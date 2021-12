Plus miesiąca

Plus grudnia: Josue

Środa, 22 grudnia 2021 r. 11:56 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W grudniu legioniści rozegrali sześć meczów, w Ekstraklasie z: Cracovią (0-1), Wisłą Płock (0-1), Zagłębiem Lubin (4-0) i Radomiakiem Radom (0-3), w Pucharze Polski z Motorem Lublin (2-1) i w Lidze Europy z rosyjskim Spartakiem Moskwa. W miesiącu kończącym rok najlepszy był Josue.



Portugalczyk uzyskał trzy pozytywne oceny oraz jedną negatywną notę, a wystąpił w każdym spotkaniu w grudniu. Dla Josue to drugie z rzędu wyróżnienie w naszej rubryce. Pomocnik rzadko schodził poniżej pewnego przyzwoitego poziomu, a często był najlepszym zawodnikiem w szeregach legionistów. Drugie miejsce z dwoma plusami i jednym minusem zajął Bartosz Slisz. Piłkarz prezentuje coraz wyższy poziom i widać znaczną poprawę względem początku sezonu. Na trzecim miejscu z jedną pozytywną oceną znaleźli się dwaj lewi obrońcy: Filip Mladenović i Yuri Ribeiro.



Na samym dole naszej klasyfikacji znalazł się Mahir Emreli, który rozegrał w grudniu cztery mecze i otrzymał tyle samo minusów. Azer ostatni raz do siatki rywali trafił 4 listopada podczas rywalizacji z włoskim Napoli. Tyle samo negatywnych not przyznaliśmy również Lirimowi Kastratiemu, który w grudniu pokazał tylko swoją szybkość. Tak samo sytuacja wygląda z Kacprem Skibickim, który wciąż szuka swojej dobrej formy.



Pełna klasyfikacja:



Josue - 3 / 1

Bartosz Slisz - 2 / 1

Filip Mladenović - 1 /

Yuri Ribeiro - 1 /

Maik Nawrocki - 2 / 2

Artur Boruc - 1 / 1

Bartłomiej Ciepiela - 1 / 1

Luquinhas - 1 / 1

Mateusz Wieteska - 1 / 1

Rafel Lopes - 1 / 2

Szymon Wlodarczyk - 1 / 2

Ernest Muci - 1

Tomas Pekhart - 1 / 3

Andre Martins - 2

Mateusz Hołownia - 2

Matthias Johansson - 2

Kacper Skibicki - 3

Lirim Kastrati - 3

Mahir Emreli - 4