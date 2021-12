Przed meczem z Radomiakiem, kibice Legii prowadzili zbiórkę dla psów ze schronisk w ramach akcji "Są takie psy, którym należy pomóc". Przed Świętami wszystkie zebrane dary zostały przekazane do Pogotowia Dla Zwierząt. Dziękujemy wszystkim kibicom za zaangażowanie i pomoc dla zwierząt będących w potrzebie.

WFH - 5 godzin temu, *.chello.pl brawooooo odpowiedz

Kibic - 10 godzin temu, *.orange.pl Super akcja????????????❤???? odpowiedz

Le Ja - 6 godzin temu, *.orange.pl @Kibic: Pytasz? odpowiedz

