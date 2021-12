Terminy meczów z Zagłębiem Lubin i Termaliką

Ustalono terminarz 20. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zagra wówczas na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Spotkanie rozegrane zostanie w piątek, 4 lutego o godzinie 20:30. Ustalono również datę zaległego mecz 5. kolejki z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Odbędzie się on we wtorek, 8 lutego. Najbliższe mecze Legii: 04.02.2022 (PT) 20:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 08.02.2022 (WT) 20:30 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Kibic L - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Oby nas wpuścili do Lubina. odpowiedz

(L)Łomża(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To w środę 9 lutego dadzą pewnie zaległy z Niecieczą, a z Wartą u siebie 13 lutego. odpowiedz

