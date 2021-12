Koszykówka

Zapowiedź meczu z Asseco Arką Gdynia

Niedziela, 26 grudnia 2021 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po porażce w Zielonej Górze, legioniści stracili szanse na awans do turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski. Po trzeciej z rzędu porażce na wyjeździe w Energa Basket Lidze, podopieczni Wojciecha Kamińskiego będą chcieli przełamać złą passę, aby nie stracić miejsca gwarantującego grę w play-off.



Wyjazdowy mecz z Asseco Arką Gdynia rozpocznie drugą rundę rozgrywek. Rundę pierwszą nasz zespół zakończył z bilansem 8-7. W tej części tabeli jest wyjątkowo ciasno, a o awans do czołowej ósemki walczy kilka drużyn z podobnym bilansem. Legia, podobnie jak w Zielonej Górze, będzie musiała radzić sobie w mocno ograniczonym składzie - na parkiecie nie zobaczymy kontuzjowanych Strahinji Jovanovicia oraz podkoszowego, Darka Wyki. Ten drugi być może będzie gotowy na kolejny mecz w Toruniu (2 stycznia).



Po słabym początku sezonu, Asseco Arka stawiana była wśród drużyn, którym przyjdzie walczyć o utrzymanie w EBL. W Gdyni zrobiono jednak zmiany kadrowe, a po dokonanych transferach, zespół prezentuje się zdecydowanie lepiej i może walczyć o udział w play-off. Z Arki odeszli kolejno Bartosz Jankowski, Lamonte Turner, Mateusz Kaszowski, Nikola Misković i Piotr Lis. Największą wartość w zespole stanowi pozyskany w drugiej połowie października ze Spójni Stargard, Jacobi Boykins. Kapitalnie zaprezentował się w rozegranych niedawno derbach Trójmiasta z Treflem, w którym zdobywając 29 punktów (9/12 z gry) i 10 zbiórek, przyczynił się do niespodziewanej wygranej Arki. Boykins gra na pozycjach 1-2 i w barwach Arki zdobywa średnio 15,6 punktu, notując 52,2 procent skuteczności z gry (w tym 39,2 za 3). To bez wątpienia gracz, który może sprawić legionistom największe problemy, szczególnie wobec braku Jovanovicia.







Drugim istotnym wzmocnieniem gdynian jest Anthony Durham II, który trafił w tym samym czasie co Boykins. Wcześniej, w sezonie 2019/20 występował w lidze czeskiej w Geosan Kolin. Grający na pozycjach 2-3 zawodnik, na razie ma znacznie mniejszą rolę niż wspomniany Boykins - gra niespełna 20 minut w meczu, zdobywa 8 punktów i słabo rzuca z dystansu (2/16 za 3, co daje jedynie 12,5%). Poza tym serbski trener Miloš Mitrović ma do dyspozycji bardzo dobry zestaw polskich zawodników. Wśród nich są doświadzeni Filip Dylewicz (silny skrzydłowy), Adam Hrycaniuk (środkowy) i Bartłomiej Wołoszyn (niski skrzydłowy), dobry podkoszowy Adrian Bogucki oraz utalentowany młody skrzydłowy, Dominik Wilczek. Pierwszym rozgrywającym zespołu pozostaje Serb, Novak Musić, który ostatnio występował w KK Podgorica.



To właśnie Musić, obok Boykinsa, jest najlepszym strzelcem zespołu, notując 12,9 pkt. na mecz oraz 4,5 asyst. Grający 31 minut Wołoszyn zdobywa 12,4 pkt. (40% za 3), Dominik Wilczek zdobywa 8,1 pkt., a Adam Hrycaniuk 8,1 pkt. i 6 zbiórki. Patrząc na zestawienie Asseco Arki, najmocniejsze wydają się właśnie pozycje, na których w Legii, pod nieobecność kontuzjowanych Jovanovicia i Wyki, są największe braki. Sporo zależeć będzie od dyspozycji Adama Kempa i tego jak radzić będzie sobie z Hrycaniukiem i Boguckim, a także jak wspierać go z ławki będzie Jakub Sadowski, który w meczu z Zastalem zagrał kilkanaście minut, ale kiedy dostawał piłkę pod koszem, miał momenty zawahania, które od razu wykorzystywał Krzysztof Sulima.



Zapewne w rozgrywaniu, Łukasza Koszarka będzie musiał wspierać Muhammad-Ali, który musi dać drużynie więcej niż to miało miejsce w Zielonej Górze. Zresztą zapewne każdy z graczy, będzie chciał zrehabilitować się za ostatni ligowy występ. Legia przegrała trzy ostatnie wyjazdowe mecze w EBL - w Szczecinie, Sopocie i Zielonej Górze. Ostatnia ligowa wygrana na obcym parkiecie miała miejsce w Bydgoszczy, co miało miejsce blisko dwa miesiące temu. Warszawscy kibice z pewnością liczą, że tym razem uda się zwyciężyć, a do tego potrzebne będzie pełne zaangżowanie całego zespołu - wszystkich graczy, który dostaną szansę gry. Możemy być pewni, że wśród nich nie zabraknie również "Benka" Didier-Urbaniaka, który w trzech ostatnich występach dostawał swoje szanse i za każdym razem zdobywał co najmniej 7 punktów.



W pierwszym meczu obecnego sezonu Legia pewnie pokonała Arkę na Bemowie 79:59, ale wówczas zespół z Gdyni wyglądał kadrowo zupełnie inaczej. W minionym sezonie Legia dwukrotnie zwyciężyła Arkę, różnicą 7 punktów w pierwszej rundzie w stolicy oraz różnicą dziewięciu punktów w styczniowym rewanżu w Gdyni. Ostatnia wygrana Arki miała miejsce w listopadzie 2019 roku w Trójmieście.



Poniedziałkowy mecz rozegrany zostanie z udziałem publiczności, w Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego. Transmisję spotkania obejrzeć można na platformie Emocje.TV od godziny 17:30.



ASSECO ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 6-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 73,7 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,6%



Skład: Jacobi Boykins, Marcin Kowalczyk, Iwo Olender (rozgrywający), David Czerapowicz, Novak Musić, Dominik Wilczek (rzucający), Anthony Durham II, Filip Dylewicz, Olaf Perzanowski, WOjciech Tomaszewski, Bartłomiej Wołoszyn (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Adam Hrycaniuk, Łukasz Walkowiak (środkowi)

trener: Miloš Mitrović, as. Roman Tymański, Marcel Babiński, Krzysztof Szubarga



Przewidywana wyjściowa piątka: Novak Musić, Jacobi Boykins, Dominik Wilczek, Bartłomiej Wołoszyn, Adam Hrycaniuk



Najwięcej punktów: Novak Musić 193 (śr. 12,9), Bartłomiej Wołoszyn 186 (12,4), Jacobi Boykins 140 (15,6).



Ostatnie wyniki: Legia (w, 79:59), Astoria (d, 74:97), Twarde Pierniki (w, 83:75), Śląsk (d, 65:80), GTK (w, 72:73), Anwil (d, 78:83), Spójnia (w, 79:64), Czarni (d, 59:87), HydroTruck (w, 85:91), King (d, 89:65), Start (d, 78:66), MKS (d, 81:80), Zastal (d, 73:83), Trefl (w, 58:72), Stal (w, 98:75).



Ostatnie mecze obu drużyn:

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,3 / 79,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,4%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 215 (śr. 14,3), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 206 (śr. 13,7), Łukasz Koszarek 135 (9,0).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66).



Termin meczu: poniedziałek, 27 grudnia 2021 roku, g.17:30

Adres hali: Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8 (Gdynia Arena)

Pojemność hali: 4010 miejsc

Ceny biletów: 15 zł (ulgowy) oraz 30 zł (normalny)

Transmisja: Emocje.TV