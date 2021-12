Koszykówka

Zastal Zielona Góra 100-66 Legia Warszawa

Środa, 22 grudnia 2021 r. 19:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 7. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra aż 66-100. Porażka w Zielonej Górze oznacza, że Legii zabraknie w lutowym turnieju o Puchar Polski zaplanowanym w Lublinie. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 27 grudnia w Gdyni.



Legioniści źle weszli w to spotkanie. W pewnym momencie przegrywali już 0-7. Później jednak zdołali odrobić straty i doprowadzili do wyniku 9-8 dla przeciwnika. Po pierwszej kwarcie Legia przegrywała 14-21. Druga kwarta wyglądała podobnie - momentami gospodarze wychodzili na wysokie prowadzenie, potem legioniści odrabiali straty. Przez cały czas jednak Zastal miał przewagę. Legioniści popełniali sporo błędów, co niestety przekładało się na wynik. Do przerwy na tablicy widniał wynik 43-38. Trzecia kwarta była kompletnie nieudana w wykonaniu legionistów, którzy przegrali 9-27. Przewaga gospodarzy po 3 częściach gry wynosiła więc aż 21 punktów. Z każdą minutą dystans punktowy pomiędzy zespołami się zwiększał.



- Pomimo problemów z kontuzjami w naszym zespole, walczyliśmy o triumf na trudnym terenie w Zielonej Górze. Do przerwy byliśmy blisko, ale w drugiej połowie sytuację na parkiecie zdominowali gospodarze. Bardzo żałujemy, że ta porażka zamyka nam drogę do gry w Suzuki Pucharze Polski. Pierwsza runda sezonu na pewno nie była dla nas udana – powiedział po meczu Grzegorz Kulka.



Zastal Zielona Góra 100-66 Legia Warszawa

kwarty: 21-14, 22-24, 27-9, 30-17



Zastal Zielona Góra [punkty, (celne za trzy)]

8. D. Apić 19

1. J. Zyskowski 15 (3)

34. D. Joseph 11 (3)

20. N. Nenadić 8

6. D. Brembly 7 (1)

---

21. T. Meier 14 (2)

7. K. Sulima 10

2. A. Mazurczak 5 (1)

10. N. Klocek 3 (1)

18. K. Szymański 4

28. P. Żołnierewicz 4

17. B. Frazier 0



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

55. Ł. Koszarek 17 (4)

14. G. Kulka 15 (1)

18. R. Cowels III 10 (2)

5. M. Abdur-Rahkman 8

50. A. Kemp 2

---

2. B. Didier-Urbaniak 7

0. J. Sadowski 2

11. J. Skifić 5

4. S. Kołakowski 0

31. G. Kamiński 0

91. D. Wyka -





Sędziowie: M. Kowalski, S. Moszakowski, C. Nowicki

Komisarz: R. Jabłoński



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz