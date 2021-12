Koszykówka

Arka Gdynia 70-88 Legia Warszawa

Poniedziałek, 27 grudnia 2021 r. 19:06 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Arką Gdynia 88-70. Do przerwy legioniści wygrywali 43-30. 2 stycznia Legia zmierzy się w Toruniu z Twardymi Piernikami.



Od pierwszych minut na parkiecie panowało sporo walki i wymiana ciosów z obu stron. Zarówno Legia jak i Arka były w stanie budować zaledwie kilkupunktowe prowadzenie, które jednak szybko niwelował rywal. Po stronie Zielonych Kanonierów najczęściej punktował kapitan, Łukasz Koszarek, a wśród gospodarzy skuteczny był Jacobi Boykins. Wynik pierwszej kwarty w jej ostatnich sekundach ustalił Dominik Wilczek - zawodnik Asseco Arki trafił za trzy punkty, ale to Legia wygrała tę część meczu, 22:21.



Początek drugiej kwarty to lepsza skuteczność warszawian – po celnym rzucie zza łuku Raymonda Cowelsa Legia prowadziła 28:23, a o przerwę w grze poprosił trener Milos Mitrović. Wciąż jednak to goście nadawali ton grze i powiększyli swoje prowadzenie do 13 „oczek” i z taka właśnie przewagą udali się do szatni na półmetku starcia wygrywając 43:30.



Także po powrocie z szatni Zieloni Kanonierzy błyszczeli formą i szybko zdobyli dziesięć punktów z rzędu nie tracąc żadnego. Gdynianie w końcu przerwali złą passę, ale warszawianie mieli wówczas już ponad 20 punktów więcej. Kolejne minuty to już bardziej wyrównana walka, lecz stołeczna ekipa umiejętnie kontrolowała przebieg meczu. Pięć punktów w ciągu kilkunastu sekund zdobył Grzegorz Kamiński, były zawodnik Asseco Arki, a kolejne dwa „oczka” dorzucił Raymond Cowels i przed ostatnią kwartą Legia prowadziła aż 68:43.



Gospodarze starali się zmniejszyć stratę i początkowo robili to z powodzeniem. Ofensywa gości nie działała już tak dobrze, Asseco Arka prezentowała się lepiej w obronie dzięki czemu przewaga Legii zmalała do 19 punktów. Na więcej nie pozwalali podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego, którzy pewnie pokonali rywali 88:70.





- Bardzo chcieliśmy się zrehabilitować za ostatnie niepowodzenia i zrobiliśmy to myślę, że w dobrym stylu. Zagraliśmy po swojemu, tak jak powinniśmy grać zawsze – oczywiście nie było idealnie, ale w tym kierunku powinniśmy iść jeśli chcemy grać jeszcze o wysokie cele w lidze. Teraz przed nami trudny mecz w Toruniu, a później już wrócimy na chwilę do własnej hali i naszych kibiców – powiedział po meczu Grzegorz Kulka.





kwarty: 21-22, 9-21, 13-25, 27-20



Arka Gdynia [punkty, (celne za trzy)]

9. D. Wilczek 16 (4)

89. J. Boykins 12 (2)

11. B. Wołoszyn 9 (3)

10. N. Musić 6 (2)

34. A. Hrycaniuk 4

---

32. A. Bogucki 9

0. A. Durham II 7

8. F. Dylewicz 5 (1)

5. W. Tomaszewski 2

3. I. Olender 0

7. Ł. Walkowiak -

22. O. Perzanowski -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

5. M. Abdur-Rahkman 17 (3)

55. Ł. Koszarek 17 (3)

18. R. Cowels III 14 (4)

11. J. Skifić 13 (2)

50. A. Kemp 6

---

14. G. Kulka 11

31. G. Kamiński 9 (1)

91. D. Wyka 1

0. J. Sadowski 0

2. B. Didier-Urbaniak 0

4. S. Kołakowski 0



Sędziowie: P. Pastusiak, Ł. Andrzejewski, D. Ottenburger

Komisarz: A. Greczyło



