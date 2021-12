Nowości w sklepie Legii

Środa, 22 grudnia 2021 r. 12:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach w sklepie Legii pojawiło się sporo nowości. W ofercie pojawiły się nowe koszulki i bluzy. Wśród t-shirtów znajdziemy bardzo ciekawe propozycje - tj. białą koszulkę z racowiskiem na Żylecie, "Tylko Legia" (biała, szara i zielona), "Football Culture" (czarna i zielona), "Niepokonane miasto, niepokonany klub", koszulkę przedstawiającą legijne trofea (biała i czarna). Ceny dorosłych koszulek wynoszą 80 złotych, za koszulki dziecięce zapłacimy 60 zł (z misiem Kazkiem) oraz 70 zł za pozostałe nowości.



Znacznie powiększyła się także kolekcja bluz. Wśród nowości znajdziemy bluzę w poziomych barwach z kapturem (180 zł), czarną bluzę z kapturem z napisem "Legia Warszawa", bluzy z kapturem na suwak z eLką oraz "1916" (190 zł), "Football Culture" (czarna), bluzę rozpinaną z "1916" z przodu i wyraźnym napisem "Legia" na plecach (zielona i czarna). W ofercie dla młodzieży znajdują się bluzy "Football Culture" (czarna) i "1916" (biała) - obie po 160 złotych.



Ponadto w sprzedaży pojawiły się zgodowe szaliki "Legia - Radomiak" (40 zł), maskotki przedstawiające Misia Kazka (120 zł), a także dwa alkohole. Do kupienia jest czerwone wino Primitivo z legijną obwolutą (90 zł) oraz 12-letni Johnnie Walker Black Label (160 zł). Kibice mogą zakupić także dwa wzory legijnych krawatów (100 zł).



Parę tygodni wcześniej w sprzedaży pojawiły się również nowości dla pań. Legionistki mają do wyboru sześć wzorów koszulek (m.in. "See you at the stadium", "Nie poddawaj się" i eLka w kółeczku; 80 zł), cztery nowe bluzy (190 zł), spodnie dresowe (180 zł) oraz kurtkę baseballową (260).