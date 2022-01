Podsumowanie roku

Liczby Legii 2021

Niedziela, 2 stycznia 2022 r. 11:50 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie minionych 12 miesięcy przez pryzmat liczb. Liczb oznaczających nie tylko kwoty zarobków czy transferów, ale również lat spędzonych przy Łazienkowskiej przez graczy, którzy odeszli. Zapraszamy do lektury corocznego podsumowania.



0 - tyle remisów zanotowała Legia Warszawa w rundzie jesiennej obecnego sezonu. Legioniści jako jedyni w lidze nie zremisowali żadnego spotkania.



1 – Artur Boruc. Nasza „jedynka”, bez której obecnie ciężko wyobrazić sobie pierwszy skład Legii. Dawał dużo spokoju w bloku defensywnym i bardzo często bronił nasz zespół przed stratą bramki.



2 – jak dwa zaległe mecze z tej rundy. Od początku mówiło się, że jeśli Legia wygra dwa przełożone spotkania, to odrobi straty do czołówki tabeli. Legioniści rozegrali już jeden z tych meczów - wygrali wprawdzie 4-0 z Zagłębie Lubin, jednak strata do zespołów zajmujących czołowe miejsca wciąż jest bardzo duża.



3 – liczba trenerów, którzy prowadzili Legię w tym roku. Czesław Michniewicz pracował w stołecznym zespole od 21 września 2020 roku do 25 października 2021 roku. Po jego zwolnieniu stery przejął Marek Gołębiewski, ale on popracował jedynie do 13 grudnia 2021 roku. Zastąpił go Aleksandar Vuković, dla którego jest to drugie podejście do stanowiska pierwszego trenera Legii.



4 – tyle sezonów czekaliśmy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. W sezonie 2016/2017 legioniści grali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dzięki zajęciu 3. miejsca w tabeli, wiosną zagrali w Lidze Europy. W dwumeczu z Ajaxem Amsterdam przegrali wówczas 0-1. Tym razem nie udało się wywalczyć awansu z grupy.



5 – najwięcej zdobytych bramek w jednym meczu przez Legię. Stało się to 20 lutego, kiedy to zespół z Warszawy pokonał 5-2 Wisłę Płock. Bramkowym łupem podzieli się Luquinhas, Filip Mladenović (obaj po dwie bramki) oraz Bartosz Kapustka. Legioniści już nie powtórzyli tego wyczynu w kolejnych meczach.



6 – to numer jedynego prawego obrońcy w składzie Legii, Mattiasa Johanssona. W zeszłym sezonie trener Michniewicz miał do dyspozycji trzech prawych wahadłowych. Teraz został w składzie jedynie Szwed, który jednak nigdy nie występował na prawym wahadle.



7 – chyba przeklęty jest ten numer w zespole Legii. W przeszłości z „7” na plecach występowali tacy zawodnicy, jak Jorge Salinas, Piotr Giza, Michal Hubnik czy najlepszy pianista Steeven Langil. Teraz z tym numerem Lirim Kastrati, podobno najszybszy zawodnik w Europie. Niestety, póki co Kastrati nie spełnia oczekiwań. W 16 oficjalnych meczach zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.



10 – tylu nowych zawodników latem trafiło do Legii (Lirim Kastrati, Ihor Charatin, Lindsay Rose, Jurgen Çelhaka, Yuri Ribeiro, Joel Abu Hanna, Mahir Emreli, Maik Nawrocki, Josué oraz Mattias Johansson). Tylko Josué oraz Maik Nawrocki odgrywają jakieś role w zespole. Pozostali są kontuzjowani lub kompletnie niezauważalni na boisku. O ile w ogóle grają.



13 – liczba porażek Legii w Ekstraklasie w rundzie jesiennej obecnego sezonu. Tak złej rundy nie pamiętają najstarsi górale. Legioniści wygrali w lidze tylko pięć meczów, natomiast pozostałe przegrali. Żadna z pozostałych drużyn nie ma na swoim koncie tak wielu porażek.



14 – tylu zawodników latem odeszło z Legii. Klub nie przedłużył umów z Pawłem Wszołkiem (obecnie Union Berlin), Walerianem Gwilią (Raków Częstochowa), Igorem Lewczukiem (Znicz Pruszków), Marko Vesoviciem (Qarabag FK), Radosławem Cierzniakiem (bez klubu) oraz Mateuszem Cholewiakiem (Górnik Zabrze). Z wypożyczenia do Legii do swoich klubów powrócili Nazarij Rusyn, Artem Szabanow oraz Joel Valencia. Sprzedano także Josipa Juranovicia do Celtiku Glasgow oraz Ariela Mosóra do Piasta Gliwice. Maciej Rosołek trafił na wypożyczenie do Arki Gdynia, Mateusz Kochalski do Radomiaka Radom, a Jasur Yaxshiboyev do Sheriffa Tiraspol.



16 – Piłkarze Legii zdobyli w minionym roku 16. w historii mistrzostwo Polski. Legioniści zapewnili sobie tytuł już na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu, wyprzedzając Raków Częstochowa. Ta liczba wiąże się też z serią kolejnych, ligowych spotkań bez porażki naszego zespołu. Seria zakończyła się w 2. kolejce obecnego sezonu, po porażce 1-3 z Radomiakiem Radom.



17 – takie miejsce zajmuje obecnie Legia w tabeli Ekstraklasy. Legioniści przerwę zimową spędzają w grupie spadkowej, ze stratą trzech punktów do pozycji zapewniającej utrzymanie. Za nimi w tabeli plasuje się jedynie Bruk-Bet Termalica Nieciecza.



19 – tyle bramek w rundzie jesiennej zdobyli piłkarze Legii w 18 ligowych kolejkach. Gorszą zdobyczą bramkową mogą "pochwalić się" tylko piłkarze Warty Poznań (14 bramek), natomiast tyle samo goli strzelili zawodnicy Górnika Łęczna.



20 – tylu zawodników zadebiutowało w tym roku kalendarzowym w barwach Legii. Spośród debiutantów najwięcej meczów rozegrał Ernest Muçi (34), natomiast najmniej Rui Gomes i Jasur Yaxshiboyev (po 1).



27 – 27 grudnia 2021 roku. Tego dnia nastąpiła ważna zmiana personalna w Legii - Radosława Kucharskiego na stanowisku dyrektora sportowego zastąpił Jacek Zieliński. Na efekty jego pracy trzeba jednak trochę poczekać.



31 – z takim numerem miał występować w Legii Nazarij Rusyn. Miał on pełnić ważną funkcję w zespole, ale tak się nie stało. Zapamiętamy go głównie z odmowy gry w rezerwach i wpisów w mediach społecznościowych.



44 – tylu zawodników zagrało chociażby w jednym meczu w barwach Legii w minionym roku. Najwięcej meczów rozegrali Bartosz Slisz i Mateusz Wieteska (po 50), najmniej natomiast Rui Gomes, Joel Valencia, Radosław Cierzniak, Marko Vesović, Nazarij Rusyn oraz Jasur Yaxshiboyev (po 1).



50 – po 50 występów na swoim koncie w minionym sezonie mają Mateusz Wieteska oraz Bartosz Slisz. Najwięcej czasu na boisku spędził Wieteska (4403 minuty), który rok 2021 może zaliczyć do udanych.



54 – tyle meczów legioniści rozegrali w 2021 roku - 34 w lidze, 5 w Pucharze Polski, 6 w eliminacjach do Ligi Mistrzów, 8 w Lidze Europy wraz z eliminacjami oraz jedno o Superpuchar Polski.



64 – w 64. minucie swoją premierową bramkę w pierwszym zespole Legii strzelił Szymon Włodarczyk. Młody napastnik zdobył zwycięskiego gola w meczu przeciwko Motorowi Lublin w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Tym samym Włodarczyk jest najmłodszym strzelcem Legii w minionym roku.



304 – tyle oficjalnych meczów w barwach Legii ma kapitan zespołu Artur Jędrzejczyk. Doświadczony zawodnik zdobył do tej pory 9 bramek. Warto jednak wspomnieć, że piłkarz zmaga się z kontuzją, przez co nie mógł wystąpić w kilku jesiennych spotkaniach.



772 – tyle minut trwała seria Legii bez straty bramki. Skończyła się na początku obecnego sezonu, kiedy Mateusz Radecki z Radomiaka Radom pokonał Kacpra Tobiasza.



3 000 000 euro – według transfermarkt, tyle otrzymała Legia za sprzedaż Josipa Juranovicia do Celtiku Glasgow.



∞ - Z przymrużeniem oka... Wydaje się, że tyle wizji na prowadzenie zespołu powstało w Legii podczas minionego roku. Zmieniali się zawodnicy, trenerzy, dyrektorzy...