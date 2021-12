Emreli: Najprawdopodobniej polecę na obóz z Legią

- W tej chwili skupiam się na odpoczynku. Podoba mi się to. Jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to najprawdopodobniej polecę na obóz z Legią. Póki co, cieszę się wakacjami - powiedział dla azerskiego serwisu rekord.az napastnik Legii Warszawa, Mahir Emreli . - Takie informacje zawsze będą się pojawiać. Czytam wiadomości ze stron internetowych i gazet. Okno transferowe otwiera się dopiero 1 stycznia. Klub może otrzymywać dowolne oferty, ale mi o nich nic nie wiadomo. Jeśli pojawi się jakaś oferta, to dowiem się o niej później. Obecnie jestem zawodnikiem Legii. Nic więcej nie wiem.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Każdy głupek trafia w słupek.Ale qwa 3 razy w jednej akcji?!!!!!! odpowiedz

KibicL - 3 godziny temu, *.plus.pl To odpoczywaj bo od stycznie będziesz zapier… a jak nie to wypad. odpowiedz

Ko(L)o - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak nigdy nie zgadza się z większością wpisów, dałbym mu szansę, tylko niech zapier..la. Nawet jak się nie sprawdzi to można za Niego łyknąć parę jejro, chłop ma potencjał. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Lebiega 100% odpowiedz

kuba - 3 godziny temu, *.net.pl Robia z niego medialne lizusy niewiadomo kogo, oprócz kilku goli z początku teraz to piach, dno i kilo mułu. Do takiego Niko to sześciu takich Mahirków by podjazdu nie miało. Taka prawda. Nie podoba się w Legii to ...

Będziesz wiecznie płakał, to może się to skończyć wieczną jesienią dla Ciebie :) odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl Emreli łaski nie robisz masz kontrakt dostałeś za to kase to masz grać dobrze i solidnie trenować ,a Legi może ciebie puścić jeżeli będzie jej się opłacało a jak będziesz olewał gre w Legii to jest drużyna rezerw i tam będziesz się ogrywał odpowiedz

Coachbiedronka - 3 godziny temu, *.stimo.net @bronek49: można by zrobić klub kokosa i niech biega po schodach ,powinien być reżim wojskowy,jest strasznie leniwy,Emreli odejdzie kibice zostaną,nikt po nim płakał nie będzie. odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Najprawdopodobniej Legia wypłaci ci pensję.



Kopaczu jesteś płaczliwą panienką. Won z Legii laleczko. odpowiedz

Kibolek - 4 godziny temu, *.it-home.pl Wakacje lebiego to masz od początku kontraktu z LEGIA. MIODUSKI WON Z LEGII odpowiedz

Sektor 200 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zaraz powie, że to L chce się z nim rozstać. A on nic nie mówił o odchodzeniu z klubu. Może loczek teraz powinien mu pokazać środkowy paluszek. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl Łaski nie robi ma ważną umowę to musi jechać chyba że zostanie i z rezerwami potrenuje. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Do dubaju poleci na darmowe wakacje, ale już żeby zostać i walczyć o utrzymanie zimą i jesienią to nie... powinni mu ultimatum postawić : albo odchodzi i nie jedzie do dubaju, albo jedzie do dubaju i zostaje do końca sezonu. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl redakcja celowo daje chwytliwe nagłówki i zdjęcia jak niemiecki onet i inne szmatławce - byleby była klikalność i gównoburza... odpowiedz

Biała Siła - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To i ja może pójdę do pracy ??? odpowiedz

S3 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Niech odejdzie. Nie zasługujecie na takiego piłkarza płaczki. Daliście się zmanipulować że wali alko kiedy on wogóle nie pije alkoholu. odpowiedz

Kibic ze Wschodniej - 5 godzin temu, *.play-internet.pl W tej chwili skupiam się na odpoczynku. Podoba mi się to. Niech spróbuje zostać ten lamus. Opluje go z 1 rzędu odpowiedz

Urs72 - 5 godzin temu, *.chello.pl Panu już dziękujemy , pakuj klamoty i wyjazd..... Delikatnie mówiąc odpowiedz

Boxall - 5 godzin temu, *.chello.pl dzięki, łaskawco i wybawicielu odpowiedz

Ktoś - 6 godzin temu, *.orange.pl Z pewnością polecisz. W końcu to Dubaj. Kupisz żonie fajne ciuszki, zrobisz relacje na insta. Po powrocie odejdziesz grzać ławę w jakimś europejskim średniaku. Tego ci życzę w nowym roku. odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.plus.pl Ma ważny kontrakt. Łaski nie robi odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Emreli: "co będzie to będzie, mam wyj...ane i podoba mi się to" odpowiedz

oLaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl o, primadonna się znalazła: "najprawdopodobniej polecę na obóz", ale łaska nas spotkała od gościa co z 4-ch metrów nie potrafi trafić do bramki ale już 2 razy w słupek to tak! : O odpowiedz

Sektor 200 - 6 godzin temu, *.play-internet.pl E jesteś jakby piłkarzem ale z nim nie miałeś styczności. Piłkarz wie co ma robić na boisku Ty lapeto pogubiłeś się. Bedziesz pompował piłki i patrzył jak LEGIONIŚCI trenują w Dubaiu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.