Pawełek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Życzę wszystkim abyśmy nie zagrzali w 1. lidze dłużej niż jeden sezon i szybko awansowali z powrotem do Ekstraklasy! odpowiedz

Kermit - 22 minuty temu, *.chello.pl @Pawełek : nie pisz głupot. Podniesiemy się bez problemu na bezpieczne miejsce. odpowiedz

syrenka - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech nam Legionistom się wiedzie! Pozdrowienia z Konina! Szczęśliwego Nowego Roku! odpowiedz

Lhy - 1 godzinę temu, *.57.182 Wszelakiej pomyślności dla wszystkich Was odpowiedz

Hiszpański żongler - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A żeby te wszystkie plagi kargulowe... odpowiedz

w@chello.pl - 2 godziny temu, *.chello.pl a może Nowego Jorku odpowiedz

