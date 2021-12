Legia zainteresowana ukraińskim bramkarzem

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rikki - 2 godziny temu, *.net.pl Się Mioduskiego Dziady nie nauczą i dalej brną w szrotex zamiast kupić w miarę młodego perspektywicznego a nie emeryta co przyjdzie i rozpocznie półroczną "kurację" .

Świąteczne dyrdymaly i metody myślenia mogą zwalić z nóg odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.chello.pl Ku....tylko nie to

odpowiedz

Coachbiedronka - 3 godziny temu, *.stimo.net To już lepiej nie robić transferów,swoją drogą ilu z tych piłkarzy ma potencjał sprzedażowy,czym kieruje się nasz specjalone mister Kucharski,jakim cudem znajduje niektóre wynalazki,Ciekawy jestem jakby grał Rose z Abu Hanna przy większej liczbie szans może czas przestawić Jędrzejczyk na prawą stronę.usi nastąpić prawdziwe odkurzanie bo na dywanie leży za dużo s...i. Za ponad milion euro mielibyśmy niezłego grajka z ligii serbskiej.Scauting leży ,Akademia leży,ci zawodnicy trenują jak przedszkolaki,bez wysiłku niema nic, pora zacząć zmieniać zawodników bo mamy bardzo leniwa kadrę. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Były zakusy na chłopaka że Stali Mielec.

Co z nim? odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Lupus: piekarskiemu włączył się przelicznik w rublach. Bramkarz Stali pójdzie do Rosji. Nie ważne czy to dla niego dobre ważne że kasa będzie się zgadzała dla menago. odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl co Mioduski się wygłupia z tymi bramkarzami on będzie grał samymi bramkarzami w dodatku ukrainiec żaden się w Legii nie sprawdził a po drugie co w Legii robi Dowchań ma tylu młodych podobno obiecujących i żadnego nie potrafi wypromować odpowiedz

Urs72 - 5 godzin temu, *.chello.pl Zaczyna się ...... odpowiedz

pomysły - 5 godzin temu, *.getfiber.pl To nie lepiej z Radomiaka ściągnąć Kochalskiego? Wybronił im awans do ekstraklasy zepsuliście mu sezon to może coś w zamian? odpowiedz

ding - 5 godzin temu, *.chello.pl Ten "arabski Al-Fateh" to z jakiego państwa jest dokładnie? odpowiedz

Stary - 5 godzin temu, *.aster.pl Może już dosyć tych Ukraińców. Co jeden to coraz większy niewypał. Brać Białkowskiego albo wypożyczyć Majeckiego. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Stary: Bialkowski ma kontrakt, nie da sie go wyciagnac, dopiero jak mu sie skonczy to wroci. Majeckiego nie wypozycza do Polski, a poza tym tam zaraz pewnie Kovac odejdzie i nowy trener to tym bardziej go nie puszcza teraz. odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Nie kojarzę typa. odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.plus.pl Nasz prezes/właściciel Dariusz SZOPENI ŁEB dalej nic nie zrozumial.

Nic a nic. Nawet stare polskie porzekadło mówi że mądry Polak po szkodzie.



Czyżby szkoda dopiero miała nadejść aby mądrość przyszła...? odpowiedz

Kucharski szkodzi !Naszej Legii! - 6 godzin temu, *.120.70 A Kucharski dalej swoje, wychodzi na to że Mioduski boi sie Kucharskiego i to Kucharski rzádzi a nie Mioduski, jak tak dakej bèdzie to kibice obydwu panòw z piskiem opony taczki wywiozá ich z Legii! odpowiedz

Shelest - 6 godzin temu, *.mm.pl Białkowski ! odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.orange.pl @Shelest: Dokładnie! Prędzej taki Białkowski zostwi serce na boisku niż jakiś tam Ukrainiec! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 6 godzin temu, *.btcentralplus.com Mioduskiemu zalezy aby Ukraincy przychodzili na stadion. odpowiedz

bum - 7 godzin temu, *.237.107 Legia się wzmacnia na 1szą ligę hahahaha.

Ten kabaret może zakończyć się jedynie tragedią... odpowiedz

ksieciunio - 7 godzin temu, *.chello.pl znów szrot............

odpowiedz

P(L)EBAN - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Skoro dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Ukrainy w tym raz 45 minut to brać tego kocura z zamkniętymi oczami!!!!!! Nie ma lepszego skauta niż kucharski!! odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.centertel.pl Kabaret w Legii trwa w najlepsze! Po Albańczykach,Uzbeku, Azerze, Francuzie z Mauritiusa, Portugalczyku z bezrobocia, czas na dwóch rokujących (mniej lub bardziej) Polaków z flegmatycznego Zagłębia,reprezentanta Wysp Zielonego Przylądka z Azerbejdżanu,i Ukraińca z Arabii Saudyjskiej...

I tak..

Młodzi Polacy mają stanowić o sile drużyny grającej pod dużą presją wyniku,podczas gdy ledwo wyróżnili się w bezpłciowym Zagłębiu. Ale jest potencjał sprzedażowy.

Środkowy 29 letni pomocnik,grał w byle czym w Portugalii, gra w silnej lidze dwóch drużyn.

Bramkarz z Ukrainy gra w lidze piłkarskich ślimaków i niedorozwojów taktycznych.

To się (nie) musi udać!

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ...CORAZ GORZEJ. odpowiedz

Andreas - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Nie. To nie ten kierunek na pozyskiwanie grajków. odpowiedz

Yoł - 7 godzin temu, *.telkab.pl To polaka nie ma? Białkowski, Majecki(wypożyczyć), Tytoń....? To znowu zagraniczny szrot... odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl I już się zaczyna ściąganie szrotu z całego świata.Tym razem emeryt z Ukrainy.Typowe wzmocnienie zespołu w wykonaniu duetu D.M./R.K.



Czy oni się nigdy na błędach nie nauczą.

Po co kolejny bramkarz na ławkę.Młodzi których mamy Tobiasz /Miszta wystarczą tylko trzeba gryźć trawę cały mecz i nie patrzeć się na siebie w obronie jak stado baranów tylko robić to za co się kasę bierze.



Najmana wychodzi na ring dostać wpier... tak jak nasi grajkowie.

Różnica jest taka że Najman to do kisielu z kobietami się nadaje bo to ani wojownik tym bardziej bokser.

Zawodnicy Legii grać potrafią tylko trzeba biegać do każdej piłki jak za czasów Czerczesowa i tak jak to robi kilka zespołów w naszej lidze typu Pogoń,Raków .Nie da się wygrać meczu wychodząc na boisko z myślą że może uda się nie przegrać odpowiedz

Won - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Cała kucharska xD odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.