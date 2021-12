Komentarze (9)

mexx - 4 godziny temu, *.chello.pl Pytanie do Redakcji – info o paczkach jest zapewne zaczerpnięte z fejsa OFMC, gdzie są w tym samym wpisie również świąteczne życzenia od Pogoni Lwów dla kibiców Legii. Dlaczego te życzenia ze Lwowa zostały ignorowane na legioniści.com?

To jak paczka na święta idzie z Legii na Kresy to jest git i o tym piszemy, a jak z Kresów idą na Legię życzenia na święta to jest ignor i cisza?

Majk Spajk - 9 godzin temu, *.tele2.se Kombatanci NSZ to osoby w bardzo podeszlym wieku.

Wiec zastanawia mnie, po co im tyle slodyczy? Czekolady, wafelki, torciki, bombonierki, cukierki.

Kto to wymyslil? Kto wpadl na tak fenomenalny pomysl?

Nikt nie pomyslal co starszym osobom jest na prawde potrzebne, ale co tam sa wafelki i cukierki.

Taka akcja na odpyeer dool i pod publike.

@Majk Spajk: tak samo pomyslalem gdy spojrzalem na foto, wiekszosc ludzi w tym wieku choruje na cukrzyce..

@Majk Spajk: Pytałeś bezpośrednio o to wykonawców? Najwyraźniej nie, a było na to ładnych parę lat. W d. byłeś g. wiesz.

Podobno ten, co od lat wypisuje „nie kupujcie szynki Krakus" właśnie zmarł zatruty przedmiotową szynką :D

1916 - 7 godzin temu, *.virginm.net @siewca plotek: hahahahahaha komentarz dnia!;)

To ja zawsze pisze o tej "szynce",i nadal podtrzymuje nie kupujcie tego syfu, lepiej sucha krakowska zamiast tej konserwy.

A jak widac mam sie dobrze bo nie jadam tej mielonki;) odpowiedz

Narodowe Siły Zbrojne do walki z komunizmem !

brawo!

NARODOWE SIŁY ZBROJNE NSZ!!

