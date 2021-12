Legia stara się o Szysza i Porębę

Jak podaje portal Interia.pl Legia Warszawa pracuje, aby zimą do zespołu dołączyło dwóch graczy Zagłębia Lubin: 23-letni Patryk Szysz oraz dwa lata młodszy Łukasz Poręba . Cała transakcja może mistrzów Polski kosztować milion euro. O Patryka Szysza Legia starała się już latem, jednak oczekiwania finansowe Zagłębia Lubin przerosły "Wojskowych". Klub z województwa dolnośląskiego chciał za swojego zawodnika aż 2,5 miliona euro. W aktualnym sezonie ofensywnie usposobiony piłkarz Zagłębia Lubin w 18 meczach ligowych czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców oraz zanotował jedną asystę. Łukasz Poręba to odkrycie aktualnego sezonu. 21-latek stał się ważnym ogniwem Zagłębia w środku pola, a w 18 spotkaniach ligowych strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Warto dodać, że obu piłkarzom kończą się kontrakty z klubem po sezonie 2021/22, a jeżeli nie wykazaliby chęci przedłużenia umowy, to mogą takową podpisać z innym pracodawcą już od stycznia.

Vuko dostał 3 świąteczne bombki od Banasika - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl kolejny akt desperacji i zapowiedź fatalnych transferów odpowiedz

Marek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie wierzę... Dwa ogórki ze słabiutkiego Zagłębia - jedynej drużyny od której byliśmy zdecydowanie lepsi w ostatnich kilku miesiącach. Pewnie ich agentem jest niejaki Piekarski, który notorycznie wciska nam szrot. Może od razu poszukajmy wzmocnień z I ligi?



Polscy młodzieżowcy są przepłaceni i nie mają umiejętności do gry w europejskich pucharach. Co z tego, że ktoś przepłaci i da za nich 5-6 mln euro jak za Karbownika, jak potrafią oni utrzymać formę góra pół sezonu?



Dobrym kierunkiem są Polacy wyszkoleni lub ograni na Zachodzie jak Nawrocki czy Wszołek, tylko czy oni będą chcieli przyjść do naszej ogórkowej ligi? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wam i tak nie dogodzi kogo bysmy nie sciagneli :)

Slisza za 1 mln euro zle

Obcokrajowcow za 1 mln zle

Boruca zle bo gruby

Messi ? Tez pewnie zle. odpowiedz

Szpaku - 1 godzinę temu, *.net.pl @grzesiek: Boruc jest gruby, to są fakty. odpowiedz

Meteor - 12 minut temu, *.plus.pl @Szpaku: Ale robi swoje, bez niego to mielibyśmy kilka ładnych bramek jeszcze więcej w plecy. odpowiedz

Sebo(L) - 2 minuty temu, *.centertel.pl @Meteor: sęk w tym, że chodzi o to żeby gruby Boruc potrafił wybronić 2 czy 3 mecze swoimi interwencjami a nie wpuścić tylko 3 bramki w meczu. Takie są fakty. Potrzebny młodszy bramkarz z doświadczeniem jak chociażby Białkowski. Strączek? Nie podoła presji jaką jest gra w Legii i tego jestem wręcz pewny. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szysz ok, ale ten Poręba?! Toż to drugi Slisz będzie. odpowiedz

dudek - 1 godzinę temu, *.185.182 @Sebo(L) : nazwisko adekwatne do dyscypliny odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Raczej dobry ruch. Powinniśmy kupować polskich zawodników i do tego perspektywicznych . odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba lepiej mln euro wydać na inne transfery a szybsza i Porębę zakontraktować od stycznia a w lato przyjdą z darmo... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Fajnie by bylo zeby Legia sie zainteresowala jakims napastnikiem a nie 6 i 7 srodkowym pomocnikiem. Odejdzie ten Emreli w koncu i zostaniemy z reka w nocniku. odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.chello.pl Ale wy gledzicie kto by nie przyszedł to i tak będzie wam nie odpowiadał (L) odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.inetia.pl Kolejne zakupy bez głowy. Po co nam kolejni środkowi pomocnicy . Nam są potrzebni -bramkarz , środkowi obrońcy, prawy i lewy skrzydłowy . Oraz napastnik który potrafi strzelać z daleka. No i trener. odpowiedz

Aimar - 2 godziny temu, *.inetia.pl Po to nam środkowi bo środka nie mamy. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jeszcze Furman, Wolski, Jakubik i Alomerovic. Mioduski,Kucharski , Kastrat, Charatin, Rose , Abu,Ikea,Hołownia,Miszta, Pekhart,Lopes WON odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Hiszpan: Tak bardzo zależy tobie na spadku z ligi? odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Hiszpan:



no, ten Jakubik z Siedlec z gwizdkiem byłby niezły odpowiedz

Kkkk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Akt desperacji, zero pomysłu.0 odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Kkkk: Dlaczego zero pomysłu? Szykują się na Szysza od roku. To jest realizacja jakiegoś planu (pomysłu). Czy dobry ten plan to inna sprawa. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Kkkk: serio? Przeciesz Szyszem itneresuja sie juz od 3 lat, Poreba fajnei zapowiadajacy sie pilkarz, z Karabachu to co chwile kogos chcemy. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Słusznie, trzeba osłabiać konkurencję w walce o utrzymanie. ;) odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Paweł: Brawo! Wygrał pan bon towarowy.

:-) odpowiedz

Legion63 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Jasio: Tak jest a jakby dzwonił Gorbaczewski z Mławy to powiedzcie mu że wszystko jest na dobrej drodze odpowiedz

Sen o - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Chore w dalszym ciągu słabi biorą słabych. Może jakiegoś reprezentanta? Polaka. Młodych mamy w bród poczynając od bramkarzy a jakości brak. Szukamy bramkarza a Kochalski Miszta Tobiasz Gabrylak itd niech szukają klubów. odpowiedz

zaba285 - 13 minut temu, *.grupaping.pl @Sen o: akurat Tobiasz jak już dostał szansę to nie było źle. jakiś dużych baboli nie wpuszczał. nie wiem dlaczego bardziej ceniono Misztę, ten to powinien szukać klubu odpowiedz

Dziaduszko - 3 godziny temu, *.centertel.pl Spolszczyć Legię i to jak najszybciej.Wszystkich Portugalczyków oddać nawet za darmo i nie mówcie mi o Josue ,że dobry.W Legii muszą grać Polacy i przydałoby się trochę więcej chłopaków silniejszych od Szysza bo przy Radomiaku wyglądaliśmy jak trampkarze przy dorosłych mężczyznach.Przywrocić normalność.Prawdziwa piłka to nie football manager odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Dziaduszko: "Prawdziwa piłka to nie football manager" mówi gość, który twierdzi, że "wszystkich Portugalczyków oddać nawet za darmo" odpowiedz

dziaduszko - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Jasio: Hehehh ok spoko trafiony ale nie zatopiony:) Widzę,że lubisz łapać za słówka ale nie masz dość odwagi odnieść się do całej wypowiedzi. odpowiedz

kuba (L) - 3 godziny temu, *.interkam.pl To byłoby bardzo pozytywne. Młodzzi , dobrze grający , a do tego Polacy odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @kuba (L):

Są Polakami to racja.

Z tym "młodzi" to bym się nie rozpędzał - Szysz ma 23lata.

Dobrze grający? Trochę zaszalałeś. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Nie przyjdą. To by było zbyt logiczne.

Jakiś Albańczyk, Uzbek i Portugalczyk urodzony na Cyprze to tak. odpowiedz

Radek - 3 godziny temu, *.com.pl W końcu Polacy, a nie zagraniczny szrot który zarabia ogromne pieniądze i nic nie gra. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma kasy to bierzemy szrot z ekstraklasy odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.113.189 @(L): Jeszcze nie przyszli, nie zagrali a już wiesz że to będzie szrot u nas. Możliwe, że będzie tak jak piszesz ale lepszy szrot z młodych Polaków, niż geniuszy strzelających mnóstwo bramek z wolnych Josue, tego którego Vuko nawet na kolanach będzie prosił czyli Emreli, geniusza Charatina, szybszego od bolidu F1 Kastratiego czy żenującego Mladenovicia. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Tomek: Jeszcze nie przyszli, nie zagrali a już wiesz, że będą lepsi niż Josue, Kastrati i Emreli. odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 @Jasio: Nigdzie nie napisałem, że będą lepsi ale jak ma być syf to lepiej jak będą robić go Polacy, przynajmniej zrozumieją k.. i ch... które w ich stronę polecą odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Tomek: spox odpowiedz

