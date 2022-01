Siatkówka

W środę mecz siatkarzy w wiceliderem

Poniedziałek, 3 stycznia 2022 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę siatkarze Legii rozpoczną rundę rewanżową obecnego sezonu I ligi. Legioniści w hali na Mokotowie podejmować będą wicelidera rozgrywek i jednego z pretendentów do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, BKS Visłę Bydgoszcz. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00, a bilety w cenie 10 złotych (ulgowy) i 20 zł (normalny) nabywać można bezpośrednio przed meczem przy wejściu do hali.



Legia po pierwszej rundzie plasuje się na ósmym miejscu w tabeli, z bilansem ośmiu wygranych i siedmiu porażek. Podopieczni Mateusza Mielnika zdobyli 26 punktów, a do miejsca piątego tracą jedynie dwa punkty. Visła z kolei jest w tabeli trzecia i może pochwalić się bilansem 11 wygranych i zaledwie czterech porażek oraz 32 pkt. na koncie. Bydgoszczanie tracą trzy punkty do lidera rozgrywek, BBTS-u Bielsko-Biała.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym 25 listopada w Bydgoszczy, Visła zwyciężyła bardzo pewnie 3-0, w każdym secie osiągając sporą przewagę i kończąc kolejne partie do 18, 14 i 14. Bydgoszczanie w tym sezonie przegrali jedynie z MKS-em Będzin (w, 3-1), Norwidem Częstochowa (w, 3-2), KPS-em Siedlce (w, 3-2) oraz Lechią Tomaszów Mazowiecki (w, 3-2). Visła pokonała m.in. lidera z Bielska-Białej, wygrywając pod koniec września na własnym parkiecie 3-2 (17-15 w tie-breaku). Z pewnością wywalczenie przez Legię choćby punktu w rywalizacji z Visłą będzie sukcesem legionistów, ale nasi gracze przy pełnym zaangażowaniu nie są bez szans. Jak pokazują dotychczasowe wyniki, bydgoszczanie tracili punkty właśnie na wyjazdach i to w spotkaniach z drużynami minimalnie wyżej od Legii w tabeli.



Legia z kolei ma na swoim koncie trzy kolejne wygrane na własnym parkiecie oraz bardzo przyzwoitą końcówkę roku. Od 31 października legioniści ponieśli jedynie dwie porażki - na wyjazdach z wiceliderem rozgrywek (Visłą) oraz liderem, BBT-em. Oprócz nich w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nasi siatkarze wygrali 7 meczów ligowych oraz dodatkowo spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z II-ligowym WKS-em Wieluń.



W środę zapraszamy do hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na godzinę 18:00 i zachęcamy do gorącego wsparcia dla naszej drużyny!