Wszołek wróci do Legii?

???? @LegiaWarszawa planuje pozyskanie zimą Pawła Wszołka. Piłkarz jest na liście Aleksandara Vukovicia, który go ceni. Był zresztą na Ł3 podczas meczu z Zagłębiem. Problemem może być to, że Union Berlin chce na Wszołku coś zarobić. Ale transfer jest realny. @SportINTERIA

:) - 18 minut temu, *.plus.pl Oddać za darmo i płacić żeby wrocil? Mam nadzieję że to ostatki Kucharskiego a Zieliński to zablokuje. odpowiedz

Sobo(L)ew. - 50 minut temu, *.255.115 Co za idioci??? Nikt wam nie pasuje ???????????????????? Proponuje by każdy kupił swój klub i piłkarzy i rządzić. Gwarantuje błyskawiczny spadek do pierwszej i drugiej ligi. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Brać w ciemno. Kastrat na wypożyczenie do Wieczystej. odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.orange.pl No to niech przybywa, traktuje to na pewno jako wzmocnienie! odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 2 godziny temu, *.com.pl Ja pie.dole,mam nadzieję że to nieśmieszny żart. odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia na nim nic nie zarobiła bo nie chciał przedłużyć kontratku a teraz klub musiałby płacić niemcom jeżeli tak będzie to nie jestem za bardzo zwolennikiem jego przyjścia bo znowu będzie grał w kratkie odpowiedz

Robert Szenfeld - 3 godziny temu, *.centertel.pl wracaj odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejny debil, który myślał, że zrobi karierę na zachodzie. 17 minut?! No, geniusz! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Facet ponad pól roku nie grał. Poprzednie pół roku grał, ale słabo. Nam potrzeba piłkarza na dziś. odpowiedz

Kocur - 3 godziny temu, *.telkab.pl @Po(L)ubiony: pojedzie na obóz to sie przygotuje po co ta sraczka odpowiedz

Trener Bramkarzy - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @Kocur: Hahahaha W Legii się przygotuje na obozie, to nastepny paralit co nawet biegac nie umie... Gang Bang odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Jestem za powrotem, ale pamiętajmy, że odchodził z Legii jako rezerwowy.

Był rezerwowym nie dlatego, że ktoś się na niego uwziął, ale dlatego, że pod koniec po prostu był bez formy. Jego gole i asysty są z pierwszej części pobytu w Legii. Pod koniec statystyki miał przeciętne...

To jak z Pekhartem. Jeżeli popatrzyć na jego statystyki w całości to wyglądają one naprawdę dobrze. Ale jak spojrzeć tylko na statystyki z tego sezonu to już są fatalne... odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl @kaktus: Nie grał bo na wahadle grał Juranovic. Nie można porównywać Legi z okresu jego gry do Legi która jest teraz. To dwa różne światy.

Ja za pół darmo niech wraca, każdy kto umie prosto kopnąć jest potrzebny bo nie ma kim grać. odpowiedz

Piotr Niedek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wszołek to bardzo dobry zawodnik jak na polskie warunki, większość chciałaby jego powrotu. Kto tego nie chce jest zwyczajnie wrogiem Legii. To co, że jest przeciętny technicznie, niweluje to świetną kondycją i dobrą szybkością. Braku ambicji nikt mu nie może odmówić. Został odstawiony na rezerwę przez grubasa 711 gdy nie zgadzał się z jego decyzjami i miał swoje zdanie. Tłusty słowik nie tolerował tego i jest bardzo pamiętliwy więc Wszołek nie widział perspektyw w Legii za kadencji "przyjaciela Fryzjera". Takich piłkarzy nam teraz brakuje, dużo biegających, walczących, bezkompromisowych, dających z siebie w każdym meczu wszystko. W Unionie mu nie poszło? To inna liga, różnica poziomów. Bez sensu porównywać 3 ligę w Europie do 30. Na ekstraklasę wystarczy, Vuković go wskrzesi. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak czytam opinie tutaj w komentarzach to serio łapie sie za glowe. Kto to wypisuje bo na pewno nie aktywni kibice Legii.

Wszołek to najlepszy pilkarz z przed obecnej degregolady. Zamiast sie cieszyc to narzekacie. Kur******** odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @grzesiek: kolejny do reanimacji. Więcej męczy słabych niż dobrych a peselu nie oszukasz. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Andreas: chyba nie ogladales meczow z jego udzialem zbyt duzo. Za michniewicza owszem może i zaczął grać słabo ale za michbiewicza to nawet luqinhas grał słabo. Za Vukovicia grał dobrze i bardzo dobrze a jak nie ogladales tych meczow to sie nie udzielaj. Bo ja za Vuko ogladalem wsYstkie praktycznie. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @bum: no coz jak widać. Co osoba to opinia. Ale skoro Vuko ktory jest trenerem czy wam sie to podoba czy nie jest zainteresowany sciagnieciem go i go sciagną i bedzie grał dobrze to mam nadzieje ze odszczekacie to co piszecie :))))) a jak bedzie grał słabo sam z checia odszczekam odpowiedz

RR - 2 godziny temu, *.prosoft24.pl @Andreas: Choćby nawet. Więcej drużynie może dać przez 15min. niż Kastrati przez 90min. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Trenerze...

Dyrektorze sportowy...

Daje zielone światło!!!!

Można robić transfer ! odpowiedz

Człowiek znikąd - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Te Twoje zielone światło na pewno kogokolwiek obchodzi. Nikt się z Twoim zdaniem nie będzie liczył śmieszny dzieciaku. A Twój lekarz jakie Ci daje, jest szansa na poprawę stanu psychicznego? odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Człowiek znikąd: czyli, dokładnie jak z Twoim mongole znikąd. I na co się napinasz dzbanie? A z lekarza sam skorzystaj. Tylko na nogi, bo na głowę już za późno. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.orange.pl Każdy będzie lepszy od tych co grają obecnie.

A Wszołek to już klasa przy obecnych wkładach. odpowiedz

Simon - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl To sportowo smutne, ale to wzmocnienie... odpowiedz

Real deal - 4 godziny temu, *.virginm.net Lepszy niz nic ,miewal dobre mecze.Konkurencja jakas bedzie,a o to chodzi chyba.Pewnie jakies ambicje ma ,bo zagrac w tym Unionie pare minut ,jak na bylego gracza ligi angielskiej I wloskiej to troche wstyd.Chyba ze juz o emeryturce mysli I tylko dochapac gdzie sie da. odpowiedz

Witamy w piekle - 4 godziny temu, *.plus.pl Oby to nie była prawda. odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.chello.pl Totalnie się skompromitował w przeciętnym Union Berlin. Ale może na obecną Legię wystarczy... odpowiedz

Grundol - 5 godzin temu, *.plus.pl Ty mniej gorzałka pij ty do Legii Warszawa wracasz ciulu jeden ty odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.chello.pl w walce o utrzymanie może się przydać :) odpowiedz

Czech - 5 godzin temu, *.plus.pl Widać jaki ma potencjał skoro ma wrócić do drużyny z końca tabeli a z drużyn z czołówki nikt o nim nawet nie wspomina. odpowiedz

antek - 5 godzin temu, *.. brac do sekci lekkoatletycznej odpowiedz

Super(L)asek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Niech wraca i to szybko odpowiedz

Do lol - 5 godzin temu, *.plus.pl Już jeden taki jest biegać umie- Kastrati się nazywa odpowiedz

Kazimierz wegrzyn - 5 godzin temu, *.plus.pl Był w Anglii w Niemczech jeszcze jest, grał trochę we Włoszech,w Polsce też to może teraz niech do Brazylii idzie razem z Paulo Sousą? odpowiedz

lol - 5 godzin temu, *.. jak potrafi biegac to brac odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl A czy Papszun go chce? odpowiedz

:// - 5 godzin temu, *.plus.pl @Pawełek: Jakby go chciał to Wszolek by negocjował z Rakowem. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl @Pawełek: A czy Zieliński Papszuna chce? odpowiedz

Piłkarski poker - 5 godzin temu, *.plus.pl Ciekawe czy teraz będzie też tak marudził o zarobkach czy weźmie to co mu zaproponują.Powinni mu teraz dać tyle samo co miał albo mniej bo to on jest teraz na musiku my nie musimy na siłę go brać. Tylko niech rozwiąże umowę w Unionie żeby nic nie płacić za niego. odpowiedz

Antyczesio - 5 godzin temu, *.plus.pl @Piłkarski poker: Proste bo budżet drużyny do której przychodzi co broni się przed spadkiem jest mniejszy od drużyny walczącej o mistrza i puchary z której odchodził w lato:) odpowiedz

Realista - 5 godzin temu, *.plus.pl Idź do Lubina odpowiedz

Anty Vuko - 5 godzin temu, *.centertel.pl Bardzo dobry ruch. Zna doskonale Legię i w piłkę grać potrafi. W wielu meczach był napędzającym grę Legii. Potrafi minąć rywala na szybkości i wykończyć akcję. Co ważne jest zawodnikiem słusznego wzrostu. To, że odszedł z Legii to właśnie zasługa Kucharskiego. Będzie dużym wzmocnieniem. odpowiedz

Manuela za Mięciela - 5 godzin temu, *.plus.pl Coś szybko chce wracać czyżby nawet Puchacz był od niego lepszy? Czy może jednak umiejętności za słabe i brak ambicji? odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Młody, zdolny i do tego Polak... odpowiedz

bep - 6 godzin temu, *.230.191 Wielkie ego i gówniane - jak się okazuje, umiejętności. Niech nadal sprząta szatnię u niemca! odpowiedz

Kibic z what's up'a - 5 godzin temu, *.plus.pl @bep: no nie wiem czy nawet do tego się nada bo do sprzątania szatni zwlaszcza u niemca trzeba też jakieś kwalifikacje mieć. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 6 godzin temu, *.plus.pl Wszolek? Czyżby jeszcze Kucharski odpowiadał za transfery? :) odpowiedz

Fan - 6 godzin temu, *.plus.pl Wszolek ma wrócić? Chyba komuś się sufit na łeb spier...lił :) odpowiedz

Fan - 5 godzin temu, *.plus.pl @Sobo(L)ew. : Na więcej cię nie stać? A zresztą z takimi nie ma co się wdawać w dyskusje bo zamiast argumentów merytorycznych tylko obrażać potrafią. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 6 godzin temu, *.plus.pl Niech idzie do Stokowca do Zagłębia frajer. Drugi Kucharczyk co wynosił wszystko z szatni do mediów, dobrze że sam odszedł bo CM nie miałby odwagi żeby go wyrzucic a powinien za tę akcję co odwalił na wiosnę i żalił się potem że źle traktowany jest w C+. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Kibic z what's up'a: może faktycznie był zle traktowany ? Skoro byl najlepszym pilkarze. U Vuko a za C M zostal zdegradowany do bycia najgprszym i zakonczylo sie wszystko transferem. Tylko ze to pana Michnirwicza wywalono w koncu z hukiem a temat powrotu Wszolka wraca bo to jednak nie Wszolek byl ten zly tylko Michniewicz nota bene pyra z poznania odpowiedz

Atmosferić - 6 godzin temu, *.orange.pl I to miała być ta dobra wymiana dyrektora sportowego? hahahaha dobry dowcip. Może być z Zielińskim tak jak z Juninho w Lyonie - świetny jako piłkarz - legenda, dramatyczny jako dyrektor sportowy.



Niektórzy ludzie mówią że "gorzej być nie może" niż z Kucharskim - ja obawiam się że może być gorzej z Zielińskim. W przypadku wyborów Mioduskiego nie ma dna na które można spaść.



Jeżeli myślisz że "gorze być nie może" to wtedy Mioduski wstaje i mówi "hold my beer". odpowiedz

Joł - 6 godzin temu, *.telkab.pl @Atmosferić: nie s_raj żarem trolu..daj czas Zielińskiemu to zobaczymy a nie już rzucasz osądy... odpowiedz

Biały murzyn - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Atmosferić: Jeszcze Zieliński nie zdążył usiąść na stołku, a już go osądzasz? Może poczekaj z pół roku z oceną, niech przynajmniej spróbuje. On przynajmniej będzie starał się działać jak najlepiej, bo to prawdziwy Legionista. Tam u Ciebie w Ciechanowie wszyscy tacy je.nięci jak Ty? odpowiedz

K(L)AKIER - 6 godzin temu, *.inetia.pl pewnie nie przedłużył kontraktu, bo chciał podwyżkę, a ten nie chciał dać bo wąż w kieszeni. odpowiedz

:// - 6 godzin temu, *.plus.pl To ten co ma taki styl biegania jak paralityk? odpowiedz

Sobo(L)ew. - 6 godzin temu, *.255.115 @://: sam jesteś paralityk i lamus. Won z tej strony dziadu odpowiedz

Antyczesio - 6 godzin temu, *.plus.pl @://: tak ten co się nadaje do tv żeby błyszczeć w tych swoich okularach i z brodka jak filozof. odpowiedz

:// - 6 godzin temu, *.plus.pl @Sobo(L)ew. : A ty co jesteś? odpowiedz

Grigol - 6 godzin temu, *.7.33 Niech wraca odpowiedz

ilek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Niech spier...olał Legię przed ważnym sezonem a teraz ma wrócić? I union jeszcze ma na tym zarobić? Kpina, rozumiem ze Polak itp ale szanujmy się. odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @ilek: weź rozpęd... odpowiedz

RS6 - 6 godzin temu, *.zus.pl @ilek: Olał Legie przed ważnym sezonem ? Brak mi słów na takich oszołomów jak ty. To Miodulski wszystkich olewał, dlatego jesteśmy w tym miejscu. Okopał się przydupasami bez wiedzy i stąd nasze miejsce w tabeli. Wszołek jak grał to razem z Kapustką i może jeszcze dwoma piłkarzami ciągnął ten wózek.

Niech razem z Wszołkiem kupią jeszcze ze dwóch, może trzech Polaków i gra naszej drużyny będzie inna. odpowiedz

dino - 6 godzin temu, *.vtelecom.pl @RS6:

100% poparcia Wszołek był naszym motorem napędowym razem z Kapustką odpowiedz

WIE(L)KOPOLSKA - 6 godzin temu, *.icpnet.pl za darmo jedynie można pozyskać :) odpowiedz

(L)ucas - 6 godzin temu, *.com.pl Brać polaków!!! odpowiedz

Jose - 6 godzin temu, *.sky.com Patrząc na to co jest i jak grają to pewnie pierwszy skład będzie pomimo braku gry w Berlinie odpowiedz

e(L)o - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Ciekawe po co? Kasa się kończy?

Nie grał rok czasu i co? Kolejny do rocznego dochodzenia do formy? odpowiedz

j24 - 5 godzin temu, *.105.76 @e(L)o: Dokładnie. Jak na tę chwilę bezsensowny pomysł. Chyba że ma przyjść za darmo i dostawać niewygórowaną pensję. odpowiedz

Jose - 7 godzin temu, *.sky.com Dawać go !!!!! Wracaj odpowiedz

