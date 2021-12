Wyniki konkursu Wygraj KOPA!

W jesiennej edycji konkursu Wygraj KOPA wzięło udział 378 osób. Najwięcej punktów zdobył i tym samym zwyciężył kargulwln . Wygrywa on oryginalną koszulkę meczową ufundowaną przez naszą redakcję. Drugie miejsce zajął użytkownik kst , a trzecie Kasienka i ms78 . Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Pozostałym dziękujemy za rywalizację i zapraszamy na kolejną edycję już niebawem! Klasyfikacja końcowa Wygraj KOPA 1. kargulwln - 231 pkt. (oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2021/2022) 2. kst - 228 pkt. (legijny t-shirt, szalik) 3. Kasienka - 225 pkt. (legijny t-shirt) 3. ms78 - 225 pkt. (legijny t-shirt) Pełna klasyfikacja konkursu Zwycięzcom wysłaliśmy informacje o nagrodach na skrzynki pocztowe.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic L - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Szkoda, że już nie ma nagród za rundę.np szalik czy bilet. Nieraz kumsci tworzą jakieś gadżety, każdy wie jaka jest ich cena, można coś dorzucić odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.