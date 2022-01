Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami Toruń

Sobota, 1 stycznia 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po bardzo dobrym występie w Gdyni, przed Legią znacznie trudniejsze spotkanie na początek 2022 roku. W niedzielę legioniści zagrają na parkiecie w Toruniu, a Twarde Pierniki są jedną z niespodzianek obecnych rozgrywek i obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli EBL.



Torunianie co prawda nie najlepiej rozpoczęli obecny sezon, dość późno dokonując transferów zagranicznych graczy. Tego efektem była m.in. wysoka porażka w drugiej serii spotkań w hali OSiR Bemowo z Legią. Tamten mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego wygrali aż 105:68, ale zaraz potem Twarde Pierniki wygrały trzy kolejne mecze na własnym parkiecie, a o wysokiej dyspozycji najlepiej świadczyły późniejsze domowe wygrane z Zastalem Zielona Góra (+18) oraz Stalą Ostrów (+7). Podopieczni Ivicy Skelina wygrali również na trudnym terenie ze Śląskiem we Wrocławiu (+2) i jako jedni z nielicznych pokonali na wyjeździe Czarnych (+17). Twarde Pierniki mają na swoim koncie 11 wygranych w 16 rozegranych meczach i trzy porażki w dziesięciu spotkaniach na własnym parkiecie. W Toruniu zwyciężyli jedynie Anwil, HydroTruck oraz w ostatniej kolejce Trefl.



Właśnie wysoka wygrana sopocian w Toruniu była jedną z większych niespodzianek ostatniej serii gier. Rzadko ekipa z miasta "pierników" traci powyżej 90 punktów (wcześniej tylko w meczu z Legią - 105, MKS-em Dąbrowa - 98 i Anwilem - 92). W rywalizacji z Treflem stracili 92 punkty, zdobywając jedynie 73.







Do zmian kadrowych doszło już na początku sezonu. Najpierw zespół opuścił (bez wiedzy i zgody klubu) w połowie września Andre Spight, który rozegrał jedynie dwa mecze. Później pod koniec listopada niespodziewanie z klubu odeszli dwaj czołowi gracze. Pożegnano się wtedy ze świetnym środkowym, Trevorem Thompsonem (trafił do chorwackiego KK Zadar) i rozgrywającym Maurice Watsonem (trafił do Izraela), który był rekordzistą EBL pod względem asyst (średnio 10,9 na mecz).



W miejsce tych graczy pozyskano Roko Rogicia, chorwackiego rozgrywającego, który miał zastąpić Watsona. W czterech meczach Rogić zaliczył 11,8 pkt. oraz 6,5 asysty. Z kolei w miejsce Thompsona sprowadzono amerykańskiego centra (208 cm), Daniela Amigo. Ten na razie notuje średnio 10,3 punktu oraz 4,3 zbiórki. Obu nowym graczom na razie daleko do liczb, które mieli Watson i Thompson. W zespole z Torunia od niemal początku rozgrywek są rzucający James Eads III (12,8 pkt. na mecz, choć tylko 24,5% za 3) oraz Kanadyjczyk grający na pozycjach 1-2, Jahenns Manigat, który zadebiutował pod koniec września, już po odejściu Spighta. Manigat zdobywa średnio 12,7 pkt. na mecz, przyzwoicie rzuca z dystansu (39,2%) oraz notuje 3,1 asysty.



Ponadto chorwacki trener ma do dyspozycji bardzo dobrych polskich zawodników - przede wszystkim Aarona Cela (śr. 12,3 pkt. i 5,1 zbiórki) i Bartosza Diduszko (śr. 9,1 pkt., 42,5% za 3). W rotacji sporą rolę odgrywa dobrze znany z występów w Legii Michał Kołodziej (śr. 6,3 pkt. w 18,5 min.), a także 23-letni obwodowy, Michał Samsonowicz, który gra średnio 11 minut na mecz. Wobec sytuacji kadrowej na pozycji środkowego, Aaron Cel w obecnym sezonie bardzo często występuje jako zmiennik Daniela Amigo, a rzadziej grywa na swojej nominalnej pozycji silnego skrzydłowego.



Legia do meczu w Toruniu przystąpi pokrzepiona pewną wygraną w Gdyni z Asseco Arką. Ten mecz pokazał, że jeśli legioniści grają twardo w obronie, ich atak sam się napędza. Świetny mecz w Trójmieście rozegrał Łukasz Koszarek, który tego dnia mógł liczyć na wsparcie większości zawodników wchodzących na parkiet. Bardzo dobrze w strefie podkoszowej prezentowali się Skifić i Kemp, a atak rywalom utrudniał również Darek Wyka. Nasz podkoszowy, po meczu przerwy, wrócił na parkiet i dał wiele drużynie. Wyka wystąpi również w niedzielnym spotkaniu, a na parkiecie zabraknie jedynie Strahinji Jovanovicia, który wciąż pauzuje po kontuzji odniesionej w Sopocie.



Nasz zespół może pochwalić się bardzo dobrą serię gier z Twardymi Piernikami. Legioniści wygrali cztery ostatnie mecze, z czego trzy spotkania na własnym parkiecie. Długo Legia nie mogła zwyciężyć wyjazdowego meczu w Toruniu, ale pierwszą wygraną na poziomie ekstraklasy w XXI wieku w tym mieście osiągnęliśmy w grudniu zeszłego roku. Wówczas legioniści zwyciężyli 102:94. Chociaż faworytem meczu będą torunianie, Legia nie stoi w niedzielnym meczu na straconej pozycji. Grając z pełnym zaangażowaniem, wygrana jest z pewnością w naszym zasięgu, a ta z kolei sprawiłaby, że do torunian w tabeli trafilibyśmy już tylko punkt.



Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę, 2 stycznia o godzinie 20:00 w Arenie Toruń. Bilety na mecz kupować można na stronie abilet.pl. Na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu, ceny wejściówek wzrosną o 5 złotych. Sprzedaż stacjonarna rozpocznie się w kasie biletowej Areny Toruń o godzinie 18:30. Transmisję spotkania można obejrzeć na platformie Emocje.TV.



TWARDE PIERNIKI TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 11-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,5 / 84,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,7%



Skład: Jahenns Manigat, Roko Rogić, Paweł Sowiński (rozgrywający), James Eads III, Jakub Jagodziński, Michał Samsonowicz (rzucający), Aaron Cel, Wojciech Czerlonko, Bartosz Diduszko, Jakub Dusza, Ignacy Grochowski, Michał Kołodziej, Mikołaj Szumański (skrzydłowi), Daniel Amigo, Szymon Janczak, Mateusz Kruszkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Jarosław Zawadka



Przewidywana wyjściowa piątka: Roko Rogić, Jahenns Manigat, Bartosz Diduszko, Aaron Cel, Daniel Amigo



Najwięcej punktów: Jahenns Manigat 165 (śr. 12,7), Aaron Cel 197 (12,3), James Eads III 179 (12,8).



Ostatnie wyniki: Trefl (w, 89:91), Legia (w, 105:68), Arka (d, 83:75), GTK (d, 99:85), Spójnia (d, 85:77), HydroTruck (d, 82:85), Start (w, 83:85), Zastal (d, 95:77), Stal (d, 105:98), Astoria (d, 102:86), Śląsk (w, 68:70), Anwil (d, 84:92), Czarni (w, 77:94), King (d, 76:69), MKS Dąbrowa (w, 98:92), Trefl (d, 73:92).



Ostatnie mecze obu drużyn:

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 16-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,9 / 78,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 229 (śr. 14,3), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 223 (śr. 13,9), Łukasz Koszarek 152 (9,5).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88).



Termin meczu: niedziela, 2 stycznia 2022 roku, g.20:00

Adres hali: Toruń, ul. Gen. J. Bema 73/89 (Arena Toruń)

Pojemność hali: 6248 miejsc

Ceny biletów: 25 zł (ulgowy), 30 zł (normalny) oraz 50 zł (VIP)

Transmisja: Emocje.TV