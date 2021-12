Ultras World: Legia ponownie wygrywa

Opublikowano ranking dziesięciu najlepszych ekip ultras według Ultras World. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa wróciła na 1. miejsce w klasyfikacji wszystkich ekip na świecie. Legioniści wyprzedzili m.in.: węgierski Ferencváros, rosyjski Zenit czy serbską Crvenę zvezdę. Pierwsze miejsce Legia zajmowała czterokrotnie - w latach: 2013, 2016, 2017 i 2021. Dwukrotnie była druga - w latach 2014 i 2019. Dwa razy uplasowała się także na miejscu trzecim (w latach 2015 i 2018). Top 10 Ultras World (2021) 1. Legia Warszawa ( Polska ) 2. FK Crvena zvezda ( Serbia ) 3. Zenit Sankt Petersburg ( Rosja ) 4. Olympique Marsylia ( Francja ) 5. Brøndby IF ( Dania ) 6. Djurgårdens IF ( Szwecja ) 7. FC Kopenhaga ( Dania ) 8. Slavia Praga ( Czechy ) 9. Ferencváros ( Węgry ) 10. Ruch Chorzów ( Polska )

info - 2 godziny temu, *.206.39 Ruch na 10 miejscu? to już predzej Wiśle tej z Krakowa nalezy sie 10 miejsce.Slavia za to powinna być troche wyżej. odpowiedz

DZ1 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nawet w czasie p7andemii? :) odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 2 godziny temu, *.plus.pl a wybierał jak zawsze obiektywny w relacjach kibicowskich Bodziach - gospodarze zaje.biście 10/10, goście niesłyszalni w ogóle odpowiedz

Stop segregacji! - 4 godziny temu, *.orange.pl Brawo! Jestem dumny ze kibicuje temu klubowi! odpowiedz

Junior - 5 godzin temu, *.chello.pl Jak zawsze NajlepSi!!! odpowiedz

wie(L)kopolska - 5 godzin temu, *.tpnet.pl jak zawsze najwyższy poziom od lat odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @wie(L)kopolska: najwyższy poziom przede wszystkim kar, i szkodzenia tym samym klubowi... odpowiedz

Zu(L)us - 5 godzin temu, *.centertel.pl Super tak trzymać NS odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ruch Chorzów na 10. miejscu? Chyba jakiś żart. odpowiedz

Jimmy L - 6 godzin temu, *.d1-online.com Kibice najlepsi piłkarze już nie koniecznie. odpowiedz

