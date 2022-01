7-10.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 7 stycznia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Mecz koszykarzy Legii z GTK Gliwice został odwołany z powodu pozytywnych przypadków zachorowań na Covid-19 w zespole z Gliwic. Nasi siatkarze rozegrają wyjazdowy mecz z Gwardią Wrocław, który odbędzie się w poniedziałek.



W poniedziałek o 16:45 nasz zespół juniorów starszych rozegra pierwszy mecz play-off z Dziewiątką Łomża. Rewanż za tydzień w Łomży. Zwycięzca dwumeczu awansuje do turnieju barażowego o awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski U-19.



Dzisiaj w Heerenveen rozpoczną się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim, w których startować będzie panczenista Legii - Marek Kania. Legionista ma realne szanse powalczyć o medal w wyścigu na 500 metrów, który odbędzie się w niedzielę (transmisja w sportowych kanałach Polsatu).



Rozkład jazdy:

08.01 g. 17:00 Legia II Warszawa - AZS UJK Kielce [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

09.01 g. 14:30 SBV Excelsior - FC Den Haag

10.01 g. 18:00 Gwardia Wrocław - Legia Warszawa [siatka]



Młodzież:

08.01 g. 16:30 Piotrówka Radom U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, Radom, ul. Czarnoleska 10]

08.01 g. 17:00 Legia Warszawa U-14 - Pivot Piastów U-14 [kosz, ul. Narbutta 14]

10.01 g. 17:00 Legia Warszawa U-19 - UKS Dziewiątka Łomża U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U15 w futsalu - faza III:

Sobota 8 stycznia 2022 r., Hala SP nr 11 w Mielcu - ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec



Gospodarzem III etapu fazy grupowej MP U15 jest APPN Stal Mielec. Mecze rozpoczną się w sobotę o godzinie 12:00 i potrwają do ok. 16:30. Przeciwnikami grupowymi legionistów z rocznika 2008 będą: Wilga Garwolin, STF Champion Warszawa i Stal Mielec.



- Mecze Legii U14:

12:40 Wilga Garwolin - Legia Warszawa

14:10 Champion Warszawa - Legia Warszawa

15:00 APPN Stal Mielec - Legia Warszawa