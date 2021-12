PamiętaMY

Kolejna legijna paczka dojechała na Kresy

Niedziela, 26 grudnia 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii jak co roku zorganizowali przed Świętami Bożego Narodzenia kolejną odsłonę akcji - "Legijna świąteczna akcja na Kresy", w ramach której świąteczne paczki, zostały wręczone polskim rodzinom zamieszkującym Kresy. W drogę ruszyły dwa wypchane po dach busy, w których upchniętych zostało 160 paczek.



Legioniści zawieźli po 50 paczek do szkół w Pakienie i Szumsku. "Pozostałe rozwieziono bezpośrednio do wcześniej wytypowanych rodzin, do ich domów. Skutkowało to rekordową liczbą przejechanych kilometrów, która wyniosła ponad 1500 km! Szacunek i ogromne podziękowania dla Krzyśka i Pawła, którzy odwalili naprawdę kawał dobrej roboty. Zwłaszcza, że w jednym z busów 'wysypał' się przegub, ale dzięki zaprzyjaźnionemu polskiemu warsztatowi w Wilnie (Władeczku, podziękowania i ukłony), po niepewnej co do możliwości zdobycia potrzebnej części nocy z piątku na sobotę, udało się przywrócić sprawność naszego wehikułu. Cóż, reszta na zdjęciach, których jak na możliwości tylko dwóch osób i tak jest sporo, a wszystko z myślą o Was, żebyście choć w ułamku mogli zobaczyć jak wyglądają rezultaty Waszej ofiarności. Wszystkim Wam, niezależnie od stopnia zaangażowania, serdecznie dziękujemy! I jak mantrę powtarzamy, bez Waszego wsparcia i tej umiejętności dzielenia się z bliźnim, nic byśmy nie "ulepili". To Wasza akcja, której my jesteśmy jedynie wykonawcą. Dziękujemy raz jeszcze i przekazujemy najserdeczniejsze, gorące życzenia od polskiej Wileńszczyzny słane do Korony. Dodać należy, że towar na 25 paczek przekazaliśmy też dla Powstańców Warszawskich, które to paczki skonfekcjonowali wolontariusze z Domu Wsparcia Powstańców Warszawskich na Nowolipiu.



No i tradycyjna lista darczyńców i równie tradycyjnie bez stopniowania, czy jakiejś ustalonej kolejności. Każdy dawał to co mógł i ile mógł i to się liczy, choć niektórzy rzeczywiście przeszli wszelkie oczekiwania w swym zaangażowaniu. Na uwagę zasługuje rosnąca liczba szkół, która włącza się do tej corocznej akcji i uznajemy to za także rosnący przejaw zaufania do nas, ale to już 12 edycja paczki bożonarodzeniowej (z tymi wielkanocnymi i innymi, to już chyba i my się nie doliczymy w twardej cyfrze ile ich było:), więc siłą rzeczy faktycznie gdzieś tam o nas słychać w tej materii. O nas, czyli Legii Warszawa! Gronom pedagogicznym, rodzicom, a także samym uczniom, pięknie dziękujemy. I widzimy w tym wspaniały przykład kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia" - relacjonują organizatorzy akcji.



Legijne grupy i dzielnice:

Grupa Nowodworska czyli Nowy Dwór Mazowiecki, Ursynów - Narodowy i Legijny, FC Garwolin, Legioniści z Augustowa, Marek, Mińska Mazowieckiego, Legia z Dublina (czyli nasi "Irlandczycy":) Anin-Międzylesie, Pomorscy Legionisci , zjednoczeni we wspólnym działaniu: Żoliborz/Zambrów/Sokołów/Ostrów Mazowiecka, Krewcy Legionisci, legijne: Ochota, Zielonka, Parysów, Mokotów, chłopaki z Fanatico 5(L)1 i PSW (Prawa Strona Warszawy), FC Rzeszów, Okuniew, Kraśniccy Legioniści.



Firmy, grupy i osoby fizyczne:

MaGokm - Grzegorz Kubat, Marcin Pilacinski s. c., klubowicze z Siłowni SFC24, GRH Bluszcz(!), Konrad Kosk z Agnieszką, Izą i przyjaciółmi, Marek 1987, Marta Popowska, Kasia Plewka, Piotrek "Ochudzki" ze znajomymi, Kamil Qchar, Bartek Bednarz, Mateusz Pilch, Arek Kucza, Emil Walczak, Marek z Kobyłki, Rafał z Kocka, Łukasz z Gdyni wraz z bratem, Aleksander Gołębiewski, Marcin Duś, Łukasz Kwiatkowski i wszyscy ci, którzy tradycyjnie (a jest Was sporo:) odmawiają podawania swych personaliów i najczęćciej mówią: Legia Warszawa.



Szkoły:

Katarzyna Dudkiewicz i Szkoła Podstawowa nr 6 Ząbki, Szkoła Podstawowa nr 190 w Warszawie, Krystian Konopa - Szkoła Podstawowa nr 16 w Warszawie - Klasa 5s, Sławomir Dmoch - Szkoła Podstawowa nr 307 oraz 400 w Warszawie, Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w Górznie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Parysowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Trąbkach/Hucie Czechy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wildze, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej, Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zryw Sobolew, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 3 Zespołu Szkół nr 3, również w Nowym Dworze Mazowieckim.



To co? Do następnego! A tymczasem raz jeszcze Zdrowych i Wesołych!