Jacek Zieliński dyrektorem sportowym Legii Warszawa

Witam. Głęboka, bardzo głęboka woda dla Pana Jacka Zielińskiego, szczególnie w przypadku zmiany prerogatyw dyrektora ds. sportowych. Mega trudne i odpowiedzialne stanowisko w korporacji, coś jak dyrektor ds. handlowych w firmie sprzedażowej. Pierwszy po prezesie. A tu niebawem trudny czas czeka bo bardzo niedługo trzeba zacząć remisować albo wygrywać mecze. Zobaczymy, życzę powodzenia bo mi Legia leży na sercu ale misja bardzo wymagająca. Jeśli jest coś czego mi brakuje to dwie rzeczy. Pierwszą jest "przepraszam" z ust prezesa bo to jego zarządzanie doprowadziło do tego kryzysu. Drugą jest wspólna konferencja prasowa nowego trenera, nowego dyrektora sportowego i prezesa w którym obydwaj nowo nominowani dostaną kredyt zaufania i publiczne poparcie przynajmniej na czas dokończenia rundy wiosennej. Coś się zarówno kibicom jak i pracownikom z L-ką na sercu którzy mają posprzątać ten bałagan od prezesa należy. A jak będzie to zobaczymy. Liczy się każdy następny mecz i zarówno postawa na boisku jak i wynik meczu. Czas bylejakości w grze Legii Warszawa należy zakończyć. Panie Jacku, panie Vuko powodzenia, wiary w sukces i zwycięstwo oraz mądrego zarządzania i liderowania w Legii Warszawa. Bo nasz Klub potrzebuje Liderów z prawdziwego zdarzenia zarówno na boisku, w szatni jak i na klubowych korytarzach. Pozdrawiam

Teraz już nie mam wątpliwości że Legia spadnie z ligi. Szanuję Pana Jacka za karierę piłkarską - taki nasz Maldini, ale w późniejszych latach był już bez większych osiągnięć. I nagle okazuje się że nowy trener z nowym dyrektorem mają zbudować w kilka tygodni zupełnie od podstaw drużynę zdolną wygrać większość meczów. A do dyspozycji będą piłkarze którzy przez poprzednie pół roku większość meczów przegrali i do tego dojdzie ogromna presja ze strony kibiców i prezesa oraz mobilizacja wszystkich bez wyjątku przeciwników na boisku. Co więcej większość tych piłkarzy to obcokrajowcy którzy w razie spadku zapewne będą mogli bez przeszkód odejść z klubu w którym biją...

Kurde,niby dobrze,że Jacek Zieliński dostał "stanowisko o dosyć duźym znaczeniu strategicznym".Tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju,a jest nią......osoba Dariusza Mioduskiego.Przecież niemożliwe,żeby tak sam z siebie oddał by władzę,a sam by się tylko ograniczył do "finansowania zachcianek" Ziela.Takim qrvom jak Mioduski zwyczajnie nie ufam i zawsze wyczuwam podstęp.Ech,obym się mylił......

Ja również się cieszę z tej nominacji. Wreszcie powiało lekkim optymizmem z miodowego korpo - sztabu.

Sądzę, że w tej decyzji personalnej są co najmniej dwa "ukryte" cele:

pierwszy - oficjalne przeniesienie odpowiedzialności za przyszłe wyniki sportowe osiągane przez pierwszą drużynę na barki nowego dyrektora;

drugi - wprawdzie wyposażenie JZ w tak szerokie uprawnienia ma (ponoć) zapewnić mu dużą autonomię decyzyjną, ale przy jednoczesnym zdjęciu dotychczasowej odpowiedzialności merytorycznej za funkcjonowanie całego pionu sportowego Klubu z bark...Jego prezesa i właściciela.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie należy bacznie obserwować to, w jakim stopniu nowy dyrektor będzie mógł realnie korzystać z przyznanych mu prerogatyw.

Ps.: ewentualna kolejna ściema pijarowska "prezesa dekady" stosunkowo szybko powinna zostać obnażona przez kibicowskie środowisko. No chyba, że jego pięcioletnia "krwawa" nauka zarządzania Klubem zacznie wreszcie przynosić długo oczekiwane efekty. Wprawdzie sam nie do końca wierzę w to, co aktualnie piszę, ale niech tam...!

Serdeczności

