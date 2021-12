Po Dubaju sparingi z GKS-em Tychy i Radomiakiem

5 stycznia piłkarze Legii Warszawa kończą urlopy i stawią w Legia Training Center na dwudniowe badania. Następnie zespół poleci do Dubaju, gdzie będzie odbudowywał formę do 22 stycznia. Po powrocie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich sztab szkoleniowy zaplanował dwa sparingi. W piątek, 28 stycznia legioniści zmierzą się z pierwszoligowym GKS-em Tychy, a dzień później, 29 stycznia, z Radomiakiem Radom. Obydwa spotkania odbędą się w Legia Training Center. Wcześniej Wojskowi mają zaplanowane trzy sparingi w Dubaju - drużyna Aleksandara Vukovicia zagra z Botew Płowdiw i FK Krasnodar. Pierwszy oficjalny mecz w 2022 roku Legia Warszawa rozegra na wyjeździe w piątek, 4 lutego o godzinie 20:30 z Zagłębiem Lubin.

