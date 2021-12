Najlepsze mecze Legii w 2021 roku

Czwartek, 30 grudnia 2021 r. 11:55 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Jak co roku prezentujemy zestawienie najlepszych meczów Legii Warszawa. Pamiętacie cztery bramki Tomasa Pekharta w jednym meczu? Fenomenalne 30 minut warszawiaków w starciu z Pogonią Szczecin czy spotkanie w Moskwie lub wygraną w Leicester? Zapraszamy do lektury.