Oprawy kibiców Legii w 2021 roku

Wtorek, 28 grudnia 2021 r. 19:16 Mishka, źródło: Legionisci.com

Rok 2021 z przyczyn obiektywnych nie obfitował w kibicowskie oprawy. Dość powiedzieć, że wiosną tylko na jednym meczu mogli pojawić się kibice. Było to mistrzowskie spotkanie z Podbeskidziem Bialsko-Biała, na którym Nieznani Sprawcy przygotowali efektowną prezentację. Wcześniej oprawa pojawiła się na pustym stadionie podczas meczu z Wartą Poznań. Jesienią sezonu 2021/2022 było już pod tym względem znacznie lepiej. Tym bardziej, że dzięki grze Legii w Lidze Europy nadarzyła się okazja do pokazania pod względem ultras się nie tylko na krajowym podwórku.







Żyleta jest zawsze z wami

13.03.2021 Legia - Warta Poznań

Przez niemal całą rundę wiosenną sezonu 2020/21 kibice nie mogli oglądać meczów piłkarskich na żywo. W związku z tym fani Legii postanowili wspierać swój ukochany klub sprzed stadionu. Na trybunach natomiast przygotowano oprawę - napis Żyleta jest zawsze z wami.





fot. Woytek / Legionisci.com





And still... waiting

16.05.2021 Legia - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Mistrzowski mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała był pierwszym, podczas którego kibice mogli zasiąść na trybunach stadionów piłkarskich. Legioniści przygotowali efektowną oprawę, na którą składały się sektorówka ze Starówką, sektorówka z europejskimi miastami, flagi w barwach i pirotechnika na koronie.









Oprawa na meczu z Florą

21.07.2021 Legia - Flora Tallin

Legioniści przygotowali oprawę również na meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Florą Tallin. Na Żylecie pojawiła się sektorówka barwówka oraz flagi na kijach i ognie wrocławskie.





fot. Woytek / Legionisci.com









Never forgive, never forget

10.08.2021 Legia - Dinamo Zagrzeb

Podczas spotkania 3. rundy el. Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb zaprezentowana została oprawa nawiązująca do rocznicy Powstania Warszawskiego. Pojawiły się białe i czerwone szarfy z nazwiskami poległych Powstańców, podwieszany znak Polski Walczącej, race i ognie wrocławskie.







D=F Duck UEFA

26.08.2021 Legia - Slavia Praga

Spotkanie 4. rundy el. Ligi Europy ze Slavią rozpoczęło się od prezentacji oprawy na trybunie Deyny. Rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca kaczuszkę oraz logo UEFA. Całość przyjęło formę rebusa, bowiem na kaczce (po angielsku "duck") pojawił się dopisek "D = F".



fot. Woytek / Legionisci.com









Ultras Legia w Krakowie

29.08.2021 Wisła Kraków - Legia

Na początku wyjazdowego meczu z Wisłą Kraków w sektorze gości zaprezentowana została oprawa. Legioniści rozwinęli sektorówkę z napisem ULTRAS LEGIA na wzór flagi, a całość uzupełniły race odpalone na koronie stadionu.









Kneel before his majesty

30.09.2021 Legia - Leicester City FC

Jedna z bardziej spektakularnych i niezwykle wyrazista w swojej wymowie oprawa zaprezentowana została podczas meczu Ligi Europy z Leicester City. Na żylecie rozwinięta została sektorówka z królem w barwach, której towarzyszył transparent Kneel before his majesty. Całość pojawiła się w momencie, kiedy piłkarze Leicester klęczeli na boisku.