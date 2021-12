Plus roku: Mateusz Wieteska

Podsumowaliśmy wszystkie plusy i minusy, które przyznawaliśmy piłkarzom Legii przez cały rok 2021. Na czele klasyfikacji znalazł się Mateusz Wieteska . Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem. W tym roku bezapelacyjnie na pierwszym miejscu uplasował się Mateusz Wieteska, który zgromadził aż 22 plusy i zaledwie pięć minusów. Zeszły rok dla "Wietesa" był zdecydowanie mniej udany. Wtedy stoper uzyskał zaledwie 14 pozytywnych not, a negatywnych miał ponad dwa razy więcej niż na koniec 2021 roku. Widać, że zanotował ogromny postęp, w zasadzie stał się liderem obrony Legii. Zaczął odchodzić od łatki piłkarza, który w meczu musi popełnić przynajmniej jeden poważny błąd. 24-latek stał się pewniejszy i nieraz swoimi interwencjami ratował Legię przed utratą bramki. Warto dodać, że w tym roku spędził najwięcej minut na boisku spośród wszystkich piłkarzy "Wojskowych". Na drugim miejscu znalazł się Artur Jędrzejczyk . "Jędza" na swoim koncie ma o trzy plusy mniej od swojego młodszego kolegi z defensywy, ale przyznaliśmy mu tyle samo minusów. Kapitan Legii nie schodził poniżej pewnego poziomu, a błędy przydarzały mu się rzadko. Trzecie miejsce ex aequo zajęli Artur Boruc oraz Luquinhas . "Borubar" otrzymał 16 pozytywnych ocen i tylko dwie negatywne. Doświadczony golkiper wielokrotnie ratował Legię w trudnych momentach, a jego absencja pokazała, ile znaczy dla mistrza Polski. Tyle samo plusów, ale o dwa minusy więcej miał Luquinhas, który był zeszłorocznym zwycięzcą Plusa Roku oraz Plusa Sezonu. Brazylijczyk jest bardzo ważną postacią w zespole Legii, jednak nie ma co ukrywać, że zaliczył regres. Najwięcej plusów: 1. Mateusz Wieteska - 22 2. Artur Jędrzejczyk - 19 3. Artur Boruc - 16 3. Luquinhas - 16 W klasyfikacji minusów z 19 negatywnymi ocenami przewodzi Tomas Pekhart , który również był liderem tego mniej chlubnego zestawienia po sezonie 2020/21. Czech względem poprzedniego sezonu zaliczył ogromny spadek formy. W pierwszej połowie roku w 13 meczach strzelił dziesięć goli, a w aktualnym sezonie w 27 spotkaniach zaledwie czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Liczby mówią same za siebie. Na drugim miejscu znalazło się aż trzech piłkarzy: Bartosz Slisz , Rafael Lopes i Mahir Emreli , a każdy z nich zainkasował 16 minusów. Slisz grał w kratkę, a w skali roku zaliczył więcej złych występów niż tych udanych. Portugalczyk za to miał przebłyski, ale właśnie słowo "przebłyski" najlepiej podsumowuje jego występy w kończącym się roku. Snajper rozegrał 47 meczów, a na listę strzelców wpisywał się zaledwie ośmiokrotnie. Negatywnym zaskoczeniem zdecydowanie jest pozycja Azera, który w pół roku zdołał 16-krotnie obejrzeć minusa. Mahir Emreli po dobrym początku w barwach Legii pikował w dół, z małymi wyskokami, ale jego forma była bardzo niestabilna. Trzecie miejsce z jedenastoma minusami zajął Filip Mladenović . Pierwsza połowa roku dla Serba była bardzo udana, jednak w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 mocno obniżył loty. W okresie od stycznia do końca maja "Mladen" negatywnie oceniany był tylko dwukrotnie, za to w od lipca do grudnia przyznaliśmy mu ponad pięć razy więcej minusów. Najwięcej minusów: 1. Tomas Pekhart - 19 2. Bartosz Slisz - 16 2. Rafael Lopes - 16 2. Mahir Emreli - 16 3. Filip Mladenović - 11 Cała klasyfikacja: Mateusz Wieteska - 22 / 5 Artur Jędrzejczyk - 19 / 5 Artur Boruc - 16 / 2 Luquinhas - 16 / 4 Maik Nawrocki - 15 / 3 Andre Martins - 14 / 10 Josue - 13 / 7 Bartosz Slisz - 13 / 16 Rafael Lopes - 13 / 16 Josip Juranović - 11 / 5 Bartosz Kapustka - 10 / 2 Filip Mladenović - 10 / 11 Mahir Emreli - 10 / 16 Cezary Miszta - 7 / 5 Tomas Pekhart - 7 / 19 Artem Szabanow - 5 / 1 Paweł Wszołek - 5 / 2 Ernest Muci - 5 / 10 Matthias Johansson - 4 / 7 Mateusz Hołownia - 4 / 8 Kapcer Skibicki - 4 / 9 Lirim Kastrati - 4 / 10 Kacper Kostorz - 3 / 3 Kacper Tobiasz - 2 / 1 Yuri Ribeiro - 2 / 2 Joel Abu Hanna - 1 Bartłomiej Ciepiela - 1 / 2 Szymon Włodarczyk - 1 / 3 Ihor Charatin - 1 / 4 Igor Lewczuk - 1 Jakub Kisiel - 1 Joel Valencia - 1 Jurgen Celhaka - 1 Maciej Rosołek - 1 Mateusz Cholewiak - 1 Nazarij Rusyn - 1 Lindsay Rose - 3 Walerian Gwilia - 4

:o) - 25 minut temu, *.chello.pl Profesjonalizm na każdym kroku. Na boisku, na stołkach prezesowskich, w redakcji... A poza tym: Legia mistrzem świata! :o) odpowiedz

Zdzicho - 34 minuty temu, *.tpnet.pl Serio plus? Eh, co to był za rok....

Ostatnio przypominaliscie Lewczuka. Ten byl slaby, ale Wieteska mu moze buty pastować odpowiedz

PLBBOY - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Jeżeli Wieteska zostaje plusem roku to oznacza, że w Legii wszyscy upadli na głowę. To pokazuje skalę upadku tego klubu we wszystkich aspektach i przestają dziwić spadkowe aspiracje całego środowiska. odpowiedz

M3 - 1 godzinę temu, *.zus.pl Straconych 30 bramek i największym plusem jest obrońca, który w każdym meczu robi olbrzymi błąd. Może miał ze dwa dobre mecze, ale i tak popełniał w nich błędy. Wietes powinien grzał ławę. odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.com.pl Plusy pomniejszone o minusy:



1 Mateusz Wieteska 17

2 Artur Jędrzejczyk 14

3 Artur Boruc 14

4 Luquinhas 12

5 Maik Nawrocki 12

6 Bartosz Kapustka 8

7 Josue 6

8 Josip Juranović 6

9 Andre Martins 4

10 Artem Szabanow 4

11 Paweł Wszołek 3

12 Cezary Miszta 2

13 Kacper Tobiasz 1

14 Joel Abu Hanna 1

15 Kacper Kostorz 0

16 Yuri Ribeiro 0

17 Filip Mladenović -1

18 Bartłomiej Ciepiela -1

19 Igor Lewczuk -1

20 Jakub Kisiel -1

21 Joel Valencia -1

22 Jurgen Celhaka -1

23 Maciej Rosołek -1

24 Mateusz Cholewiak -1

25 Nazarij Rusyn -1

26 Szymon Włodarczyk -2

27 Bartosz Slisz -3

28 Rafael Lopes -3

29 Matthias Johansson -3

30 Ihor Charatin -3

31 Lindsay Rose -3

32 Mateusz Hołownia -4

33 Walerian Gwilia -4

34 Ernest Muci -5

35 Kapcer Skibicki -5

36 Mahir Emreli -6

37 Lirim Kastrati -6

38 Tomas Pekhart -12

bum - 1 godzinę temu, *.233.177 Buahahahaha

Buahahahaha hahahahaha

O dobry Boże...... Chyba Tabor cyganów z zlcalej wirpy na niego głosował :D

A tak na poważnie skoro w rocznym podsumowaniu Wieteska został plusem, to tylko pokazuje jak porażająco nisko upadła ta drużyna ... Szok za szokiem odpowiedz

no bez jaj - 1 godzinę temu, *.3.250 22 plusow Wieteska? no ludzie.. za co te plusy? za kopanie sie w głowę? o czym my wogole mowimy co to za poziom? porownajmy to do zawodnikow jak Zielinski, Choto, Pazdan czy Jedza na srodku obrony kiedys.. dodatkowo zatracil zdolnosc strzelania z glowy jak w gornika i popelnia babole.. ZE NIE WSPOMNE o wydurnianiu sie w wywiadach jaki to on nie jest przygotowany do podboju lig zagranicznych.. chyba buty czyscic odpowiedz

Avatar - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wieteska jest gorszy od Najmana odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Avatar: ale lepiej broni od Neymara. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jakieś jaja w każdym meczu babol co najmniej jeden, drewno totalne!! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Skoro plusem roku zostaje bardzo przeciętny gracz jakim jest Wieteska,to znaczy,że w drużynie dzieje się bardzo źle. odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Sebo(L): Niestety masz rację ,on nie zagrałby nawet w rezerwach dawnej i nie dawnej Legii odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Abu Hanna, filar drużyny, jedyny gość, który nie zawalił żadnego meczu. odpowiedz

9 razy podarowal gole w tej rundzie - 3 godziny temu, *.orange.pl ale plus roku. Klub nurkuje. odpowiedz

drt - 38 minut temu, *.com.pl @9 razy podarowal gole w tej rundzie:



Nurkujemy lepiej niż Verstappen na ostatnim okrążeniu w Abu Zabi. odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl Co to są z wirtuozi ,skoro ten kaleczniak jest na czele klasyfikacji??????????? odpowiedz

Największy babolarz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl plusem roku odpowiedz

Treek - 3 godziny temu, *.chello.pl Boruc najlepiej podsumował tego plusa w meczu z Radomiakiem :D odpowiedz

Marek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Trzeba wstydu nie mieć żeby pisać o jakiś plusach odpowiedz

Sfinks - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Plusy - głównie Polacy, minusy - glównie obcy. Przypadek? odpowiedz

Ukoronowaniem tego plusa było - 3 godziny temu, *.169.241 Pier...ięcie w dupę piłką przez Borubara



Jaki plus roku takie miejsce w tabeli odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl no to spadajcie a Legia na pewno zostanie w lidze a za rok powalczy o mistrza odpowiedz

tonton - 4 godziny temu, *.com.pl Spadamy :( odpowiedz

mialpol - 5 godzin temu, *.144.121 Jak plusem roku mogą być obrońcy przy tylu przegranych meczach. odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @mialpol: a gdy bramkarz jest najlepszym zawodnikiem w przegranym meczu ? odpowiedz

Cziko - 5 godzin temu, *.net.pl Jaki plus roku taki wynik w tabeli- niestety. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nie powiedzialbym ze to plus roku. Raczej wciąż tykająca bomba. Zagra 3 -4 mecze dobrze i zrobi taką gafe ze szok. odpowiedz

