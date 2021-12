Pod lupą LL! - Bartosz Slisz

Poniedziałek, 20 grudnia 2021 r. 17:30 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

U wszystkich trzech trenerów, którzy prowadzili Legię w tej rundzie, pewniakiem w składzie był Bartosz Slisz. Postanowiliśmy sprawdzić, jak środkowy pomocnik spisał się w meczu przeciwko Radomiakowi Radom.



Destrukcja

Slisz najczęściej odpowiedzialny jest za przerywanie ataków i destrukcję ofensywnych zapędów przeciwników. Nie inaczej było w meczu przeciwko Radomiakowi Radom, gdzie przerwał kilka akcji podopiecznych trenera Dariusza Banasika. Już w pierwszych minutach meczu dwukrotnie głową zatrzymał akcje Radomiaka w środkowej strefie. W 37. minucie źle zagrał do kolegi z drużyny i piłkę przejęli rywale, ale legionista szybko naprawił swój błąd i ją odebrał. Tuż po przerwie Radomiak mocniej ruszył do ataku, ale znów - tym razem przy linii bocznej - Slisz dwukrotnie przerwał groźnie zapowiadające się akcje ofensywne gości. W 72. minucie na indywidualną akcję zdecydował się Leândro, ale jego uderzenie zablokował właśnie Slisz. Jeszcze w końcowych minutach meczu naprawił stratę Filipa Mladenovicia i skutecznie odebrał piłkę.



Współpraca z prawą stroną

Slisz znany był z poprzednich meczów z dłuższych przerzutów do ofensywnych kolegów z drużyny. W 8. minucie spotkania z Radomiakiem zagrał dłuższą piłkę do Lirima Kastratiego, który dośrodkował w pole karne, ale uderzenie Rafaela Lopesa przeszło ponad bramką. Sześć minut później zagrał do Mattiasa Johanssona, który płasko dograł w „szesnastkę” do Lopesa, ale jego uderzenie z prawej nogi przeleciało obok bramki Filipa Majchrowicza. W 22. minucie ponownie zagrał do Szweda, który odegrał do Josué, ale ten razem z Ernestem Muçim przekombinowali w tej akcji i piłka wyszła poza boisko. Po chwili ponownie bardzo dobrze podał dłuższą piłkę do Johanssona, który odegrał do Kastratiego, a były gracz Dinama Zagrzeb zagrał do Lopesa, którego uderzenie przeszło obok bramki.



Tworzenie sytuacji podbramkowych

Oprócz wymienionej powyżej współpracy z prawą stroną w Legii, Bartosz Slisz próbował tworzyć sytuacje podbramkowe swoim kolegom z drużyny. W 35. minucie zagrał przed pole karne do Portugalczyka Josué, który zdecydował się na mocne uderzenie, ale wybronił je Majchrowicz. Chwilę później Slisz wykonał bardzo przyjemną dla oka sztuczkę techniczną w środkowej strefie - zagrał do Filipa Mladenovicia, którego dośrodkowanie zostało wybite na rzut rożny. W 40. minucie pojawił się na lewej stronie „szesnastki”, zagrał wewnętrzną częścią buta w pole karne, ale futbolówkę zgarnęli przeciwnicy. Po przerwie, gdy na boisku pojawił się Szymon Włodarczyk, również i jemu próbował stworzyć bardzo dobrą okazję - zagrał miękko w pole karne, ale ostatecznie młody napastnik nie doszedł do piłki.



Bartosz Slisz

Czas gry: 90 minut

Bramki: -

Strzały / celne: -

Faule: 2

Faulowany: 2

Spalone: -

Straty piłki: 9

Odbiory / udane: 6 / 3 (50%)

Odzyskane piłki: 12

Podania celne: 91 / 72 (79%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 0 (0%)

Podania przyjęte: 71

Pojedynki / wygrane: 18 / 11 (61%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 5 / 3 (60%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 13 / 8 (62%)

Dryblingi / udane: 3 / 3 (100%)