Podsumowanie 1. rundy sezonu 2021/22 w wykonaniu futsalistów Legii

Poniedziałek, 27 grudnia 2021 r. 13:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

Futsaliści Legii mają za sobą pierwszą rundę rozegraną na poziomie ekstraklasy. Po 15. spotkaniach podopieczni Pawła Juchniewicza plasują się na 10. miejscu w ligowej tabeli.



Nasz zespół bardzo dobrze rozpoczął sezon, odnosząc cztery zwycięstwa na początek rozgrywek, po których plasował się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Na inaugurację Statscore Futsal Ekstraklasy, zwyciężyliśmy przed własną publicznością Futsal Leszno 4:1. Później legioniści wygrali również dwa wyjazdowe spotkania - z Dremanem Opole Komprachcice oraz Górnikiem Polkowice - odpowiednio 3:0 i 8:2, a następnie na początku października pokonaliśmy przy Gładkiej drugiego beniaminka ekstraklasy, AZS UG Gdańsk 3:0.



W kolejnych trzech meczach przyszło nam rywalizować na wyjazdach ze zdecydowanymi faworytami, a jednocześnie pretendentami do medali mistrzostw Polski. Nasz zespół nie zdołał wywalczyć punktów ani w Bielsku-Białej, ani w Lubawie, ani w Chorzowie. Niemoc trwała zresztą znacznie dłużej - zaliczyliśmy aż sześć kolejnych porażek, a przełamanie nastąpiło dopiero w Białymstoku. Tam, w spotkaniu ze Słonecznym Stokiem zremisowaliśmy 2:2, rozpoczynając serię trzech kolejnych meczów ze zdobyczą punktową. Po remisie na Podlasiu, dość szczęśliwie zremisowaliśmy na własnym parkiecie z FC Toruń, a następnie zaliczyliśmy piąte zwycięstwo w obecnym sezonie, pokonując w Chojnicach miejscowy Red Devils 7:6. Przed końcem pierwszej rundy, mimo ambitnej postawy, nie udało się nam zdobyć punktów w rywalizacji z AZS-em UW Wilanów (2:7), ani w wyjazdowym spotkaniu z LSSS Team Lębork (4:6).



Co bez wątpienia miało wpływ na nasze wyniki, to liczne kontuzje w zespole, szczególnie wśród podstawowych graczy. Jeszcze w okresie przygotowawczym poważnej kontuzji nabawił się Bartłomiej Świniarski, później urazu doznał Mateusz Gliński, a w trakcie rozgrywek kontuzje wykluczały z gry na dłuższy czas również Grzegorza Ocha oraz pod koniec rundy naszego podstawowego bramkarza, Tomka Warszawskiego.



Najwięcej bramek w jednym meczu zdobyliśmy w trzeciej kolejce w Polkowicach - 8. O jedną mniej strzeliliśmy w Chojnicach. Na własnym parkiecie najwięcej goli zdobyliśmy w premierowym meczu z Futsalem Leszno (4). Najczęściej naszego bramkarza pokonali z kolei gracze AZS-u UW Wilanów - siedmiokrotnie. Z pięciu zwycięstw, dwa odnieśliśmy na własnym parkiecie, a trzy na wyjazdach. Z 17 punktów zdobytych do tej pory, legioniści 7 wywalczyli przed własną publicznością, a 10 na obcych parkietach.



W 15. rozegranych spotkaniach Legia zdobyła 43 bramki (13 w Warszawie i 30 na wyjazdach), co daje średnią 2,86 na mecz. Rywale pokonali naszych bramkarzy 48 razy (15 razy w Warszawie i 33 razy na wyjazdach), strzelając 3,2 bramki na mecz. Najlepszym strzelcem zespołu jest nasz kapitan, Mariusz Milewski, który zdobył 10 bramek. Po siedem trafień na swoim koncie zanotowali Mateusz Olczak i Paweł Tarnowski. Łącznie 14 zawodników Legii zdobywało bramki w pierwszej rundzie tego sezonu, w tym nasz golkiper - Tomasz Warszawski, który pokonał bramkarza Górnika Polkowice.



Przed nami kilkutygodniowa przerwa w rozgrywkach, którą musimy wykorzystać na odpowiednie przygotowanie do rundy rewanżowej. Tę rozpoczniemy 12 lub 13 lutego, wyjazdowym meczem z szóstym po pierwszej rundzie Futsalem Leszno. Rozgrywki potrwają do końca maja - w ostatni majowy weekend, na zakończenie debiutanckiego sezonu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, podejmować będziemy w hali OSiR Włochy zespół LSSS Lębork. Przed naszym zespołem, oprócz 15. meczów ligowych, także początek rywalizacji w rozgrywkach Pucharu Polski. Na początek, w 1/32 finału tych rozgrywek, zmierzymy się na wyjeździe z AZS-em PW Warszawa. Ten mecz zaplanowano na czwartek, 6 stycznia 2022 roku.



LEGIA WARSZAWA PO 1. RUNDZIE SEZONU 2021/22:

Bilans (zwycięstwa-remisy-porażki): 5-2-8

Bramki zdobyte/stracone: 43-48

Miejsce w tabeli: 10.



Wyniki: Futsal Leszno (d, 4:1), Dreman Opole Komprachcice (w, 0:3), Górnik Polkowice (w, 2:8), AZS UG Gdańsk (d, 3:0), Rekord Bielsko-Biała (w, 4:1), Constract Lubawa (w, 5:2), Clearex Chorzów (w, 2:1), Futsal Brzeg (d, 2:3), Red Dragons Pniewy (w, 6:2), Piast Gliwice (d, 1:3), Słoneczny Stok Białystok (w, 2:2), FC Toruń (d, 1:1), Red Devils Chojnice (w, 6:7), AZS UW Wilanów (d, 2:7), LSSS Team Lębork (w, 6:4).



Strzelcy bramek: Mariusz Milewski 10, Mateusz Olczak 7, Paweł Tarnowski 7, Michał Knajdrowski 6, Krzysztof Jarosz 3, Mateusz Gliński, Adam Grzyb, Łukasz Krupnik, Łukasz Mietlicki, Grzegorz Och, Mateusz Szafrański, Michał Szymczak, Filip Turkowyd, Tomasz Warszawski.