gdzie nie był zadowolony z małej liczby minut na parkiecie. Wcześniej, zdobywca nagrody MVP Ligi Adriatyckiej, był także graczem Lokomotivu Kubań i San Pablo Burgos - zwycięzcy Basketball Champions League. 25-letni reprezentant Serbii, w obecnym sezonie notuje 15,8 punktu (65,5 procent za 2) i 7,1 zbiórki w ciągu niespełna 27 minut na boisku. Apić wymusza blisko pięć przewinień na mecz, choć jego skuteczność z linii rzutów wolnych do najlepszych nie należy (63,9%). To z nim przede wszystkim rywalizować będzie Adam Kemp - liczymy, że amerykański center Legii zaprezentuje się równie dobrze co w meczach z ZZ Leiden, czy Parmą Perm, i poprawi swoją dyspozycję względem ostatniego meczu z Treflem.



Biorąc pod uwagę ostatni występ legionistów w Sopocie, liczymy zresztą na poprawę gry całego zespołu, nie tylko Adama. Potrzebna będzie z pewnością lepsza dyspozycja w obronie i zbiórki w obronie, bowiem nasz zespół zbyt często pozwalał sopocianom na ponawianie akcji. Bez najlepiej zbierającego w naszym zespole Darka Wyki będzie to zadanie na pewno trudniejsze, ale w przypadku jego absencji, więcej okazji do wykazania się dostaną pozostali gracze. Również Jakub Sadowski, który w obecnym sezonie EBL na parkiecie pojawiał się symbolicznie trzykrotnie. Bardzo możliwe, że w ostatnim przedświątecznym meczu, na więcej minut zapracuje również Benjamin Didier-Urbaniak, który w ostatnich dwóch meczach ligowych pokazywał się z bardzo dobrej strony, skutecznie rzucając z dystansu, kiedy bardziej doświadczeni koledzy z drużyny mieli problem ze skutecznością.



Od tego sezonu trenerem Zastalu jest serbski szkoleniowiec Oliver Vidin, który w minionych rozgrywkach wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski ze Śląskiem Wrocław. W kadrze zielonogórzan doszło do roszad względem minionego sezonu. Vidin ma do dyspozycji bardzo dobrze znanych i doświadczonych polskich graczy - Jarosława Zyskowskiego, Krzysztofa Sulimę, sprowadzonego z Gdyni - Przemysława Żołnierewicza oraz Andrzeja Mazurczaka, który w minionym sezonie z dobrej strony pokazał się w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. W zespole został amerykański skrzydłowy, który już przed rokiem występował w Zastalu - David Brembly. Sięgnięto ponadto po Tonego Meiera - silnego skrzydłowego, który wrócił do Zielonej Góry po rocznej przerwie. Z innych graczy, którzy są znani z występów w EBL, sprowadzono kanadyjskiego rzucającego, Devoe Joseph, który miał okazję pracować przed dwoma laty z trenerem Vidinem w barwach Śląska.



Nowym graczem w zespole jest z kolei 29-letni Amerykanin, Branden Frazier, mający na swoim koncie już kilka lat występów w Europie (m.in. w Chimkach, Avtodorze Saratov, San Pablo Burgos, czy w Telekom Baskets Bonn). W minionym sezonie zawodnik występował w barwach Fethiye Belediyespor w najwyższej klasie rozgrywkowej w Turcji, a następnie - od lutego - w AS Monaco we francuskiej Pro A (śr. 8,3 pkt. i 2,6 asysty). Kolejny nowy zawodnik w kadrze Zastalu to serbski obwodowy, mogący grać zarówno na pozycjach 2, jak i 1 - Nemanja Nenadić. W ostatnim sezonie był zawodnikiem FMP Belgrad, a wcześniej występował m.in. w Crvenej Zveździe (zaliczył m.in. występy w Eurolidze i EuroCupie) oraz Mega Bemax. W sezonie 2020/21 był czołowym strzelcem Ligi Adriatyckiej. Nenadić potwierdza wysoką dyspozycję rzutową w obecnych rozgrywkach, będąc drugim strzelcem zespołu (śr. 15,1 pkt. na mecz, choć trafia tylko 28,9% za 3).



Najwięcej punktów dla Zastalu zdobywa wspomniany center, Dragan Apić (15,8 pkt. i 7,1 zbiórki). Sporo punktów zdobywają również Zyskowski (12,4 pkt., 42,4% za 3), Devoe Joseph (10,8 pkt., 45,7% za 3), Tony Meier (9,8 pkt., 50% za 3) oraz David Brembly (9,6 pkt., 41,7% za 3). Zastal w obecnym sezonie EBL zdobywa średnio 89,8 punktu na mecz - jest to bardzo mocny ofensywnie zespół, a jego siłą, oprócz podkoszowych (średnio 36 zbiórek na mecz) są rzuty z dystansu - mogą się pochwalić skutecznością na poziomie 39,1% (dla porównania, Legia 35,3%).



Zespół z Zielonej Góry, aktualny wicemistrz Polski, w obecnych rozgrywkach ma identyczny bilans co Legia - osiem wygranych i sześć porażek. Na własnym parkiecie podopieczni Olivera Vidina przegrali w EBL tylko raz - na początku rozgrywek z Czarnymi (-8). W dwóch ostatnich meczach ligowych zaliczyli porażki - najpierw w Ostrowie Wielkopolskim (-7), a ostatnio w Bydgoszczy (-18). Z kolei w Lidze VTB przegrali pięć ostatnich spotkań, ale należy pamiętać o silnych przeciwnikach, z jakimi mierzą się w tych rozgrywkach gracze z woj. lubuskiego.



Legia wciąż czeka na pierwszą wygraną z Zastalem. Kilka razy było blisko tego, by "Zieloni Kanonierzy" świętowali wygraną z zielonogórzanami, ale najpierw w kwietniu 2019 roku, Zastal lepiej zaprezentował się w końcówce spotkania wygrywając 100:96, a następnie przed rokiem, w noworocznym spotkaniu, gracze z Zielonej Góry, pod wodzą Łukasza Koszarka zwyciężyli z Legią po dogrywce w hali na Bemowie 85:78.



Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 18:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Bilety nabywać można przez Internet oraz w dniu meczu w kasach obiektu. Transmisję spotkania przeprowadzi Polsat Sport.



ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 8-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,8 / 84,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,1%



Skład: Branden Frazier, Andrzej Mazurczak (rozgrywający), Devoe Joseph, Nemanja Nenadić, Nikodem Klocek, Konrad Szymański (rzucający), David Brembly, Tony Meier, Jarosław Zyskowski, Przemysław Żołnierewicz (skrzydłowi), Dragan Apić, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Oliver Vidin, as. Jakub Lewandowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Branden Frazier, Nemanja Nenadić, David Brembly, Jarosław Zyskowski, Dragan Apić



Najwięcej punktów: Dragan Apić 221 (śr. 15,8), Nemanja Nenadić 196 (15,1), Jarosław Zyskowski 173 (12,4).



Ostatnie wyniki: Śląsk (d, 81:71), Anwil (w, 89:82), Czarni (d, 83:91), King (w, 86:96), MKS Dąbrowa (d, 91:79), Trefl (w, 93:89), Twarde Pierniki (w, 95:77), GTK (d, 102:82), Spójnia (w, 53:96), HydroTruck (w, 89:92), Start (w, 73:99), Arka (w, 73:83), Stal (w, 105:98), Astoria (w, 106:88).

VTB: CSKA Moskwa (w, 105:71), Unics Kazań (w, 92:63), Astana (w, 84:70), Niżny Nowogród (d, 77:95), Tsmoki Mińsk (d, 96:64), Zenit St. Petersburg (w, 97:80), Lokomotiv Kubań (d, 90:98), Parma-Parimatch Perm (w, 83:72), Avtodor Saratov (w, 81:74), CSKA Moskwa (d, 59:93).



Ostatnie mecze obu drużyn:

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,3 / 77,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,6%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 205 (śr. 14,6), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 198 (śr. 14,1), Strahinja Jovanović 83 (10,4).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70).



Termin meczu: środa, 22 grudnia 2021 roku, g.18:00

Adres hali: Zielona Góra, Sulechowska 41 (Centrum Rekreacyjno-Sportowe)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Ceny biletów: 11, 20, 22, 28 i 42 zł (ulgowe) oraz 20, 29, 31, 38 i 52 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport