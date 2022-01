5-6.01: Rozkład jazdy

Siatkarze Legii rundę rewanżową I ligi rozpoczną od domowego meczu z Visłą Bydgoszcz. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o 18:00 w hali OSiR Mokotów, przy ul. Niegocińskiej 2a. Bilety w cenie 10 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny) do nabycia przy wejściu do hali. Z kolei jutro w Arenie Legionowo nasi futsaliści rozegrają spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z AZS-em Politechniką Warszawską. Początek spotkania o 18:00, wstęp wolny. Rozkład jazdy: 05.01 g. 18:00 Legia Warszawa - BKS Visła Bydgoszcz [siatka, ul. Niegocińska 2a] 06.01 g. 14:00 Legia Warszawa U-19 - Start Lublin U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 06.01 g. 18:00 AZ Politechnika Warszawska - Legia Warszawa [futsal, ul. Chrobrego 50b Legionowo]

